50 yaşında 240 kiloya çıkan kadından muhteşem başarı! Yağlarına savaş açtı

Yıllarca kilosu nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan ve hastanelere bile sedyeyle getirilen 240 kilo ağırlığındaki Fatma Dağlı, 50 yaşında olmasına rağmen uygulanan tedavilerle 80 kilo verdi. Yağlarına savaş açan kadın vermiş olduğu mücadeleyle muhteşem bir başarı elde etti.

50 YAŞINDA 240 KİLOYA ÇIKAN KADINDAN MUHTEŞEM BAŞARI!

Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatma Dağlı, aşırı kilosu nedeniyle yıllardır zorlu süreçler yaşadı. Dağlı, hayatının son 8 yılını da yatağa bağımlı geçirdi. Hastaneye bile sedyeyle getirilen 240 kilo ağırlığındaki 50 yaşındaki kadın, uygulanan tedavilerle 80 kilo vererek 160 kilograma düştü. Uzun süre hareket etmekte güçlük çeken kadın, artık yürüyebiliyor ve evinde günlük yaşamını rahatlıkla sürdürebiliyor.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberiyle gündeme gelen Dağlı'ya, Özel HG Hospital Hastanesi tarafından tedavi desteği sağlandı. Hastaneye sedyeyle getirilen Dağlı'nın tedavi sürecinde öncelikle şeker ve tansiyon değerleri kontrol altına alındı. Ardından uygulanan obezite tedavisi ve mide balonu işlemiyle kilo vermeye başlayan Dağlı, süreç içerisinde büyük ölçüde zayıfladı.

Tedavi sürecinde 240 kilogramdan 160 kilograma düşerek toplam 80 kilo veren Dağlı'nın yaşam şartlarında önemli değişimler oldu. Önceden yatağa bağımlı olduğu için günlük ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanan Dağlı, artık yürüyebiliyor, evinin işlerini yapabiliyor. Dağlı, tedavi sürecinin ardından evinde günlük yaşamını daha mutlu sürdürüyor.

YAĞLARINA SAVAŞ AÇTI

50 yaşında adeta yağlarına savaş açan Fatma Dağlı, kontrolleri ve uygulanan tedavilerin ardından şimdilerde sok kez mide ameliyatı olmaya hazırlanıyor.

Son kez mide ameliyatı olacağını söyleyen Dağlı, "Çok şükür rahatladım. Çok iyiyim evimin işini tutabiliyorum. Yemeğimi yapabiliyorum. Ben her şeye muhtaçtım. Sokaklarda kalıyor evime çıkamıyordum. Kimse evine almadı. Muhtaç etmesin Allah'ım kimseye." diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

80 kilo veren kadın sağlığa kavuşma konusunda büyük bir yol katederken "Sizlerin ve HG Hospital sayesinde rahata kavuştum. 155 kilograma kadar inmiştim biraz aldım. Ben evde ev işleri dikiş nakış işleri yapıyorum. Mide ameliyatı olacağım onun stresi var üzerimde şu an. Ameliyatı olduktan sonra çalışmak isterim ve hayırlı biri karşıma çıkarsa evlenirim" diye konuştu.