Yüzüne kızgın yağ dökülmüştü: MasterChef Türkiye'de Beyza sürprizi

09 Kasım 2024 10:06 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 10:20

Yüzüne kızgın yağ dökülmesi sonucu bir süredir müşahede atlında tedavi gören Beyza MasterChef'e geri döndü. Somer Şef, Beyza'ya "Yarışmaya devam edecek misin?" diye sordu. İşte o anlar...

Masterchef Beyza'nın yüzü yanmıştı! Son sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Masterchef Beyza'nın yüzü yanmıştı! Son sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

MasterChef Beyza'nın yüzü yandı! Demet Akalın'dan paylaşım geldi: Ben de yaşadım

MasterChef Beyza'nın yüzü yandı! Demet Akalın'dan paylaşım geldi: Ben de yaşadım

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Son olarak MasterChef'in Uşak'ta çekilen bölümünde Beyza talihsiz bir kaza yaşamış, yüzüne kızgın yağ dökülmüştü.

Yarışma sırasında ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırılan Beyza'nın sağlık durumu merak konusu olmuştu.

YÜZÜ YANMIŞTI: GERİ DÖNDÜ

Beyza Huri Aydın'ın, MasterChef'in fragmanında programa geri döndüğü görüldü. Somer Şef, 'Yarışmaya devam misin?' diye sordu.

Beyza ise, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım." dedi.

"BEYZA'YI RÜYAMDA GÖRDÜM"

Onur, "Beyza'yı dün gece rüyamda gördüm. Beyza'nın bugün geleceğini hissetmiştim." ifadelerini kullandı.

Somer Şef, Beyza'ya "O zaman kararını duyalım yarışmaya devam etmek istiyor musun?" diye sordu. Beyza'nın vereceği cevap yeni ise bölümde belli olacak.