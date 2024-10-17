Zeynep Demirel kendi rekorunu kırdı

17 Ekim 2024 05:32 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 05:37

Üçüncü bebeğini bekleyen Zeynep Sever Demirel bu hamileliğinde kendi rekorunu kırdığını söyledi. Futbol dünyasının ünlü ismi Volkan Demirel ile evli olan Demirel, 5 haftada rekor kırdığını söyledi,

Volkan Demirel​'in eşi Zeynep Sever Demirel üçüncü hamileliğinde son beş haftada 5 kilo​ alarak kendi rekorunu kırdığını açıkladı. İlk hamileliğinde 30 ikincisinde 25 kilo alan Demirel bu hamileliğinde kendini frenleyerek az kilo almayı hedeflediğini söylemişti.

Hamileliğini yarılayarak 20’nci haftasına giren Zeynep Sever Demirel, son beş haftada beş kilo alarak kendi rekorunu kırdığını paylaştı:Demirel şunları söyledi:

"Durum güncellemesi!!! Yolun yarısından bildiriyorum. 5 haftada 5 kilo alarak kendi rekorumu kırıyor, bu defa belki daha az kilo alırım hayallerini siyah poşete koyup çöpe atıyorum.

Yapı denen bişey var demek ki kardeşim. Ama en azından spora ve sağlıklı beslenmeye devam…

Bu hafta detaylı ultrason randevumuz var. Pelvik ağrılarım başladı şimdiden bir bu kadar daha var Zeyno ha gayret diyorum."

İki kızları bulunan ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini hala açıklamadı.