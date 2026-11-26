Sanatçının sağlık sorunlarının kasım ayında yeniden gündeme gelmesi, hayranlarını da endişelendirdi. Daha önce de benzer bir rahatsızlık nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kalan Yavuz Bingöl'ün tedavi süreci ve ameliyat planıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

YAVUZ BİNGÖL'ÜN RAHATSIZLIĞI NE? SAFRA KESESİNDE TAŞ TESPİT EDİLDİ

Basına yansıyan haberlere göre Yavuz Bingöl, 16 Kasım 2026 akşamı yaşadığı rahatsızlık üzerine İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde sanatçının safra kesesinde taş bulunduğu belirlendi. Doktorların değerlendirmesinin ardından safra kesesinin ameliyatla alınmasına karar verildi.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamalarda genel durumunun iyi olduğu bildirildi. Menajeri Erden Demir, Bingöl'ün hastanede gözetim altında tutulduğunu, kullanılan ilaçların ardından kan değerlerinin uygun seviyeye gelmesinin beklendiğini aktardı.

Bu gelişme, sanatçının daha önce yaşadığı safra kesesi sorunlarını da yeniden gündeme taşıdı. Bingöl'ün aynı rahatsızlık nedeniyle yaz aylarında da sahne programını iptal ettiği biliniyor.

AMELİYAT PLANI ERTELENDİ: ENFEKSİYON DEĞERLERİ BEKLENİYOR

Yavuz Bingöl için ilk etapta 19 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan ameliyatın ertelendiği haberleri basında yer aldı. Haberlere göre doktorlar, operasyon öncesinde enfeksiyon değerlerinin düşmesini ve kan değerlerinin uygun seviyeye gelmesini bekledi.

Sanatçının menajeri Erden Demir'in açıklamalarına yansıyan bilgilere göre ameliyatın ertelenmesinin nedeni, sağlık değerlerinin operasyon için uygun seviyeye ulaşmasının beklenmesiydi. Bu nedenle tedavi ve takip sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi.

Ameliyatın ertelenmesi, Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili merakı artırdı. Ancak bu gelişme tek başına sanatçının durumunun ağırlaştığı anlamına gelmiyor. Operasyonun zamanlamasına ilişkin kararın doktorların değerlendirmesi doğrultusunda verildiği anlaşılıyor.

TEMMUZ AYINDA DA AYNI RAHATSIZLIK NEDENİYLE KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Yavuz Bingöl'ün safra kesesiyle ilgili sağlık sorunu ilk kez kasım ayında ortaya çıkmadı. Sanatçı, Temmuz 2026'da da aynı rahatsızlık nedeniyle Malatya'da düzenlenecek bir etkinlikte sahne alamamıştı.

O dönem doktorunun uçak yolculuğuna izin vermemesi üzerine konserini iptal eden Bingöl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada safra kesesinde bir problem bulunduğunu duyurmuştu. Sağlık durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı, ameliyat olmayı daha ileri bir tarihte düşündüğünü ifade etmişti.

Ancak kasım ayında yeniden hastaneye kaldırılması ve ameliyat kararı alınması, rahatsızlığın tedavi sürecinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Sanatçının daha önce de benzer bir sorun yaşaması, sevenlerinin gelişmeleri yakından takip etmesine yol açtı.

TEDx ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN RESMÎ DUYURU GELDİ

Yavuz Bingöl'ün katılması beklenen 28 Kasım Cumartesi tarihli TEDx Atatürk Üniversitesi etkinliğiyle ilgili beklenen açıklama sosyal medya üzerinden yapıldı.

Organizasyonun paylaşımında, "Değerli konuşmacımız Yavuz Bingöl geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliğimize katılamayacaktır" ifadelerine yer verildi. Duyurunun devamında sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilerek en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

Siyah zemin üzerine hazırlanan ve Yavuz Bingöl'ün fotoğrafının kullanıldığı duyuru, kısa sürede dikkat çekti. Etkinliğe katılmayı planlayanların yanı sıra sanatçının takipçileri de paylaşımın ardından sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri merak etmeye başladı.

Organizasyonun açıklamasında hastalığın ayrıntılarına, ameliyatın sonucuna veya sanatçının ne zaman yeniden sahnelere döneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

