Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan ekmek kızartması, doğru teknik uygulandığı zaman lezzetli ekmeklerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Dışını hafif pişmesi ve mis gibi kokusuyla birlikte sofralarda kendine yer edinen ekmek kızartması ustaları bile kıskandıran tarifiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Komşuların tarifini istediği lezzet özellikle de bayatlayan ekmekler için oldukça pratik yöntemler arasında kendine yer buluyor.

KOMŞULARIN TARİFİNİ İSTEDİĞİ LEZZET!

Sofraların en çok tüketilen ürünlerinden biri de ekmek kızartmaları oluyor. Özellikle de sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ekmek kızartmaları içinin yumuşak kalmasıyla dışının hafif çıtır olmasıyla adeta insanı kendine çekiyor. Evde yapılan ekmek kızartmasının lezzetini belirleyen en önemli nokta ise kullanılan teknik olabiliyor. Çünkü yüksek derece de kızartılan ekmekler istenilen o yumuşaklığı vermeyebilir.

Özellikle de evde bulunan bayatlamış ekmekler için tam bir kurtarıcı olan ekmek kızartması tarifi hemen hemen her evde yapılsa da yeni tarifle birlikte herkesin favorisi haline geliyor. Evde ekmek kızartması yaptığınız zaman komşular hemen kokusunu duymalarıyla kapınızı çalarak tarifini isteyecek.

Malzemeler:

7 ya da 8 dilim ekmek

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

İsterseniz de kekik, pul biber ve karabiber

Hazırlanışı:

Öncelikle dilimli ekmeğiniz varsa o daha iyi olabilir. Ancak yoksa da evde bayatlayan ekmeklerde bu tarif için oldukça pratiktir. Kızarmış ekmek için daha yoğun bir aroma isteyenler tereyağını biraz daha artırabilirler. Ama ekmeğinizin biraz yağlanacağını da unutmamanız gerekiyor.

Ekmeğin fazla yağı çekmemesi için tavaya hiçbir şekilde tavaya yağ koymuyoruz. Tüm malzemeleri bir kabın içerisine olarak karıştırın. Güzelce karışan karışımları dilimli ekmeklerin üzerine çok yağlı kalmayacak şekilde sürmelisiniz.

Her iki tarafta eşit sürelerde kızarmaya bırakılması gerekiyor. Ekmeklerin kızardığını anlamak için öncelikle bir tarafını hafif pembeleşmesiyle diğer tarafında aynı şekilde pişmesini sağlamanız gerekiyor.

USTALARI BİLE KISKANDIRIYOR, PÜF PÜF EKMEK KIZARTMASI

Ustaları bile kıskandıracak olan ekmek kızartması, tadıyla kokusuyla birlikte evinizin yeni gözdesi haline gelecek. Üstelik evinizde bulunan malzemelerle kolay bir şekilde püf püf ekmek kızartması yapabilirsiniz. İstediğiniz aromada kolay bir şekilde yapılacak olan ekmek kızartması artık sıklıkla yapacağınız tarifler arasında yer alacak.

Ekmeğin daha çıtır olması için yüksek ateşin kullanılmaması gerekiyor. Yüksek sıcaklık genellikle ekmeğin yüzeyini hızlı bir şekilde kızarmasına neden olabilir. Tabi ekmeğin yüzeyine bakıldığında kızarıklık görülüyor ancak burada içinin de yumuşak kalıp kalmadığı konusu oluyor.

Her ekmek için tavayı çok doldurmamak daha iyi olur. Özellikle de çıtır sonuç isteyen kişiler için kızartma yapmadan önce tavalarının oldukça iyi olup olmadığına çok iyi bakması gerekiyor. Artık kahvaltı sofralarının yeni yıldızı olan ekmek kızartmaları istenilen tatta yapılarak herkesin damak zevkine göre şekil alabilir.