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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:23

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Yeşilçam’ın güzeli Bahar Erdeniz, yıllar sonra ortaya çıktı. 1970’li yılların dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Bahar Erdeniz, son haliyle gündem oldu. Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildikten sonra sinemaya adım atan Bahar Erdeniz, yeni haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 15:23

1971 yılında Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildikten sonra uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat süren eski oyuncu Bahar Erdeniz, yıllar sonra ortaya çıktı. ’ın güzeli olarak anılan Bahar Erdeniz, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

YEŞİLÇAM GÜZELİ BAHAR ERDENİZ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Yeşilçam’ın bir dönemine güzelliğiyle damga vuran Bahar Erdeniz, uzun bir zamandır kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Öyle ki 1970’li yıllarında en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Bahar Erdeniz, sinemayı bırakarak gözlerden uzak yaşamayı seçmişti ancak kamuoyunda dikkat çeken yeni bir gelişmeyle tekrardan gündeme geldi.

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Bahar Erdeniz, son görüntüsüyle adeta hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Haberler.com’un haberine göre, Yeşilçam’ın unutulmaz güzellerinden biri olan Erdeniz, döneminin en çok konuşan isimleri arasında kendine yer buldu.

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Özellikle de 1970’li yıllarda sinema dünyasına adım atan Erdeniz, Amerikan Kız Koleji’nde eğitim görürken genç yaşta mühendis Yalçın Erdeniz ile evlenerek İsveç’e yerleşti. Burada tam bir yıl psikoloji eğitimi alan Bahar Erdeniz, daha sonrasında Türkiye’ye dönmüştür.

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Hayatında dönüm noktası olarak nitelendirilen 21 Mayıs 1971 yılında Emek Sineması’nda düzenlenen Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasında birinci seçilen Erdeniz, meydana gelen bu başarısıyla geniş kitlelerce tanınmaya başlandı. Yarışmanın ardından tanınırlığı artan Bahar Erdeniz, oynadığı yapımlarla da yakından takip edilen isimlerden biri olmuştu.

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Sinema dünyasında adını duyuran Bahar Erdeniz, hayranları tarafından yakından takip edilirken yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Eski isimin son görüntüsü, hayranlarını yıllar öncesine götürürken üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin yıllar sonraki görüntüsüyle de görenleri şaşkına çevirdi.

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Eski oyuncunun yıllar sonraki görünümünü görenler, güzelliğini halen daha koruduğunu ifade eden sözlerle dikkatleri üzerine çekerken son haliyle de kısa sürede gündem oldu. Tekrardan dikkatleri üzerine çeken Bahar Erdeniz, özel hayatıyla da oldukça çok merak konusu oldu.

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Ünlü isim Bahar Erdeniz, kariyerinin en parlak döneminde de Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından biri olan Engin Verel ile evlendi. O dönemlerde gazetelerde de geniş yer bulan Bahar Erdeniz, evliliğinin ardından oyunculuğa da ara vererek kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etmiştir.

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ETİKETLER
#yeşilçam
#Bahar Erdeniz
#Türkiye Mankenler Kraliçesi
#Emek Sineması
#Engin Verel
#Magazin
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