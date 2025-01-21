Ünlü isimlerin Kartalkaya'daki yangın faciası üzüntüsü!

21 Ocak 2025 12:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:30

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi ise yaralandı. Ünlü isimler de yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Mahsun Kırmızıgül, yangın sırasında kızıyla birlikte yan otelde konaklarken, Hande Yener, Demet Akalın, Edis ve birçok ünlü isimden de baş sağlığı mesajı geldi.

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece geç saatlerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Otelin bir odasında başlayan yangın​, her yeri sardı. Ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Kızıyla birlikte yangın çıkan otelin yanındaki otelde konaklayan Mahsun Kırmızıgül ise büyük şok yaşadı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YANGIN FACİASI ÜZÜNTÜSÜ

Mahsun Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Hande Yener

Hande Yener, "Geçmiş olsun Kartalkaya. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Zeynep Bastık

"Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Ece Erken

"Çok geçmiş olsun Kartalkaya. Başımız sağolsun"

Edis

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle.

Uraz Kaygılaroğlu

"Ahh. Ahhh. Çok üzgünüm."

Aylin Kontente

"Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."