Şarkıcı Çelik takipçisinin mesajı yayınladı, verdiği cevapla hayrete düşürdü

1990'lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından biri olan şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabına yüklediği videolarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak bir takipçisinin mesajını yayınlayan Çelik, takipçilerini hayrete düşürdü.

ÇELİK KENDİSİNDEN BORÇ PARA İSTEYEN TAKİPÇİSİNİ PAYLAŞTI

Sanatçı Çelik, kendisinden 800 bin TL'lik kredi borcunu kapatmak için para isteyen takipçisine: "Benim 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150 bin TL. Hangi gelirinize ve neye güvenerek böyle harcama yaptınız?" dedi.

ŞARKICI ÇELİK KİMDİR?

12 Mayıs 1966 doğumlu Çelik, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanındı. 1992 yılından itibaren müzik kariyerine solo olarak devam etti. Yirminin üzerinde albüm çıkaran Çelik'in popüler parçaları arasında 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', ‘Kızımız Olacaktı’, ‘Yaman Sevda’ adlı şarkılar bulunur.