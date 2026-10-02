Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun’dan şaşırtan savunma! "Saç örneğim pozitif"

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlarda biyolojik örnekleri alınan Şenolsun’un test sonuçları belli oldu. Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun, yaptığı savuma ile herkesi şaşırtırken, hiçbir yasaklı madde kullanmadığı ifade etti.

YASAKLI MADDE TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN OYUNCU MELİSA ŞENOLSUN’DAN ŞAŞIRTAN SAVUNMA!

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti. Ünlü isimlerin yer aldığı liste de adı geçen oyuncu Melisa Şenolsun’da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olurken magazin gündemine de bomba gibi düşmüştü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında ünlü isimler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarda biyolojik örneklerini vermiş ardından da serbest bırakılmışlardı. Ardından ünlü isimlerin test sonuçları merakla beklenirken oyuncu Melisa Şenolsun’un yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından sosyal medyasından konu hakkında açıklama yapan Melisa Senolsun, test sonucunun tekrardan değerlendirilmesi için gerekli yerlere başvuru yapacağını ifade eden Melisa Şenolsun’un savunması herkesi şaşırttı.

"SAÇ ÖRNEĞİM POZİTİF"

Melisa Şenolsun, yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerinin negatif olduğunu ancak saç örneğini pozitif olduğunu ifade eden açıklamasını sosyal medyadan yaparak gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili açıklamalarıyla yakından takip edilen Şenolsun, adi test sonucundaki durum karşısında makamlara tekrardan başvuracağını da ifade etti.

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun’un yaptığı açıklamalarda ise şu ifadeler yer aldı;

“Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim. Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım. Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum. Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır.”