TGRT Haber
 Ezgi Sezer

Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketi duygusal anlar yaşattı! Erzurumlu öğrencilerden anlamlı davranış

Erzurum’da ortaokul öğrencileri, küçük yaşlarına rağmen büyük bir dayanışma örneğine imza attı. Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketinden etkilenen öğrenciler, bir araya gelerek mahallelerindeki bakkallarda bulunan veresiye borçlarını kapatmaya karar verdi. Erzurum’un Kayakyolu semtinde bulunan Kayakyolu Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek üç farklı bakkalda bulunan veresiye defterlerini kapattı.

|
12.03.2026
12.03.2026
08:27

’da ortaokul öğrencileri, yaşlarının küçük olmasına rağmen anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketinden ilham alan öğrenciler, mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için harekete geçti. Erzurum’un Kayakyolu semtinde eğitim veren Kayakyolu Ortaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarını bir araya getirerek mahalledeki üç bakkalda bulunan veresiye borçlarını ödemeyi tercih etti. Öğrenciler, topladıkları parayla esnafın veresiye defterlerinde yer alan borçları kapatarak hem mahalle sakinlerine hem de bakkal sahiplerine büyük bir sürpriz yaşattı.

HABERİN ÖZETİ

Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketi duygusal anlar yaşattı! Erzurumlu öğrencilerden anlamlı davranış

Erzurum'daki ortaokul öğrencileri, sanatçı Çelik'in iyilik hareketinden ilham alarak harçlıklarıyla mahallelerindeki bakkallardaki veresiye borçlarını ödedi.
Erzurum Kayakyolu Ortaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarını bir araya getirdi.
Öğrenciler, mahallelerindeki üç bakkalda bulunan ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapattı.
Bu iyilik hareketi, ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı kampanyadan ilham aldı.
Davranışları, hem esnafı hem de borçlu aileleri sevindirerek büyük takdir topladı.
Sanatçı Çelik, öğrencileri ziyaret ederek bu duyarlı davranışları için teşekkür etti.
ÇELİK’İN BAŞLATTIĞI İYİLİK HAREKETİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Erzurum’da eğitim gören Kayakyolu Ortaokulu öğrencileri, ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketinden etkilenerek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Öğrenciler, harçlıklarını bir araya getirerek mahalledeki üç bakkalda bulunan veresiye borçlarını kapattı. Bu davranışlarıyla hem esnafı hem de ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren öğrenciler, çevrelerinde büyük takdir topladı.

Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketi duygusal anlar yaşattı! Erzurumlu öğrencilerden anlamlı davranış

HARÇLIKLARINI İYİLİK İÇİN BİRLEŞTİRDİLER

Okulda arkadaşlarıyla konuşan öğrenciler, sanatçı Çelik’in sosyal medyada başlattığı iyilik hareketinden etkilenerek benzer bir yardım kampanyası yapmak istedi. Bunun üzerine sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek mahalledeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı planladı.

Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketi duygusal anlar yaşattı! Erzurumlu öğrencilerden anlamlı davranış

Toplanan para ile mahallede bulunan üç bakkal ziyaret edildi. Bakkallarda bulunan veresiye defterleri incelendikten sonra, ihtiyaç sahibi ailelere ait borçlar tek tek kapatıldı. Esnaf, öğrencilerin yaptığı bu davranış karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Bakkal sahipleri, böyle bir iyilikle ilk kez karşılaştıklarını ve öğrencilerin davranışının kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketi duygusal anlar yaşattı! Erzurumlu öğrencilerden anlamlı davranış

SANATÇI ÇELİK OKULU ZİYARET ETTİ

Öğrencilerin yaptığı bu anlamlı davranış kısa sürede duyulunca, iyilik hareketini başlatan sanatçı Çelik de duruma kayıtsız kalmadı. Sanatçı, öğrencilerle tanışmak ve teşekkür etmek için okulu ziyaret etti.

Okula geldiğinde öğrenciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Çelik, yapılan iyiliğin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti. Öğrencilerle sohbet eden sanatçı, küçük yaşta böyle bir duyarlılık göstermelerinin toplum için büyük bir umut olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Çelik’in başlattığı iyilik hareketi duygusal anlar yaşattı! Erzurumlu öğrencilerden anlamlı davranış

“İYİLİK BULAŞICIDIR” MESAJI

Ziyareti sırasında konuşan Çelik, iyilik hareketlerinin toplumda dalga dalga yayılabileceğini belirterek, “İyilik gerçekten bulaşıcıdır. Sizler bunun en güzel örneğini gösterdiniz. Bu davranışınızla pek çok insana ilham oldunuz” dedi.

#erzurum
#Çelik Kubbe
#İyilik Hareketi
#Öğrenci Dayanışması
#Veresiye Borç Kapatma
#Magazin
