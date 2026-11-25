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İstanbul
Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 24 kişinin adliyeye götürülmesi dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti, yasaklı madde temin etme ile yasaklı madde kullanma veya bulundurma suçlamaları kapsamında işlem yapılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken gözaltındaki şüphelilerin emniyet işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yasaklı madde testinden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Başsavcılık açıklamasında adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin isimlerine de yer verildi. Listede şu isimler bulunuyor:
• Deniz Sözen
• Mehmet Can Karcı
• Murat Ceylan
• Deniz Çakır Baykal
• Pınar Bent
• Ceylan Kaya
• Işıl Işık Demir
• İbrahim İzzet Özilhan
• Burhan Karaca
• Cem Güler
• Erdal Bozkuş
• İbrahim Yılmaz
• Özcan Deniz
• Saghar Shojaeı
• İlknur Şahin
• Burcu Özberk
• Meltem Özkayadan
• Seher Grothe Sevdişan
• Murat Başoğlu
• Ufuk Gündoğdu
• Onur Yüksel
• Cansu Taşkın
• Muammer Kapucuoğlu
• Özden Cerrahoğlu
Soruşturmada adli sürecin nasıl ilerleyeceği ve şüpheliler hakkında verilecek kararlar merakla bekleniyor. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından hukuki durumlarının netleşmesi bekleniyor.