Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketi duygusal anlar yaşattı! Erzurumlu öğrencilerden anlamlı davranış

Erzurum’da ortaokul öğrencileri, yaşlarının küçük olmasına rağmen anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketinden ilham alan öğrenciler, mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için harekete geçti. Erzurum’un Kayakyolu semtinde eğitim veren Kayakyolu Ortaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarını bir araya getirerek mahalledeki üç bakkalda bulunan veresiye borçlarını ödemeyi tercih etti. Öğrenciler, topladıkları parayla esnafın veresiye defterlerinde yer alan borçları kapatarak hem mahalle sakinlerine hem de bakkal sahiplerine büyük bir sürpriz yaşattı.

ÇELİK’İN BAŞLATTIĞI İYİLİK HAREKETİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Erzurum’da eğitim gören Kayakyolu Ortaokulu öğrencileri, ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketinden etkilenerek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Öğrenciler, harçlıklarını bir araya getirerek mahalledeki üç bakkalda bulunan veresiye borçlarını kapattı. Bu davranışlarıyla hem esnafı hem de ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren öğrenciler, çevrelerinde büyük takdir topladı.

HARÇLIKLARINI İYİLİK İÇİN BİRLEŞTİRDİLER

Okulda arkadaşlarıyla konuşan öğrenciler, sanatçı Çelik’in sosyal medyada başlattığı iyilik hareketinden etkilenerek benzer bir yardım kampanyası yapmak istedi. Bunun üzerine sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek mahalledeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı planladı.

Toplanan para ile mahallede bulunan üç bakkal ziyaret edildi. Bakkallarda bulunan veresiye defterleri incelendikten sonra, ihtiyaç sahibi ailelere ait borçlar tek tek kapatıldı. Esnaf, öğrencilerin yaptığı bu davranış karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Bakkal sahipleri, böyle bir iyilikle ilk kez karşılaştıklarını ve öğrencilerin davranışının kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

SANATÇI ÇELİK OKULU ZİYARET ETTİ

Öğrencilerin yaptığı bu anlamlı davranış kısa sürede duyulunca, iyilik hareketini başlatan sanatçı Çelik de duruma kayıtsız kalmadı. Sanatçı, öğrencilerle tanışmak ve teşekkür etmek için okulu ziyaret etti.

Okula geldiğinde öğrenciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Çelik, yapılan iyiliğin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti. Öğrencilerle sohbet eden sanatçı, küçük yaşta böyle bir duyarlılık göstermelerinin toplum için büyük bir umut olduğunu söyledi.

“İYİLİK BULAŞICIDIR” MESAJI

Ziyareti sırasında konuşan Çelik, iyilik hareketlerinin toplumda dalga dalga yayılabileceğini belirterek, “İyilik gerçekten bulaşıcıdır. Sizler bunun en güzel örneğini gösterdiniz. Bu davranışınızla pek çok insana ilham oldunuz” dedi.

