Seda Demir, sete ilk başladığında 750 TL olan bölüm başı ücretinin önce 900 TL’ye, ardından 2 bin 500 TL’ye yükseldiğini belirtti. Deneyimli oyuncularla kendisi arasındaki ücret farkına da değinen Demir, bunun mesleğe yeni başlaması ve diğer isimlerin usta oyuncular olmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış Seda Demir, Yaprak Dökümü dizisinde rol aldığı dönemdeki ücret artışını ve deneyimli oyuncularla arasındaki farkı açıklayarak, o dönemin ekonomik koşullarına dair bilgiler paylaştı. Seda Demir, Yaprak Dökümü'ne ilk başladığında bölüm başı 750 TL aldığını, bu ücretin zamanla 900 TL'ye ve ardından 2 bin 500 TL'ye yükseldiğini belirtti. Demir, kendisinin mesleğe yeni başlaması ve diğer oyuncuların usta isimler olması nedeniyle aralarında ücret farkı olduğunu ifade etti. Seda Demir, o dönemde çevresindekilerin ev alabildiğini, kendisinin ise alabildiği tek şeyin araba olduğunu söyledi. Habere göre, 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisi yayımlandı. Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

YAPRAK DÖKÜMÜ’NÜN SEDEF’İNDEN ŞOK AÇIKLAMA!

Yaprak Dökümü’nün oyuncu kadrosunda yer alan Seda Demir, dizinin ilk dönemlerinde aldığı ücretin zamanla arttığını açıkladı. Oyuncu, kazancının deneyimsiz çocuk oyuncuların aldığı ücret seviyesinde başladığını dile getirdi.

Demir, Caner Kurtaran, Deniz Çakır, Halil Ergün ve Güven Hokna gibi isimlerin ise sektördeki deneyimleri nedeniyle farklı bir konumda olduğunu vurguladı. Kendisinin ilk işini yaptığını, diğer oyuncuların ise meslekte tecrübeli olduklarını belirterek aralarındaki farkın nedenini açıkladı.

O DÖNEM EV ALANLAR VARDI, O ARABA ALABİLDİ

Seda Demir, dizinin yayınlandığı yıllardaki kazancının hayatına etkisinden de söz etti. O dönemde çevresindeki bazı kişilerin kazançlarıyla ev alabildiğini, kendisinin ise araba satın alabildiğini anlattı.

Oyuncunun açıklamaları, Yaprak Dökümü’nün çekildiği yıllardaki ücretleri ve o dönemin ekonomik koşullarını yeniden gündeme taşıdı.

2006-2010 YILLARI ARASINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Seda Demir’in bölüm başına aldığı ücrete ilişkin açıklamaları, dizinin yayınlandığı dönemdeki asgari ücret rakamlarını da merak konusu yaptı. 2006-2010 yılları arasındaki net asgari ücret tutarları şöyleydi:

• 2006: 380,46 TL

• 2007: 403-419 TL

• 2008: 435-457 TL

• 2009: 527-546 TL

• 2010: 521-544 TL

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, 8 Mart 1983’te İstanbul’da doğan Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan oyuncu, geniş kitleler tarafından özellikle 2006-2010 yılları arasında yayımlanan Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Sedef Turan karakteriyle tanındı.

Seda Demir, Yaprak Dökümü dışında Yıldız Masalı, İntikam, Beyaz Karanfil ve Çember dizilerinde rol aldı. Sinemada ise Zerre, Aşk-ı Suzan, Bensiz ve Evlenmeden Olmaz filmlerinde yer aldı. Oyuncu ayrıca 2017 yılında yayımlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılarak televizyon izleyicilerinin karşısına farklı bir formatta çıktı.