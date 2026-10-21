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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:46

Zerrin Özer 1 yıl içinde 2 acı yaşadı! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zerrin Özer, peş peşe yaşadığı aile kayıplarıyla bir kez daha sarsıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybeden 68 yaşındaki sanatçı, diğer ablası Nilgün Özer'in de hayatını kaybetmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Kısa süre içinde iki ablasını birden kaybeden Özer'in yaşadığı acı, sevenlerini de derinden etkiledi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Zerrin Özer 1 yıl içinde 2 acı yaşadı! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:46

Geçtiğimiz aylarda ablası Tülay Özer'in vefatıyla zor günler geçiren usta şarkıcı, bu kez Nilgün Özer'in ölüm haberiyle sarsıldı. Tülay Özer'in cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle de zor anlar geçiren sanatçının, aynı yıl içinde iki ablasını kaybetmesi yürek burktu. Acı haber, yakın çevreleri ve sosyal medyadaki hayran sayfaları aracılığıyla duyuruldu.

ZERRİN ÖZER'İN AİLESİNDE PEŞ PEŞE KAYIPLAR

Zerrin Özer, geçtiğimiz mayıs ayında 79 yaşında hayatını kaybeden ablası Tülay Özer'i son yolculuğuna uğurlamıştı. “İkimiz Bir Fidanız” ve “Büklüm Büklüm” gibi şarkılarla tanınan Tülay Özer'in vefatı, sanatçı için büyük bir yıkım olmuştu.

Zerrin Özer 1 yıl içinde 2 acı yaşadı! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde derin bir üzüntü yaşayan , şimdi de diğer ablası Nilgün Özer'in vefatıyla sarsıldı. Nilgün Özer'in ölüm haberi, sanatçının hayranları arasında da üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, iki kardeşin yeniden kavuştuğuna ilişkin duygusal ifadelere yer verildi.

Zerrin Özer 1 yıl içinde 2 acı yaşadı! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

"TÜLAY ABLAM BENİM İKİNCİ ANNEMDİ" DEMİŞTİ

Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu “Aslı Şafak'la İşin Aslı” programında ablası Tülay Özer'i kaybetmenin kendisi için ne kadar ağır olduğunu anlatmıştı. Ablasının hayatındaki yerini anlatan sanatçı, onun kendisini her zaman koruyup kolladığını ve ikinci annesi gibi olduğunu dile getirmişti.

Zerrin Özer 1 yıl içinde 2 acı yaşadı! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Yaşadığı kaybın ardından duygularını paylaşan Özer, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eskisi kadar ağlamıyorum. Belki de gerçek acıları yaşadığım için... 3 tane ablam vardı. 'Dı' demek çok korkunç bir şey, uzun zaman söyleyemedim. Hâlâ resimlerine bakamıyorum. Çünkü Tülay Ablam benim ikinci annemdi. Beni her zaman korudu kolladı. Nilgün ablam da annem gibi alzheimer oldu. Dayanma gücümü zorlayan acılar yaşadım. Tülay ablamın başka bir şehirde yaşadığını düşünerek katlanmaya çalışıyorum. Camide de ona bakamadım. Onu görerek veda edemedim. Çok kötü oldum, o kadar ağırdı ki benim için çok zordu.”

Zerrin Özer 1 yıl içinde 2 acı yaşadı! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

ZERRİN ÖZER'İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ablasının vefatının ardından yaptığı açıklamalarla yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren Zerrin Özer'in sözleri, Nilgün Özer'in ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Özellikle Tülay Özer'i ikinci annesi olarak tanımlaması ve kaybıyla baş etmekte zorlandığını anlatması, sanatçının ailesiyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Zerrin Özer 1 yıl içinde 2 acı yaşadı! Ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Bir yıl içinde iki ablasını kaybeden Zerrin Özer'in yaşadığı bu acı dönem, sanatçının hayranlarını da derinden üzdü. Sevenleri, usta şarkıcıya destek mesajları paylaşırken ailesine yönelik başsağlığı dileklerini de iletti.

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ETİKETLER
#zerrin özer
#Zincirlikuyu Camii
#Tülay Özer
#Aslı Şafak'la İşin Aslı
#Nilgün Özer
#Magazin
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