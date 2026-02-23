Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Ünlü anketçi Aydın Erdem'e aldatılan eşten dava: 'Evin nafakasını Dolunay Soysert ile harcadı'

Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem'in ünlü oyuncu Dolunay Soysert ile birlikteliği iddiası mahkemeye taşındı. Aldatıldığını söyleyen eş Beyhan T. 50 milyonluk tazminat isteyerek eşinin evin nafakasını ünlü sevgilisi ile harcadığını söyledi.

Ünlü anketçi Aydın Erdem'e aldatılan eşten dava: 'Evin nafakasını Dolunay Soysert ile harcadı'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 22:40

Magazin dünyasında ünlü anket şirketi Konda Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem ve oyuncu dolunay Soysert'in birlikteliği iddiası yankı uyandırdı. Erdem'in eşi Beyhan T. iki ismin birlikteliklerine dair dilekçe sunarak sadatsizlikten evlilikte ağır kusur işlendiğini belirtip 50 milyon TL tazminat talep etti.

Ünlü anketçi Aydın Erdem'e aldatılan eşten dava: 'Evin nafakasını Dolunay Soysert ile harcadı'

Konda Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem'in eşi Beyhan T. tarafından oyuncu Dolunay Soysert ile aldatıldığı iddiasıyla açılan boşanma davasında 50 milyon TL tazminat talep edildi.
Aydın Erdem'in eşi Beyhan T., oyuncu Dolunay Soysert ile sadakatsizlik iddiasıyla boşanma davası açtı.
Beyhan T., eşi Aydın Erdem'in Dolunay Soysert ile Arnavutköy'deki bir evde birlikte yaşadığını iddia etti.
Dilekçede, Aydın Erdem'in aile ihtiyaçları için para göndermeyip tatilde olduğunu belirterek nafaka ödemediği öne sürüldü.
Beyhan T., yaşadığı manevi çöküntüler nedeniyle Aydın Erdem'den 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep etti.
Beyhan T., çocuklarıyla yaşayabilmesi için Beşiktaş'taki müşterek konutun dava süresince kendilerine tahsis edilmesini ve çocukların velayetinin kendisine verilmesini istedi.
Ünlü anketçi Aydın Erdem'e aldatılan eşten dava: 'Evin nafakasını Dolunay Soysert ile harcadı'

AYDIN ERDEM EŞİNİ DOLUNAY SOYSERT İLE ALDATTI İDDİASI

Eşi Beyhan T.'yi oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında İstanbul 4. Aile Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu. Beyhan T.'nin avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla sunduğu dilekçede, davalı Aydın Erdem ile davacı Beyhan T.'nin 2006 yılında evlendikleri ve 2 çocuklarının olduğu aktarıldı. Evlilik süreci içerisinde Aydın Erdem'in eşi Beyhan T.'yi aldattığı da aktarılan dilekçede, son aldatmanın oyuncu Dolunay Soysert ile gerçekleştiği iddia edildi. Dilekçede, "Güncel olarak davalı Dolunay Soysert isimli kadın ile kadına ait Arnavutköy'de bulunan evde beraber yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ünlü anketçi Aydın Erdem'e aldatılan eşten dava: 'Evin nafakasını Dolunay Soysert ile harcadı'

"EVİN NAFAKASINI ÜNLÜ SEVGİLİSİ İLE HARCADI"

Aydın Erdem ile Dolunay Soysert'in hem aynı evde yaşadığı hem de yurt içi ve yurt dışında pek çok kez tatile gidip aynı otelde kalarak evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davranığı belirtildi. Dilekçede, "Davalı Aydın Erdem ailesine 4 ve 13 Ağustos tarihleri arasında tatilde olacağını belirtmiştir. Aile konutunun ve müşterek çocukların ihtiyaçlarının istenmesi üzerine Güney Fransa'dan elinde içki kadehi ile fotoğraf paylaşıp, ‘Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz' diyerek evin nafakasını ünlü sevgilisi ile harcayarak müvekkili engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

Ünlü anketçi Aydın Erdem'e aldatılan eşten dava: 'Evin nafakasını Dolunay Soysert ile harcadı'

HTS araştırması yapılması halinde Aydın Erdem ve Dolunay Soysert'in aynı yerde olduklarının ortaya çıkacağı da dilekçede aktarıldı. Aydın Erdem'in evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek Dolunay Soysert ile beraber yaşadığı, beraber tatile gittiği ve yıllarca evin ve müşterek çocuklarının masrafını eşi Beyhan T.'nin üzerine yıktığı da dilekçede belirtildi.

50 MİLYON TAZMİNAT İSTENDİ

Beyhan T.'nin çocuklarıyla beraber yaşayabilmesi için Beşiktaş'ta bulunan müşterek konutun dava süresince çocuklara ve kendisine tahsis edilmesi ve çocukların velayetinin anneye verilmesi dilekçede talep edildi. Aydın Erdem aleyhine Beyhan T.'nin yaşadığı manevi çöküntüler ve travmaların telafi edilmesi için 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesi de istendi.

