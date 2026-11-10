Bursalılardan ağız sulandıran yaş nektariden yapılan turşu tarifi! Çıtır çıtır lif deposu

Bursa mutfağının yoğun ilgiyle yenilen turşularından biri olan nektari turşusu son zamanlarda dikkat çeken lezzetler arasında yerini aldı. Özellikle de Bursalılardan ağız sulandıran yaş nektariden yapılan turşu tarifi, çıtır çıtır lif deposuyla hem sağlığa hem de damak lezzetine ayak uyduruyor. Bizde sizin için yaş nekttariden yapılan turşunun tarifi kolay ve pratik bir şekilde yapabilecek yöntemi bulduk. İşte detaylar…

BURSALILARDAN AĞIZ SULANDIRAN YAŞ NEKTARİDEN YAPILAN TURŞU TARİFİ!

Bursalılar mutfağı sadece tatlıları ya da yemekleriyle meşhur değil. Kış ayının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan yaş nektariden yapılan turşu tarifi son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Özellikle de sosyal medya da yer alan bazı paylaşımlar nektariden turşu olur mu? Sorusunu da beraberinde getiriyor.

Evet nektariden turşu olur. Çünkü meyvenin de turşusu vardır. Olgunlaşmadan, sert ve diri halde kullanılan nektariler turşu olma yolunda ilerleyerek yemeklerin yanında servis ediliyor. Tadıyla da damakları çatlatan bu turşu kolay yapımıyla da sizleri uğraştırmadan zahmetsiz bir şekilde hazır olmasına yardımcı oluyor.

Burada tamamen dikkat edilmesi gerekenlerden biri de olgunlaşmamış bir nektarinin bulunması gerekiyor. Sert ve diri olan bir nektari salamura sırasında dokusunu kaybetmemesi gerekiyor. Turşuda aranan o çıtırlık yok olursa güzel bir turşuda ortaya çıkmaz. Turşuluk nektarileri seçerken mümkün olduğunda sağlam ve ezilmemiş meyveler tercih edilmelidir.

Yaş Nektarin Turşusu Tarif

Malzemeler;

Malzemeler (500 ml kavanoz için)

300 gram yaş nektari

1 yemek kaşığı dolusu tuz

1 yemek kaşığı limon tuzu

1 çay kaşığı şeker

1 çay bardağı sirke

Yeteri kadar sıcak su

4-5 diş kuru sarımsak

Hazırlanışı;

Öncelikle yaş nektarları bir bıçak yardımıyla keserek kavanozlara doldurun. Üzerine sarımsağı da koyduktan sonra malzemelerinizi ekleyip ağzını sıkıca kapatıp 4-5 gün olmasını bekliyoruz. Sonrasında afiyetle yiyebilirsiniz.

ÇITIR ÇITIR LİF DEPOSU

Yaş nektarin turşusunun en önemli ayrıntılarından biri de meyvenin sertliği oluyor. Fazla olgun olan nektarin kullanmak turşunun kısa sürede olan yumuşamasını en aza indirir. Nektarin bilindiği üzere lif içeren seçeneklerden biri olduğundan sindirim sisteminin normal çalışmasına da destek oluyor.

Ayrıca da nektarinin turşu olarak dikkat çeken bu özelliği sayesinde onun otomatik bir şekilde sağlık konusunda oldukça sağlıklı olması gerekiyor. Diğer bir yandan da sofralar da farklı bir lezzetinde oluşmasına olanak sağlayan nektarin turşusu, meyve olmasına rağmen tatlı bir turşu değildir. Salamura olan turşu zaman içerisinde o mayhoşluğu oluşturuyor.

Tatlı bir ürünün zaman içerisinde sofralara da farklı bir aroma katmasına da olanak sağlıyor. Mevsiminde sert nektarileri değerlendirmek isteyenler şimdiden tam zamanı olabilir. Yaş olan nektarilerin sarımtırak olmasıyla başlanan hasat turşu yapımında kolaylık sağlayabilir. Tadıyla ve görüntüsüyle de tam sofraların yeni gözdesi olma yolunda ilerleyen nektarin turşusu bu sene hemen hemen her yerde görebileceğimiz turşular arasında yerini alabilir.