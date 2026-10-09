Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:54

Bağırsak hareketlerine dikkat! Kilo vermenizi engelliyor

Kilo verme sürecinde dengeli beslenme ve spor yapan kişiler kilo verememe nedenini merak ediyor. Uzman ismin altını çizdiği sorunu fark eden ise önceliğini bağırsak hareketlerine vermeye başladı. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, kilo vermeyi durduracak seviyeye geliyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bağırsak hareketlerine dikkat! Kilo vermenizi engelliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:54

Dengeli beslenme ve düzenli spor yapan kişiler tartıda rakamın değişmediğini gördüğü an umutsuzluğa kapılıyor. Her şeyi doğru yapıyorum ama neden kilo veremiyorum diyorsanız dikkat! Kilo verememe nedeni bağırsak hareketleriymiş.

  • Yavaşlayan bağırsak hareketleri kilo verme sürecini zorlaştırır.
  • Bağırsaklar çalışmadığı için meydana gelen kabızlık geçici bir kilo artışı olarak görülür.
  • Karında şişlik ve hazımsızlık hissi rahatsız eder.
  • Lif tüketiminin yetersiz olması bağırsak dengesini bozar ve kilo verme yavaşlar.
  • Düşük kalorili besinler tüketmek bağırsak düzenini bozar. Bu da kilo vermeyi yavaşlatır.
Bağırsak hareketlerine dikkat! Kilo vermenizi engelliyor

KİLO VEREMEME NEDENİNİZ BAĞIRSAK HAREKETLERİYMİŞ

Her gün düzenli spor yapıyorum ve dengeli besleniyorum ama yine de kilo veremiyorum diyorsanız atladığınız bir nokta varmış. Uzmanlar bağırsak sağlığının kilo vermeyi oldukça büyük oranda etkilediğini söyledi.

Bağırsak hareketlerine dikkat! Kilo vermenizi engelliyor

Dengeli beslenme ve egzersize rağmen düşmeyen kilonuzun nedeni bağırsak sağlığınız olabilir. Yetersiz lif tüketimi bağırsak sindirimini yavaşlatır bu da kilo vermeyi etkiler.

Düşük kalorili yiyecekler tüketmek bağırsak dengesini bozar ve böylece süreciniz yavaşlar. Bu nedenle öncelikle bağırsak düzenini korumak gerekiyor.

Bağırsak hareketlerine dikkat! Kilo vermenizi engelliyor

BAĞIRSAK ÇALIŞIRSA KİLO VERİLİR Mİ?

Bağırsaklarınızı sağlıklı çalışması kilo vermeye de yardımcı olurken tek başına etken değildir. Bağırsak dengesi kurulduğunda kilo vermek de kolaylaşır. Kilo vermek için aldığınız enerjinin harcanandan daha az olması gerekiyor. Bu nedenle bağırsakların çalışması direkt olarak kilo kaybına neden olmazken, yağ kaybı sağlamaz. Bağırsakların aşırı çalıştırılması sonucu verilen kilolar ise sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bağırsak hareketlerine dikkat! Kilo vermenizi engelliyor

BAĞIRSAK HAREKETİ DÜZENLEME İÇİN NE YAPILMALI?

Eğer bağırsaklarınız düzensiz çalışıyorsa kilo verme sürecinde zorlanabilirsiniz. Bağırsak düzenini korumak için yapmanız gerekenler şöyle:

  • Lifli besinler tüketmek.
  • Sebzeler, meyveler, kuru baklagiller ve tam tahıllar bağırsak hareketlerini destekler.
  • Gün içerisinde yeterli miktarda su içemeye özen göstermelisiniz. Sıvı ihtiyacı karşılanmadığında bağırsaklarda düzen bozulur.
Bağırsak hareketlerine dikkat! Kilo vermenizi engelliyor
  • Hareketsiz kalmamalısınız. Yürüyüş veya egzersizler ile vücudunuzu sürekli olarak aktif tutmalısınız. Yeterince hareket etmeme durumunda bağırsak düzeni dengesizleşir.
  • Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin. Bağırsak düzeninin korunması için tuvalet ihtiyacı hemen giderilmelidir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ananas aç karnına yenildiğinde kilo verdirir mi? Ananas aç karnına yenilir mi?  
ETİKETLER
#kilo verme
#egzersiz
#kabızlık
#Diyet
#Bağırsak Hareketleri
#Lifli Besinler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.