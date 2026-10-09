Bağırsak hareketlerine dikkat! Kilo vermenizi engelliyor

Dengeli beslenme ve düzenli spor yapan kişiler tartıda rakamın değişmediğini gördüğü an umutsuzluğa kapılıyor. Her şeyi doğru yapıyorum ama neden kilo veremiyorum diyorsanız dikkat! Kilo verememe nedeni bağırsak hareketleriymiş.

Yavaşlayan bağırsak hareketleri kilo verme sürecini zorlaştırır.

Bağırsaklar çalışmadığı için meydana gelen kabızlık geçici bir kilo artışı olarak görülür.

Karında şişlik ve hazımsızlık hissi rahatsız eder.

Lif tüketiminin yetersiz olması bağırsak dengesini bozar ve kilo verme yavaşlar.

Düşük kalorili besinler tüketmek bağırsak düzenini bozar. Bu da kilo vermeyi yavaşlatır.

KİLO VEREMEME NEDENİNİZ BAĞIRSAK HAREKETLERİYMİŞ

Her gün düzenli spor yapıyorum ve dengeli besleniyorum ama yine de kilo veremiyorum diyorsanız atladığınız bir nokta varmış. Uzmanlar bağırsak sağlığının kilo vermeyi oldukça büyük oranda etkilediğini söyledi.

Dengeli beslenme ve egzersize rağmen düşmeyen kilonuzun nedeni bağırsak sağlığınız olabilir. Yetersiz lif tüketimi bağırsak sindirimini yavaşlatır bu da kilo vermeyi etkiler.

Düşük kalorili yiyecekler tüketmek bağırsak dengesini bozar ve böylece kilo verme süreciniz yavaşlar. Bu nedenle öncelikle bağırsak düzenini korumak gerekiyor.

BAĞIRSAK ÇALIŞIRSA KİLO VERİLİR Mİ?

Bağırsaklarınızı sağlıklı çalışması kilo vermeye de yardımcı olurken tek başına etken değildir. Bağırsak dengesi kurulduğunda kilo vermek de kolaylaşır. Kilo vermek için aldığınız enerjinin harcanandan daha az olması gerekiyor. Bu nedenle bağırsakların çalışması direkt olarak kilo kaybına neden olmazken, yağ kaybı sağlamaz. Bağırsakların aşırı çalıştırılması sonucu verilen kilolar ise sağlık sorunlarına neden olabilir.

BAĞIRSAK HAREKETİ DÜZENLEME İÇİN NE YAPILMALI?

Eğer bağırsaklarınız düzensiz çalışıyorsa kilo verme sürecinde zorlanabilirsiniz. Bağırsak düzenini korumak için yapmanız gerekenler şöyle:

Lifli besinler tüketmek.

Sebzeler, meyveler, kuru baklagiller ve tam tahıllar bağırsak hareketlerini destekler.

Gün içerisinde yeterli miktarda su içemeye özen göstermelisiniz. Sıvı ihtiyacı karşılanmadığında bağırsaklarda düzen bozulur.