Evde tatlı hazırlamayı sevenlerin sıkça tercih ettiği magnolia, doğru malzemeler ve uygun hazırlama teknikleriyle çok daha lezzetli hale geliyor. Ancak pek çok kişi tarifte kullanılan malzemelere odaklanırken tatlının en önemli aşamalarından birini gözden kaçırabiliyor. Oysa pastane usulü bir sonuç elde etmek için yalnızca iyi bir krema hazırlamak yeterli değil. Bisküvinin seçimi, muhallebinin soğutulma şekli ve katların oluşturulma sırası da büyük önem taşıyor.

PASTANE USULÜ MAGNOLİA'NIN SIRRI KREMASINDA SAKLI!

Bisküvili magnolia hazırlarken en önemli ayrıntılardan biri, muhallebinin pürüzsüz ve yoğun bir kıvamda olması. Muhallebinin pişirme sırasında sürekli karıştırılması, dibinin tutmasını önlerken topaklanma riskini de azaltıyor. Özellikle süt, un ve nişastanın birbiriyle iyice karışması gerekiyor.

Muhallebi ocaktan alındıktan sonra tereyağı ve vanilya ilave edilerek karıştırılabilir. Pastane kıvamına yakın, daha yumuşak bir krema elde etmek isteyenler ise muhallebi ilk sıcaklığını kaybettikten sonra mikserle birkaç dakika çırpabilir. Bu işlem, kremanın daha pürüzsüz bir doku kazanmasına yardımcı olur. Tariflerde sıkça kullanılan bir diğer malzeme de krem şanti veya sıvı kremadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu malzemelerin kaynar muhallebiye eklenmemesidir. Muhallebinin yeterince ılıması, daha dengeli bir kıvam elde edilmesi açısından önemlidir.

BİSKÜVİYİ DOĞRU SEÇMEK LEZZETİ DEĞİŞTİRİYOR

Magnolia tatlısının karakteristik özelliklerinden biri de katmanlar arasında kullanılan bisküvi kırıntılarıdır. Bu aşamada tercih edilen bisküvinin türü, tatlının genel lezzetini doğrudan etkiliyor. Petibör bisküvi, kolay bulunması ve ekonomik olması nedeniyle sık tercih ediliyor. Ancak daha yoğun bir aroma isteyenler yulaflı bisküvi veya bebe bisküvisi de kullanabiliyor. Bisküvilerin rondodan geçirilerek un gibi tamamen inceltilmesi yerine hafif parçacıklı bırakılması, tatlıya daha hoş bir doku kazandırabiliyor.

Burada en önemli detaylardan biri ise bisküvilerin muhallebiyle buluşturulma zamanı. Bisküvilerin önceden ıslatılması önerilmiyor. Çünkü muhallebinin nemiyle birlikte zaten yumuşayacak olan bisküviler, önceden ıslatıldığında fazla hamurlaşabiliyor. Katmanların arasına kuru bisküvi kırıntıları eklemek, tatlının daha dengeli bir dokuya sahip olmasını sağlıyor.

MEYVELERİ EKLEMEDEN ÖNCE BU NOKTAYA DİKKAT

Bisküvili magnolia denildiğinde akla ilk gelen seçeneklerden biri çilekli ve muzlu tarifler oluyor. Meyveler, sütlü kremayla uyumlu bir tat sunarken tatlının sunumunu da güzelleştiriyor. Ancak meyvelerin hazırlanma aşaması da oldukça önemli.

Çilek kullanılacaksa öncelikle iyice yıkanması ve tamamen kurulanması gerekiyor. Islak meyveler, tatlının kremasında sulanmaya neden olabilir. Muz tercih edildiğinde ise kararmayı geciktirmek için dilimlerin üzerine çok az limon suyu gezdirilebilir.

Meyvelerin çok ince dilimlenmemesi, servis sırasında daha belirgin bir katman elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca meyveleri bardakların kenarlarına yerleştirmek, magnolianın daha iştah açıcı görünmesine yardımcı oluyor.

MAGNOLİA HAZIRLARKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Magnolia hazırlarken yapılan en yaygın hatalardan biri, tatlıyı hazırlandıktan hemen sonra servis etmek. Oysa bu tatlının lezzetini ve kıvamını tam olarak bulabilmesi için buzdolabında dinlendirilmesi gerekiyor. Hazırlanan magnolianın üzeri kapatılarak buzdolabında en az 3-4 saat bekletilmesi öneriliyor. Zamanı olanların bir gece önceden hazırlaması da mümkün. Dinlenme süresince krema katmanları daha iyi oturuyor, bisküviler ideal ölçüde yumuşuyor ve malzemelerin lezzetleri birbirine geçiyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise tatlının sıcak muhallebiyle kat kat hazırlanmaması. Çok sıcak krema, özellikle meyvelerin yapısını bozabiliyor ve bardak içerisinde istenmeyen bir görüntüye neden olabiliyor. Muhallebinin ilk sıcaklığını kaybetmesini beklemek bu nedenle oldukça önemli.

EVDE PASTANE LEZZETİ İÇİN MAGNOLİA TARİFİ

Bisküvili magnolia hazırlamak için gerekli malzemeler oldukça kolay bulunuyor.

Malzemeler:

• 1 litre süt

• 1 su bardağı toz şeker

• 2 yemek kaşığı un

• 2 yemek kaşığı nişasta

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 paket vanilin

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 paket sıvı krema (200 ml)

• 1 paket petibör veya yulaflı bisküvi

• İsteğe bağlı çilek veya muz

Hazırlanışı:

İlk olarak süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını uygun bir tencereye alın. Malzemeleri topaklanma kalmayana kadar karıştırın. Ardından tencereyi ocağa alarak orta ateşte sürekli karıştırın. Muhallebi koyulaşıp göz göz olmaya başladığında ocaktan alın.

İçerisine tereyağı ve vanilini ekleyerek karıştırın. Muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sıvı kremayı ilave edin ve mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Diğer tarafta bisküvileri rondodan geçirin. Servis bardaklarının tabanına bir miktar bisküvi kırıntısı ekleyin. Üzerine hazırladığınız kremadan koyun. Kullanacaksanız bardakların kenarlarına meyve dilimleri yerleştirin. Ardından yeniden bisküvi ve krema katmanları oluşturun.

Son olarak tatlının üzerini bisküvi kırıntıları ve meyvelerle süsleyin. Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

