Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) düzenlediği "Kurgulanmış Güzellikler" etkinliğine konuşmacı olarak katılan Amerikalı gazeteci ve yazar Elise Hu, sosyal medyanın ve yapay zekâ destekli filtrelerin güzellik algısı üzerindeki etkisini Mavi Kadın mikrofonlarına değerlendirdi.

"KENDİMİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYA BAŞLIYORUZ"

Hu, etkinlikte ele alacağı konulardan birinin ekran başında geçirilen zamanın etkisi olduğunu söyledi:

"Bahsedeceğim konulardan biri, telefonlarımızda kaydırarak geçirdiğimiz zamanın ne kadar güçlü bir etkisi olduğu ve ekranlara ne kadar baktığımız. Ayrıca ekranlara bakarken kendimizi de ekranlarda görmemiz. Çünkü bu akışlar bize neyle ilgilenmemiz gerektiğini, diğer insanların nasıl göründüğünü gösterdikçe kendimizi başkalarıyla kıyaslamaya başlıyoruz ve onlar gibi olmak istiyoruz."

"FİLTRELERİMİZ ARTIK YAPAY ZEKÂ TARAFINDAN OLUŞTURULUYOR"

Hu'ya göre bugünü öncekilerden ayıran, maruz kalınan görüntünün miktarı ve bu görüntüleri şekillendiren teknoloji. Hu, "Bugün farklı olan şey, her zamankinden daha fazla görüntüyle karşı karşıyayız. Ve filtrelerimiz artık yapay zekâ tarafından oluşturuluyor; yani bizi daha güzel gösteren filtreleri şekillendiren bir yapay zekâ teknolojisi var" dedi.

Bu filtrelerin genellikle "daha fazla pürüzsüzlük ve daha az farklılık" yönünde çalıştığını belirten Hu, endişesini şöyle dile getirdi:

"Benim endişem şu: Filtrelerimizi ve güzellik standartlarımızı yapay zekâya göre oluşturdukça bu standartların peşinde koşmaya başlıyoruz ve bu yüzden bedenimiz robotlara ya da siborglara benzemeye başlıyor."