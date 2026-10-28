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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:53

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış

Yaprak Dökümü dizisinde Sedef karakteriyle tanınan Seda Demir, yıllar sonra dizinin çekildiği dönemde aldığı ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk kez set deneyimi yaşadığı dönemde bölüm başına 750 TL kazandığını söyleyen oyuncu, ilerleyen yıllarda ücretinin nasıl değiştiğini de anlattı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:53

Seda Demir, sete ilk başladığında 750 TL olan bölüm başı ücretinin önce 900 TL’ye, ardından 2 bin 500 TL’ye yükseldiğini belirtti. Deneyimli oyuncularla kendisi arasındaki ücret farkına da değinen Demir, bunun mesleğe yeni başlaması ve diğer isimlerin usta oyuncular olmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Seda Demir, Yaprak Dökümü dizisinde rol aldığı dönemdeki ücret artışını ve deneyimli oyuncularla arasındaki farkı açıklayarak, o dönemin ekonomik koşullarına dair bilgiler paylaştı.
Seda Demir, Yaprak Dökümü'ne ilk başladığında bölüm başı 750 TL aldığını, bu ücretin zamanla 900 TL'ye ve ardından 2 bin 500 TL'ye yükseldiğini belirtti.
Demir, kendisinin mesleğe yeni başlaması ve diğer oyuncuların usta isimler olması nedeniyle aralarında ücret farkı olduğunu ifade etti.
Seda Demir, o dönemde çevresindekilerin ev alabildiğini, kendisinin ise alabildiği tek şeyin araba olduğunu söyledi.
Habere göre, 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisi yayımlandı.
Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

YAPRAK DÖKÜMÜ’NÜN SEDEF’İNDEN ŞOK AÇIKLAMA!

’nün oyuncu kadrosunda yer alan Seda Demir, dizinin ilk dönemlerinde aldığı ücretin zamanla arttığını açıkladı. Oyuncu, kazancının deneyimsiz çocuk oyuncuların aldığı ücret seviyesinde başladığını dile getirdi.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış

Demir, Caner Kurtaran, Deniz Çakır, Halil Ergün ve Güven Hokna gibi isimlerin ise sektördeki deneyimleri nedeniyle farklı bir konumda olduğunu vurguladı. Kendisinin ilk işini yaptığını, diğer oyuncuların ise meslekte tecrübeli olduklarını belirterek aralarındaki farkın nedenini açıkladı.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış

O DÖNEM EV ALANLAR VARDI, O ARABA ALABİLDİ

Seda Demir, dizinin yayınlandığı yıllardaki kazancının hayatına etkisinden de söz etti. O dönemde çevresindeki bazı kişilerin kazançlarıyla ev alabildiğini, kendisinin ise araba satın alabildiğini anlattı.

Oyuncunun açıklamaları, Yaprak Dökümü’nün çekildiği yıllardaki ücretleri ve o dönemin ekonomik koşullarını yeniden gündeme taşıdı.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış

2006-2010 YILLARI ARASINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Seda Demir’in bölüm başına aldığı ücrete ilişkin açıklamaları, dizinin yayınlandığı dönemdeki asgari ücret rakamlarını da merak konusu yaptı. 2006-2010 yılları arasındaki net asgari ücret tutarları şöyleydi:

•    2006: 380,46 TL
•    2007: 403-419 TL
•    2008: 435-457 TL
•    2009: 527-546 TL
•    2010: 521-544 TL

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, 8 Mart 1983’te ’da doğan Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan oyuncu, geniş kitleler tarafından özellikle 2006-2010 yılları arasında yayımlanan Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Sedef Turan karakteriyle tanındı.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden şok açıklama! Seda Demir bölüm başına 750 TL almış

Seda Demir, Yaprak Dökümü dışında Yıldız Masalı, İntikam, Beyaz Karanfil ve Çember dizilerinde rol aldı. Sinemada ise Zerre, Aşk-ı Suzan, Bensiz ve Evlenmeden Olmaz filmlerinde yer aldı. Oyuncu ayrıca 2017 yılında yayımlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılarak televizyon izleyicilerinin karşısına farklı bir formatta çıktı.

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#İstanbul
#yaprak dökümü
#seda demir
#survivor ünlüler gönüllüler
#Sedef Turan
#Magazin
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