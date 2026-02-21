Menü Kapat
TGRT Haber
Ünlü oyunculardan anlamlı hareket! Emre Özmen ve Tuğba Melis Türk Ramazan ayında kıta değiştirdi

Oyuncular Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, Ramazan ayı öncesinde örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İki isim, Bir Avuç İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle Nijerya’nın Kano kentinde yaşayan milyonlarca yetim çocuğa yardım ulaştırarak gönüllere dokundu.

Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, ayı öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. İkili, Bir Avuç İnsani Derneği iş birliğiyle ’nın Kano kentinde milyonlarca yetim çocuğa destek ulaştırdı.

Oyuncular Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, Ramazan ayı öncesinde Nijerya'da sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.
İkili, Bir Avuç İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle Nijerya'nın Kano kentindeki milyonlarca yetim çocuğa destek ulaştırdı.
Yardımlar kapsamında çocuklara sıcak yemek, oyuncak, kıyafet ve temel yaşam malzemeleri sunuldu.
Oyuncular, yardımların yanı sıra çocuklara moral ve umut da taşıdı.
RAMAZAN ÖNCESİ ANLAMLI DESTEK

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Afrika’ya gönüllü bir iyilik yolculuğuna çıkan iki oyuncu, Nijerya’nın Kano bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya geldi. Yaklaşık 3 milyon yetimin bulunduğu bölgede sıcak yemek, oyuncak, kıyafet ve temel yaşam malzemeleri çocuklara ulaştırıldı.

Ünlü oyunculardan anlamlı hareket! Emre Özmen ve Tuğba Melis Türk Ramazan ayında kıta değiştirdi

Zorlu yaşam koşulları altında hayat mücadelesi veren miniklerle yakından ilgilenen Türk ve Özmen, yalnızca yardımları değil, moral ve umut da taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük takdir topladı.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

7 Eylül 1990’da Bulgaristan’ın Sofya kentinde doğan Tuğba Melis Türk, Azeri kökenli bir aileye mensup. Genç yaşta Türkiye’ye göç eden oyuncu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Ünlü oyunculardan anlamlı hareket! Emre Özmen ve Tuğba Melis Türk Ramazan ayında kıta değiştirdi

Kariyerine 2004 yılında “Büyük Buluşma” ile adım atan Türk; “Annem”, “Bez Bebek”, “Hepsi 1”, “Senin Uğruna” ve “Arka Sokaklar” gibi yapımlarda rol aldı. 2010 yılında Türkiye’nin ilk 3D filmi “Cehennem 3D”de oynadı. 2011’de Best Model of Turkey birincisi oldu.

“Krem”, “Merhamet”, “Sana Bir Sır Vereceğim”, “Fazilet Hanım ve Kızları”, “Tutsak” gibi birçok projede yer alan oyuncu, 2020’de Survivor’da Ünlüler takımında yarıştı. Son dönemde “Dünya Evi” (2023), “Köy Düğünü” (2023) ve “Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu” projelerinde kamera karşısına geçti.

Ünlü oyunculardan anlamlı hareket! Emre Özmen ve Tuğba Melis Türk Ramazan ayında kıta değiştirdi

EMRE ÖZMEN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da doğan Emre Özmen, eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. Genç yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Özmen, profesyonel oyunculuk eğitimi aldı ve dört yıl boyunca aktif olarak tiyatro sahnesinde yer aldı.

Ünlü oyunculardan anlamlı hareket! Emre Özmen ve Tuğba Melis Türk Ramazan ayında kıta değiştirdi

50’nin üzerinde oyun ve 200’ü aşkın sahne deneyimine sahip olan oyuncu, televizyon projeleriyle geniş kitlelere ulaştı. “Üç Makbul Dua” ve “Bir Kız Sevdim” dizilerinin ardından, Kanal D’de yayınlanan “Kanıt” dizisinde üç sezon boyunca Bilişim Uzmanı Emre Taner karakterini oynadı.

TRT Kültür Bakanlığı desteğiyle vizyona giren “2 Dil 1 Armoni” filminde başrol oynayan Özmen, 2015 yılında kendi adını taşıyan “Emre Özmen Tiyatrosu”nu kurdu. “Yavuz Sultan Selim” rolüyle “En İyi Dönem Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Ünlü oyunculardan anlamlı hareket! Emre Özmen ve Tuğba Melis Türk Ramazan ayında kıta değiştirdi

“Araf 3: Cinler Kitabı”, “Şeytan-i İns” ve “Bana Bir Soygun Yaz” filmlerinde de rol alan oyuncu, 2025’te yayınlanan “Kuma” dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıktı.

Ramazan öncesi gerçekleştirdikleri bu anlamlı yardım organizasyonu, iki oyuncunun yalnızca sanat dünyasında değil, sosyal sorumluluk alanında da aktif rol üstlendiğini bir kez daha gösterdi.

