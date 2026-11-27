Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden biri olan usta besteci Hüsnü Üstün, acı haberle gündeme geldi. Besteci ve yorumcu olan Hüsnü Üstün, 70 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar…

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN USTA BESTECİ HÜSNÜ ÜSTÜN HAYATINI KAYBETTİ!

Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden biri olan Hüsnü Üstün, 70 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı gündeme bomba gibi düşerken ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Uzun yıllardır Türk musikisi alanında çalışmalar gerçekleştiren Hüsnü Üstün, özellikle de yapmış olduğu besteleriyle tanınmıştır. Ünlü sanatçının imzasını taşıyan eserler kimi zaman farklı dönemlerde başka isimlerin ağzından da ortaya çıkmıştır.

Hüsnü Üstün denildiği zaman müzikseverlerin karşısına çıkan eserler oluyor. Çünkü bilindik melodisi ve yapısı sayesinde illaki duyulmuştur. ‘Gittiğinde Anladım’, ‘Sen Sevgini Bana Sakla’ gibi eserleriyle daha çok tanınıyor. Öyle ki bu eserler Hüsnü Üstün’ün kariyerinde öne çıkan çalışmaları arasında yer alıyor.

Usta ismin cenazesi İstanbul’da yapılacak. Bugün Kısıklı Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılınacak. Kılınacak cenaze namazının ardından usta besteci Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na defnedilecek.

KÜÇÜK YAŞTA GELEN MÜZİK KARİYERİ

Hüsnü Üstün’ün müzikle olan bağının aslında genç yaşlarda olduğu gündemde yer aldı. Öyle ki Türk musikinin önemli isimlerinden biri oldu. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Üsküdar Musiki Cemiyeti ve Kadıköy Musiki Cemiyeti’nde geleneksel eğitimler almıştır.

Türk sanat müziğinde çalışmalar yapan Hüsnü Üstün, ud kullanmasıyla da şarkı severlerin gönlünde taht kurdu. Öyle ki bazı kaynaklarda sanatçının ‘nadire’ adını verdiği bir makamı olduğu da gündemde yer alan bilgiler arasında yerini aldı.