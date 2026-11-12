Yeni sezona ilişkin merak edilen ayrıntılar da netleşti. Bir Başkadır'ın ikinci sezonu toplam 4 bölümden oluşacak ve tüm bölümler aynı gün izleyicilerin erişimine açılacak. Öykü Karayel, Fatih Artman, Defne Kayalar, Funda Eryiğit ve Nur Sürer gibi tanınmış isimlerin yer aldığı dizide, yeni sezonda hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, Bir Başkadır 2. sezon başladı mı? Bir Başkadır 2. sezon kaç bölüm?

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Başkadır'ın merakla beklenen ikinci sezonu, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak. Platformun yayın takvimi doğrultusunda yeni sezonun Türkiye saatiyle 10.00 civarında erişime açılması bekleniyor. Yaklaşık altı yıllık aranın ardından ekrana dönen dizinin yeni bölümleri için izleyiciler uzun süredir bekleyişini sürdürüyor. Netflix'in tercih ettiği yayın modeli kapsamında sezonun dört bölümünün de aynı gün platforma eklenmesi planlanıyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Dizinin ikinci sezonu toplam 4 bölümden meydana gelecek. İzleyiciler, sezonun bütün bölümlerini 12 Kasım itibarıyla Netflix üzerinden peş peşe izleyebilecek. Yeni sezonun kısa bölüm sayısı, hikâyenin nasıl şekilleneceği ve karakterlerin hayatlarında ne gibi değişiklikler yaşanacağı konusundaki merakı artırıyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Berkun Oya imzalı dizinin ikinci sezonunda ilk sezondan tanınan oyuncuların yanı sıra farklı isimler de kadroda yer alıyor.

Bir Başkadır'ın yeni sezon oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

• Öykü Karayel

• Defne Kayalar

• Fatih Artman

• Funda Eryiğit

• Nur Sürer

• Gökhan Yıkılkan

• Onur Saylak

• Berkun Oya

• Cihat Süvarioğlu

• Oğulcan Arman Uslu

• Eda Akalın

• İdil Çelik

• Cemre Zişan Sağbır

• Göktuğ Yıldırım

BİR BAŞKADIR YENİ SEZONDA İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

İlk sezonunda farklı toplumsal kesimlerden karakterlerin hayatlarını ve kesişen hikâyelerini ekrana taşıyan Bir Başkadır, ikinci sezonuyla yeniden gündemde. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve Berkun Oya'nın kendine özgü anlatımı, yeni bölümlere yönelik beklentiyi yükseltiyor.

Altı yıllık aranın ardından gelen yeni sezonun dört bölümle sınırlı olması, izleyicilerin merakını daha da artırıyor. Dizinin takipçileri, 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak yeni bölümlerde karakterlerin hikâyelerinin nasıl devam edeceğini görebilecek.

