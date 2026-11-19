Doktorların yaptığı son değerlendirmelerin ardından ameliyatın ileri bir tarihte gerçekleştirilmesine karar verildi. Menajer Erden Demir, sanatçının enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini ve bu nedenle operasyonun iki gün daha ertelendiğini belirtti. Öte yandan eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl'ün hastane odasından yaptığı duygusal paylaşım da dikkat çekti.

AMELİYATIN ERTELENME NEDENİ BELLİ OLDU

Safra kesesindeki taş nedeniyle bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yavuz Bingöl için ameliyat kararı alınmıştı. Gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından 19 Kasım tarihi operasyon için belirlenmişti. Ancak sanatçının son sağlık değerlendirmeleri sonucunda ameliyatın hemen yapılmaması kararlaştırıldı.

Menajeri Erden Demir, Milliyet'e yaptığı açıklamada enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini ifade etti. Demir, bu nedenle operasyonun iki gün sonraya ertelendiğini belirtti. Hastanede doktorların gözetiminde tutulan sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

EŞİNDEN HASTANE ODASINDA DUYGUSAL PAYLAŞIM

Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl de eşinin hastanedeki tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hastane odasında eşiyle el ele çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan Ağaoğlu, paylaşımına ''Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden'' notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede dikkat çekerken çiftin hastanedeki karesi de takipçilerinden ilgi gördü.

TEMMUZ AYINDA DA SAĞLIK SORUNUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yavuz Bingöl'ün safra kesesiyle ilgili rahatsızlığı aslında ilk kez yaşanmıyor. Ünlü sanatçı, temmuz ayında benzer bir sağlık problemi nedeniyle Malatya'da gerçekleştireceği konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. O dönemde sosyal medya üzerinden bir video yayımlayan Bingöl, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, 'Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var' ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı, o açıklamasında rahatsızlığının ciddi olmadığını belirtmiş ve ameliyatını ilerleyen bir tarihte yaptırmayı düşündüğünü söylemişti. Şimdi ise hastanede devam eden tedavi sürecinde gözler, enfeksiyon değerlerinin düşmesinin ardından gerçekleştirilecek operasyona çevrildi.