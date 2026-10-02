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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:39

Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun’dan şaşırtan savunma! "Saç örneğim pozitif"

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Şenolsun’un test sonuçları ortaya çıktı. Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan Şenolsun, yaptığı savunmasıyla herkesi şaşırttı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun’dan şaşırtan savunma!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:39

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, kapsamında gözaltına alınmıştı. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlarda biyolojik örnekleri alınan Şenolsun’un test sonuçları belli oldu. Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun, yaptığı savuma ile herkesi şaşırtırken, hiçbir yasaklı madde kullanmadığı ifade etti.

YASAKLI MADDE TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN OYUNCU MELİSA ŞENOLSUN’DAN ŞAŞIRTAN SAVUNMA!

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti. Ünlü isimlerin yer aldığı liste de adı geçen oyuncu Melisa Şenolsun’da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olurken magazin gündemine de bomba gibi düşmüştü.

Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun’dan şaşırtan savunma! "Saç örneğim pozitif"

tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında ünlü isimler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarda biyolojik örneklerini vermiş ardından da serbest bırakılmışlardı. Ardından ünlü isimlerin test sonuçları merakla beklenirken oyuncu Melisa Şenolsun’un yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun’dan şaşırtan savunma! "Saç örneğim pozitif"

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından sosyal medyasından konu hakkında açıklama yapan Melisa Senolsun, test sonucunun tekrardan değerlendirilmesi için gerekli yerlere başvuru yapacağını ifade eden Melisa Şenolsun’un savunması herkesi şaşırttı.

Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun’dan şaşırtan savunma! "Saç örneğim pozitif"

"SAÇ ÖRNEĞİM POZİTİF"

Melisa Şenolsun, yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerinin negatif olduğunu ancak saç örneğini pozitif olduğunu ifade eden açıklamasını sosyal medyadan yaparak gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili açıklamalarıyla yakından takip edilen Şenolsun, adi test sonucundaki durum karşısında makamlara tekrardan başvuracağını da ifade etti.

Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun’dan şaşırtan savunma! "Saç örneğim pozitif"

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun’un yaptığı açıklamalarda ise şu ifadeler yer aldı;

Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan oyuncu Melisa Şenolsun’dan şaşırtan savunma! "Saç örneğim pozitif"

“Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim. Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım. Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum. Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır.”

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ETİKETLER
#Melisa Şenolsun
#yasaklı madde soruşturması
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Adli Makamlar
#Saç Örneği
#Magazin
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