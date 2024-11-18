Wanda Nara, Mauro Icardi'den servet istedi sosyal medya yıkıldı: Yenge bize Osimhen'i alsana

18 Kasım 2024 17:47 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:52

Wanda Nara ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi'nin özel hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Wanda'nın Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak kendisine verilmesini talep ettiği öne sürüldü. Bu haberin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar kırdı geçirdi.

Galatasaray​'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi​ ve Wanda Nara​'nın özel hayatı hem Türkiye'de hem de Arjantin​'de magazin gündeminden düşmüyor. Arjantin basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

MAL VARLIKLARI TEK TEK SIRALANDI

Arjantin basını boşanma​ aşamasında olan Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın mal varlığını açıkladı. Haberde; Icardi'nin 3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazancı, 30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazancı ve 20 milyon euro PSG'ye transferden elde ettiği kazancı olduğu belirtildi.

ICARDI'NİN TOPLAM SERVETİ 77 MİLYON EURO

3 malikanesi bulunan Icardi'nin İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te toplam değeri 10 milyon Euro olan ultra lüks gayrimenkulü var. Lüks araçlara sahip Icardi'nin toplamda 1 milyon Euro değerinde otomobilleri bulunuyor. Galatasaray'dan da 10 milyon Euro alacağı konuşulan Icardi'nin servetinin 77 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

WANDA, ICARDI'DEN SERVET İSTİYOR

İkilinin bugüne kadar olan toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin edilirken Wanda'nın, Icardi'den ayrılmak için en az 38.5 milyon euro istediği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Wanda'nın Icardi'den servetinin yarısını istediğine yönelik haberlerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı birbirinden komik yorumlara imza attı.

"WANDA VE HİMAYE"

Genellikle Wanda'ya yönelik yapılan yorumlar şu şekilde;

"Wanda yenge bize Osimhen alsana", "Az istemiş en az 45 milyonu var", Wanda ve himaye", "Şeytan la bu kadın", "Lanet kadın hepimiz nefret ettik senden", "Bu Icardi intihar etmezse ben de bir şey bilmiyorum", "Eyşanlar ölmez, sadece şekil değiştirir"