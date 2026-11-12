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Mavi Kadin Anne Çocuk
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:53

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

Çocukların severek tükettiği meyvelerin başında gelen elma, içindeki bileşenlerle sağlık anlamında önemli bir yerde dururken 3 yaşındaki çocukların günde kaç tane elma tüketmesi gerektiği konusunda araştırılmaya başlandı. Özellikle de fazla miktarda elma tüketmek gaz, şişkinlik gibi durumlara da neden olabilir. ‘3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli?’ sorusu merakla araştırılırken uzmanlardan da uyarı geldi.

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Editor
 Arzu Akçay
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3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:53

Sevilen meyvelerden biri olan elmalar, lif, su ve vitamin açısından önemli bir besin. Özellikle de diğer meyvelere göre elmaları daha çok seviyor. Bu nedenle de elma tüketiminin ne kadar olması gerektiği merak edildi.

  • Çocuklar için günlük olarak tüketilen elmalar belirli bir sınırda kalması gerekiyor.
  • Elma tüketirken sadece elma da sınırlı kalınmamalı, diğer meyvelerden de yenilmeli.
  • Elma suları tercih edilmemeli, onun yerine lif içeriğiyle daha iyi olan elmalar tercih edilmeli.
  • Çocuklara verilen elmaların küçük ve kolay çiğnenebilir olması gerekiyor.
  • Bazı elmalar çocuklara gaz, şişkinlik gibi durumlara neden olabilir.
3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÜNDE KAÇ ELMA TÜKETMELİ?

3 yaşındaki bir çocuk için aslında sadece olarak elma yemek doğru olmayabilir. Çünkü çocukların günlük olarak alması gereken meyve besinleri sadece elmadan alınmaz. Diğer meyvelerden de yenilmesi gerekiyor.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

Genel olarak çocuklar hangi meyveyi yerse yesin günlük tüketimde geçilmemesi gereken bir miktar bulunuyor. Eğer sadece bir meyve yerecekseniz ve de bu elma olacaksa çocuklar için önemli olan ne kadar elma yendiği değil de çocukların gün boyu ne kadar dengeli beslendiği oluyor.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

Diğer bir önemli olan çocukların fiziksel olarak ne kadar aktif olup olmadığı da burada önemli bir nokta da yer alıyor. Bu sebeple de meyve yiyecek olan çocukların günlük aktivitelerine de bakılması gerekiyor.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

3 yaşındaki çocukların elma tüketiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar çocukların elma yemesi konusunda yardımcısı oluyor. Bu yüzden çocuklar için elma yemek küçük porsiyonlarla başlanması gerekiyor. Çocuk elma yemeği sevse de arka arkaya elma tüketmesine izin verilmemesi lazım.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

Meyve çeşitliğinde artış olması gerekiyor. Özellikle de farklı meyveler yemek gelişimlerine de destek verir. Özellikle de elmanın kendisini değil de suyunu sıkarak yapılan meyve suları 3 yaşında ve daha sonrası bir dönemde tercih edilmemesi gerekiyor.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

Elmalar çocukların yiyecekleri boyutlarda hazırlanmalıdır. Çok büyük ya da tam tersi çok küçük parçalar çocuklar için doğru bir durum olmayabilir. Hatta çocuklar elma tükettiği zaman rahatsızlık yaşarsa elma yenilmesi de bırakılması gerekiyor.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

ELMANIN ÇOCUKLARA FAYDASI NELER?

Elma içerdiği su ve lif sayesinde çocukların dengeli bir şekilde beslenme yapmasına yardımcı olur. Ancak çocuklara uygun bir şekilde kesilip verilmeyen elmalar çoğu zaman çocuklar için korku dolu anlara neden oluyor.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

Meyve ve meyve sularının çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu bilinirken 3 yaşındaki çocukların günde 2 kez meyve tüketmesi gerekiyor. Meyvede bulunan lifler sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

UZMANLARDAN UYARI

Çocukların beslenmesinde oldukça önemli bir yerde bulunan elmalar ya da meyveler çocuk gelişiminin olmazsa olmazları arasında da kendine yer edinerek çocuklara çeşitli ve dengeli beslenme düzeninin oluşturmak daha mümkün hale getirebilir.

3 yaşındaki çocuk günde kaç elma tüketmeli? Uzmanlardan uyarı

Bu konu hakkında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Ela Tahmaz, elmanın çocuklar için oldukça önemli olduğunu söylüyor. Çünkü gerek gelişimleri gerekse de beslenmeleri açısından oldukça önemli olan elmalar belirlenen porsiyonlarla tüketildiğinde çocukların alması gerekiyor.

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