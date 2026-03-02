Zendaya ve Tom Holland evlendi! Masalda mutlu son

Uzun bir süredir mutlu beraberliklerini sürdüren Zendaya ve Tom Holland çifti, dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl nişanlandıkları bilinen Hollywood’un en gözde çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland evlendi. Son zamanlarda gizlice evlendikleri konuşulan ünlü çiftin bu kez kesin olarak hayatlarını birleştirdiği öğrenildi. Set aşkı gerçeğe dönüşen çiftin masalında mutlu sona ulaşıldı.

ZENDAYA VE TOM HOLLAND EVLENDİ!

Hollywood’un en gözde çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland çiftinin evlendiği öğrenildi. Bir süredir gizlice evlendikleri konuşulan ünlü çift, sonunda dünyaevine girdi. 2016 yılında yayınlanan Spider-Man: Homecoming filminin setinde tanışan ikili, kısa bir süre sonra aşk dedikodularıyla anılmaya başlamıştı. Set aşkı gerçeğe dönüşen çift, uzun bir süredir mutlu beraberliklerini devam ettiriyordu.

İlişkilerini daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zendaya ve Tom Holland çiftinin aşkı 2021 yılında resmen belgelenmişti. İkilinin son zamanlarda özellikle sosyal medyada gizlice evlendiklerine dair birçok iddia ortaya atılmıştı. İddiaların fitilini ateşleyen detay ise Zendaya’nın yüzüğü olmuştu. Ünlü oyuncu, daha önce taktığı gösterişli nişan yüzüğünü çıkarmış, yerine sade bir altın alyans takmıştı.

Nişan yüzüğünün ardından sade bir yüzükle görüntülenen Zendaya, evlilik haberlerini beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'nde nişanlandıkları doğrulanan çiftin ne zaman evlenecekleri de merak ediliyordu. Uzun bir süredir ilişkilerine devam eden Zendaya ve Tom Holland ikilisinin bu kez kesin olarak evlendiği öğrenildi.

ZENDAYA VE TOM HOLLAND ÇİFTİ MASALDA MUTLU SONA ULAŞTI!

Ünlü oyuncu Zendaya’nın stilisti Law Roach, Access Hollywood'a verdiği röportajda, Zendaya ve Tom Holland ikilisinin evlendiğini duyurdu. Actor Awards töreninin kırmızı halısında evlilik haberini duyurarak, “Düğün çoktan oldu. Kaçırdınız.” ifadelerini kullandı. Muhabir, “Bu doğru mu?” diye sordu, Roach ise gülerek “Evet, kesinlikle doğru.” diyerek evlilik haberlerini doğruladı.

Daha önce birçok projede birlikte rol alan Zendaya ve Tom Holland çiftinin set aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Son zamanlarda gizlice evlendikleri konuşulan ünlü çiftin bu kez kesin olarak hayatlarını birleştirdiği öğrenildi. Uzun bir süredir birlikteliklerine devam eden çiftin masalında mutlu sona ulaşıldı. Hollywood’un en gözde çiftleri olmaları ve dünya çapındaki şöhretlerine rağmen ilişkilerini dengede tutmayı başaran ünlü çiftin evlilik haberi hayranlarını bir hayli mutlu etti.