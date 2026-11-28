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Sabah kahvaltısında uzun uzun uğraşmadan lezzetli bir şeyler hazırlamak isteyenler için kaşık dökmesi güzel bir alternatif sunuyor. Temel mutfak malzemeleriyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, tavaya kaşık kaşık dökülerek pişiriliyor. Dışı hafif kızaran, içi yumuşak kalan kaşık dökmesi hem sıcak hem de doyurucu bir kahvaltılık olarak sofralarda yerini alıyor. Peki, kaşık dökmesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte pratik kahvaltılık tarifin hazırlanışı...
Evde kolayca bulunan malzemelerle hazırlanan kaşık dökmesi, fazla uğraş gerektirmeyen kahvaltılık tarifler arasında yer alıyor. Yumuşak kıvamlı hamuru ve tavada kısa sürede pişmesiyle öne çıkan bu lezzet için şu malzemeler yeterli:
Tavayı yağlamak için sıvı yağ
Kaşık dökmesi hazırlamak için öncelikle yumurta ve yoğurt derin bir kaba alınarak güzelce çırpılır. Ardından un, kabartma tozu ve tuz eklenir. Bütün malzemeler pürüzsüz ve koyu kıvamlı bir hamur elde edilinceye kadar karıştırılır.
Hazırlanan hamur, yaklaşık 5 dakika dinlendirilir. Yapışmaz tava az miktarda sıvı yağ ile yağlanarak orta ateşte ısıtılır. Hamurdan birer yemek kaşığı alınarak tavaya aralıklı şekilde dökülür. Her iki tarafı da kızarana kadar pişirilir. Pişen kaşık dökmeleri servis tabağına alınır.
Kaşık dökmesinin yumuşak ve lezzetli olması için hamurun kıvamına dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla un eklemek hamurun sertleşmesine neden olabilir. Bu nedenle un kontrollü şekilde ilave edilmeli ve koyu kek hamuruna benzer bir kıvam elde edilmeli.
Her iki tarafı da eşit şekilde kızarana kadar pişirin.
Sıcak servis edildiğinde lezzeti daha iyi hissedilen kaşık dökmesi, peynir, zeytin, domates ve salatalık gibi kahvaltılıklarla birlikte sunulabilir. Dilerseniz hamuruna ince kıyılmış maydanoz veya dereotu ekleyerek farklı bir aroma da elde edebilirsiniz. Hem pratik hem de doyurucu bu tarif, kahvaltı sofralarına kolayca eşlik edebilir.