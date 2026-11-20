Türk sinemasının sevilen romantik film serisi Aşk Tesadüfleri Sever, üçüncü yapımıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı filmin görkemli galasında bu kez en çok konuşulan isimlerden biri Rodin Erdoğan oldu. Annesi Belçim Bilgin'in Kanada'da olması nedeniyle galaya katılan Rodin, film sonrasında yaptığı samimi açıklamayla geceye damga vurdu.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3'ÜN GALASINDA SÜRPRİZ İSİM

Böcek Film ve Benesta imzası taşıyan Aşk Tesadüfleri Sever 3, dün akşam gerçekleştirilen özel gösterimle ilk kez davetliler tarafından izlendi.

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ı bir araya getiren yapım, serinin hayranlarını yeniden romantik bir hikâyeyle buluşturmaya hazırlanıyor.

İlk filmde Deniz karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Belçim Bilgin de yeni yapımda geçmişe dönüş sahneleriyle hikâyeye dahil oluyor. Ancak oyuncunun galideki yokluğu, oğlu Rodin Erdoğan'ın katılımıyla dikkat çekti.

DEVRİM ÖZKAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Annesinin Kanada'da olduğunu belirten Rodin Erdoğan, gösterimin ardından filmin yeni kadın başrol oyuncusu Devrim Özkan ile sohbet etti. Ünlü oyuncu çiftin gözlerden uzak büyüttüğü Rodin'in galadaki görüntüleri de merak uyandırdı.

FİLMİ İZLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oyuncu anne ve babasının izinden giderek sinema dünyasına adım atıp atmayacağı merak edilen Rodin Erdoğan, film hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. İzlediği hikâyeden oldukça etkilendiğini belirten genç isim, duygularını şu sözlerle anlattı:

“ÇOK DUYGULANDIM, BİRAZ AĞLADIM”

Rodin'in bu açıklaması, filmin izleyiciler üzerinde bıraktığı duygusal etkiyi de gözler önüne serdi. Genç ismin gelecekte oyunculuğa yönelip yönelmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

