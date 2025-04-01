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 | Mutluhan Yıldız

Ünlü doktor Volkan Konak'a yapılan ilk müdahalede büyük ihmali açıkladı! 'Kimse düşünemedi'

Sevilen sanatçı Volkan Konak'ın beklenmedik ölümü, hem sanat çevresinde hem de hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Sanatçının yaşamını yitirmesinin ardından kamuoyunu sarsan çeşitli iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili konuşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin’in paylaşımı ise dikkat çekti. İşte olayla ilgili merak edilen ayrıntılar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 00:42

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'taki konser sırasında sahnede fenalaşarak yere yığıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Konak’ın ani vefatı, sanat camiasını ve hayranlarını üzüntüye boğdu.

Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülerde, sahne üzerinde yere düşen sanatçıya ilk müdahalenin çevresindekiler tarafından yapıldığı ve kalp masajı uygulandığı görüldü. Ancak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin’in yaptığı değerlendirme, olayla ilgili dikkat çeken bir detayı gündeme taşıdı.

​ Geçtiğimiz saatlerde Kıbrıs'taki sahnesinde fenalaşan Volkan Konak'tan acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan ismin vefat ettiğini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu.

İLK ANDA İHMAL Mİ VAR?

Doç. Dr. Keskin, sahnede yapılan ilk müdahalelerde bazı eksiklikler olabileceğine işaret ederek, acil sağlık durumlarında geçen her saniyenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Volkan Konak sahnede fenalaşıp yere yığıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Keskin, "Kalp duruyor, Volkan Konak düşüyor ama kimse o esnada nabzı kontrol etmeyi düşünemiyor. Nabız olmadığında yapılması gereken tek şey dakikada 100 defa göğüs kemiği 5 cm içeri girecek şekilde kalp masajı yapmak! Böyle anlarda saliseler bile önemlidir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/kardiyobey/status/1906477771154493452

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