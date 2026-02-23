Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Hasan Küçükçetin yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

2006 yılında ekran macerasına başlayan ve aradan geçen zamana rağmen efsane statüsünü koruyan Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey’den Hayriye Hanım’a, Necla ve Leyla’dan Fikret’e, Oğuz’dan Ferhunde’ye kadar her karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ailenin tek oğlu Şevket ise hikâyenin en kritik isimlerinden biriydi.



HASAN KÜÇÜKÇETİN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI



Caner Kurtaran’ın Yaprak Dökümü’ne ani vedası sonrası karakter senaryodan çıkarılamadı. Yapım ekibi, Şevket’i hikâyede yaşatmak için Hasan Küçükçetin’le anlaşma sağladı. Fiziksel benzerlik dikkat çekse de bu değişim, izleyicinin karakterle kurduğu bağı derinden etkiledi.

Dizinin finalinin ardından Hasan Küçükçetin gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti ve uzun süre yeni projelerde yer almadı. Ünlü ismin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan son görüntüsü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Küçükçetin’in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

Hasan Küçükçetin, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Geniş kitleler onu, bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Şevket karakteriyle tanıdı.

Kariyer Yolculuğu

Oyunculuğa tiyatro sahnesinde adım atan Küçükçetin, sahne deneyiminin ardından televizyon projelerinde yer almaya başladı. Yaprak Dökümü’nde, Caner Kurtaran’ın diziden ayrılmasının ardından Şevket rolünü devralarak hikâyenin devamlılığında kritik bir sorumluluk üstlendi.

Fiziksel benzerliği ve oyunculuk tarzıyla karaktere uyum sağlasa da, bu değişim izleyici cephesinde uzun süre tartışılmaya devam etti.

Dizinin final yapmasının ardından Hasan Küçükçetin daha sakin bir kariyer rotası çizdi. Uzun süre yeni projelerde görünmeyen oyuncu, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.