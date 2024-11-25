Yıldız Tilbe 18 yaşındaki halini paylaştı! Takipçileri birbirine girdi
Şarkıcı Yıldız Tilbe takipçilerini geçmişe götürdü. İlk önce şimdiki halini paylaşan Yıldız Tilbe daha sonra ise 18 yaşındaki karesini paylaştı. Yıldız Tilbe paylaşım sonrası takipçilerini ikiye böldü.
İlginç dansları ve farklı sahne kostümleriyle bilinen Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. 18 yaşındaki karesini paylaşan Yıldız Tilbe, "Kim bu güzellik?" notunu düştü.
YILDIZ TİLBE'NİN 18 YAŞINDAKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
Renkli giyimi ve renkli makyajla görmeye alıştığımız 58 yaşındaki Yıldız Tilbe 18 yaşındaki halini paylaştı. Takipçileri ilk başta fotoğrafın kime ait olduğunu anlamayarak "Kim bu?" yorumları yaptı. Yıldız Tilbe'nin 18 yaşındaki duru güzelliğine ise yorum yağdı.
Yıldız Tilbe'nin takipçileri paylaşım sonrası ikiye bölündü. Kimileri 18 yaşındaki Yıldız Tilbe ile şimdiki halinin arasında çok büyük fark olduğunu söyledi. Bazı takipçileri ise Yıldız Tilbe'nin sadece yaş aldığını belirtti.