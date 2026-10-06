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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:50

Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor?

ATV ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, son zamanlarda gündemdeki yerini alarak merak konusu oluyor. Özellikle de 2-3 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan Altı Üstü İstanbul, neden yayınlanmadığıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 13:50

Sezonun en iddialı işlerinden biri olarak ekranlara gelen , ekranlarından pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşurken son 2-3 haftadır ekranlara gelmemesiyle gündemdeki yerini aldı. İzleyicinin severek takip ettiği yapımlardan biri olan Altı Üstü İstanbul, neden yayınlanmadığı merak konusu olurken bitip bitmediği de araştırılmaya başladı. Peki, Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BİTTİ Mİ?

ATV’nin yaz sezonunda ekranlara getirdiği Altı Üstü İstanbul dizisi, izleyicisi tarafından bitip bitmediği merak edildi. İstanbul’da farklı hayatları ve birbirine dokunan hikayelerle izleyiciyi bir araya getiren yapım, en son ekranlara 15. bölümüyle gelmişti. Aksiyon ve gerilimin yüksek olduğu yapımın son bölümü adeta final havasındayken 2-3 haftadır da ekranlara gelmeyen Altı Üstü İstanbul dizisi merak konusu oluyor.

Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor?

Yayınlandığı günden beri ekranların sevilerek takip edilen işlerinden biri olan Altı Üstü , pazartesi ekranlara gelmemesi nedeniyle dizinin izleyicilerinde ‘Altı Üstü İstanbul bitti mi?’ sorusunu sordururken verilen bilgilere göre, dizinin yeni bölümü 12 Ekim’de yayınlanacak.

Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor?

5 Ekim 2026 Pazartesi günü -Türkiye maçının olması nedeniyle Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Altı Üstü İstanbul dizisi bitmedi. Dizi Türkiye Milli maçları nedeniyle ekranlarda yer almadı. Dizinin yayın akışında değişiklik meydana gelerek sevilerek izlenen yapım 12 Ekim Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak.

Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YAYINLANMIYOR?

NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul dizisi etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yaz sezonundan bu yana sevilerek takip edilirken 2-3 haftadır olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı yapım arama motorlarında ‘neden yayınlanmıyor?’ sorusuyla araştırılıyor.

Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor?

Her haftaki bölümüyle izleyicide heyecan dolu anlara neden olan Altı Üstü İstanbul, bu hafta da milli maçın olmasıyla ekranlara gelmedi. A Milli Futbol Takım’ın İtalya karşılaşması ATV ekranlarında yayınlanması nedeniyle Altı Üstü İstanbul’un yayın tarihinde değişikliğe gidildi.

Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor?

Geçtiğimiz hafta ve bu hafta yeni bölümü olan 16. bölümüyle ekranlara gelmeyen Altı Üstü İstanbul, milli maçların yayınlanması nedeniyle yayınlanmıyor. Ancak önümüzdeki hafta 16. bölümüyle ekranlara geleceği düşünülüyor.

Altı Üstü İstanbul bitti mi? Altı Üstü İstanbul neden yayınlanmıyor?

Fenomen dizi en son 21 Eylül Pazartesi 15. bölümüyle ATV’de yayınlanmıştı.  Daha sonra maç yayınlarının devreye girmesiyle 16. bölüm 12 Ekim 2026 pazartesi ekranlara gelecek. Yeni bölümle ilgili fragmanlar yayınlanmaya bile başlamışken 16. bölümde diziseverleri yeni gelişmeler bekliyor olacak.

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#İstanbul
#İtalya
#ATV
#Altı Üstü İstanbul
#A Milli Futbol Takımı
#Diziler
#Mavi Kadin
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