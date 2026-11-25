Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 24 kişinin adliyeye götürülmesi dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti, yasaklı madde temin etme ile yasaklı madde kullanma veya bulundurma suçlamaları kapsamında işlem yapılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında 24 şüpheli adliyeye sevk edildi! Listede dikkat çeken isimler var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 24 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti, temin etme, kullanma veya bulundurma suçlamalarıyla işlem yapılıyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyet ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin isimleri Başsavcılık tarafından açıklandı. Açıklanan listede Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayadan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Özden Cerrahoğlu bulunuyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken gözaltındaki şüphelilerin emniyet işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yasaklı madde testinden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 24 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Başsavcılık açıklamasında adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin isimlerine de yer verildi. Listede şu isimler bulunuyor:

• Deniz Sözen

• Mehmet Can Karcı

• Murat Ceylan

• Deniz Çakır Baykal

• Pınar Bent

• Ceylan Kaya

• Işıl Işık Demir

• İbrahim İzzet Özilhan

• Burhan Karaca

• Cem Güler

• Erdal Bozkuş

• İbrahim Yılmaz

• Özcan Deniz

• Saghar Shojaeı

• İlknur Şahin

• Burcu Özberk

• Meltem Özkayadan

• Seher Grothe Sevdişan

• Murat Başoğlu

• Ufuk Gündoğdu

• Onur Yüksel

• Cansu Taşkın

• Muammer Kapucuoğlu

• Özden Cerrahoğlu



Soruşturmada adli sürecin nasıl ilerleyeceği ve şüpheliler hakkında verilecek kararlar merakla bekleniyor. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından hukuki durumlarının netleşmesi bekleniyor.

