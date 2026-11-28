Sabah kahvaltısında uzun uzun uğraşmadan lezzetli bir şeyler hazırlamak isteyenler için kaşık dökmesi güzel bir alternatif sunuyor. Temel mutfak malzemeleriyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, tavaya kaşık kaşık dökülerek pişiriliyor. Dışı hafif kızaran, içi yumuşak kalan kaşık dökmesi hem sıcak hem de doyurucu bir kahvaltılık olarak sofralarda yerini alıyor. Peki, kaşık dökmesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte pratik kahvaltılık tarifin hazırlanışı...

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HABERİN ÖZETİ Bir kaşıkla hazırlanan kahvaltılık tarif! Hem doyurucu hem pratik Haberde, sabah kahvaltısı için pratik ve doyurucu bir alternatif olan kaşık dökmesinin malzemeleri, yapılış aşamaları, püf noktaları ve servis önerileri paylaşılmaktadır. Tarif için 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz ve tavayı yağlamak için sıvı yağ gereklidir. Pürüzsüz ve koyu kıvamlı hazırlanan hamur yaklaşık 5 dakika dinlendirildikten sonra az yağlanmış tavada kaşık kaşık dökülerek pişirilir. İçinin iyi pişmesi ve sertleşmemesi için un kontrollü eklenmeli ve tavada orta ateşte pişirilmelidir. Sıcak servis edilmesi önerilen kaşık dökmesi peynir, zeytin, domates ve salatalıkla sunulabileceği gibi hamuruna maydanoz veya dereotu da eklenebilir.

KAŞIK DÖKMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Evde kolayca bulunan malzemelerle hazırlanan kaşık dökmesi, fazla uğraş gerektirmeyen kahvaltılık tarifler arasında yer alıyor. Yumuşak kıvamlı hamuru ve tavada kısa sürede pişmesiyle öne çıkan bu lezzet için şu malzemeler yeterli:

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Tavayı yağlamak için sıvı yağ

KAŞIK DÖKMESİ NASIL YAPILIR?

Kaşık dökmesi hazırlamak için öncelikle yumurta ve yoğurt derin bir kaba alınarak güzelce çırpılır. Ardından un, kabartma tozu ve tuz eklenir. Bütün malzemeler pürüzsüz ve koyu kıvamlı bir hamur elde edilinceye kadar karıştırılır.

Hazırlanan hamur, yaklaşık 5 dakika dinlendirilir. Yapışmaz tava az miktarda sıvı yağ ile yağlanarak orta ateşte ısıtılır. Hamurdan birer yemek kaşığı alınarak tavaya aralıklı şekilde dökülür. Her iki tarafı da kızarana kadar pişirilir. Pişen kaşık dökmeleri servis tabağına alınır.

KAŞIK DÖKMESİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kaşık dökmesinin yumuşak ve lezzetli olması için hamurun kıvamına dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla un eklemek hamurun sertleşmesine neden olabilir. Bu nedenle un kontrollü şekilde ilave edilmeli ve koyu kek hamuruna benzer bir kıvam elde edilmeli.

Hamuru hazırlarken malzemelerin iyice karışmasına dikkat edin.

Tavayı aşırı ısıtmayın. Orta ateşte pişirmek içinin de güzelce pişmesini sağlar.

Hamuru tavaya çok fazla dökmeyin. Küçük porsiyonlar halinde hazırlayın.

Her iki tarafı da eşit şekilde kızarana kadar pişirin.

KAŞIK DÖKMESİ NASIL SERVİS EDİLİR?

Sıcak servis edildiğinde lezzeti daha iyi hissedilen kaşık dökmesi, peynir, zeytin, domates ve salatalık gibi kahvaltılıklarla birlikte sunulabilir. Dilerseniz hamuruna ince kıyılmış maydanoz veya dereotu ekleyerek farklı bir aroma da elde edebilirsiniz. Hem pratik hem de doyurucu bu tarif, kahvaltı sofralarına kolayca eşlik edebilir.