Çamaşır makineniz kıyafetleri çok iyi sıkmıyorsa! İşte temizlemeniz gereken o bölüm

Çamaşır makinesinin sıkmamasının başlıca nedenleri arasında makinenin dengesiz durması, makinenin aşırı dolu olması, tahliye filtresinin ya da pompasının tıkanmış olması gibi nedenler akıllara gelebilir. Ancak çamaşır makinesinden çıkan çamaşırların ıslak çıkması demek makinenizin çöp olduğu anlamına gelmez. Öyle küçük bir yer var ki orayı temizlemediğiniz zaman çamaşır makineniz kıyafetleri çok iyi sıkmaz. Bizde sizin için temizlemeniz gereken o bölümü araştırdık. İşte detaylar…

ÇAMAŞIR MAKİNENİZ KIYAFETLERİ ÇOK İYİ SIKMIYORSA!

Çamaşır makineleri günlük işlerin en vazgeçilmezleri arasında yerini alırken kimi zaman kıyafetleri güzel sıkmadığı görülebilir. Çoğu zaman da bu durum karşısında hemen yeni bir makine alımlarına bakılır. Ancak durum sanıldığı kadar kötü olmayabilir. Özellikle de yeni bir makinenin alınması anlamına gelmeyebilir.

Çamaşırların program bittikten sonra normalden daha ıslak olduğunu fark ettiğiniz zaman ilk olarak makinenin sıkma devrini kontrol etmeniz gerekmektedir. Çünkü düşük devir seçilmişse çamaşırlarınız ıslak çıkabilir. Diyelim ki makinenizdeki düşük devir kısmı normal ama yine de çamaşırlarınız ıslak çıkıyorsa, makinenin konumuna bakılması gerek.

Makinenizin durduğu kısım yamuk ya da dengesizse makineniz de dengesiz çalışır. Bu da düzgünse makine de bir yere bakılması gerekiyor. Makineniz de su tahliye sisteminin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle de pompa filtresinin tıkanması, makinenin içerideki suyu gerektiği gibi dışarıya atamaması da çamaşırların ıslak çıkmasına neden olabilir. Makinenin alt kısmına bakılarak bu sistem kontrol edilebilir.

Bunların yanı sıra makinenin çok doldurulması da iyi bir sıkma işlemini yaptırmaz. Özellikle de havlu, battaniye, kışlık kıyafetler ve bornoz gibi kalın ve yünlü kıyafetler sıkış sıkış atılırsa çamaşır makineniz de güzel bir sıkma yapamaz. Çamaşırların makinenin tamburunda dengeli bir şekilde dağılması gerekiyor. Eğer dengeli bir dağılım olmuyor, her kıyafet bir kenarda bulunuyorsa makineden sesler duyulmaya başlar ve kıyafetleriniz genellikle de ıslak çıkar.

Ancak makinede bulunan bir kısım var ki orası temizlenmediği sürece ne yaparsanız yapın, kıyafetleriniz çoğunlukla ıslak çıkar. Çünkü makinenin ana beyni gibi olan bu kısım pislendiğinde yapılacak olan temizliğin normal olmamasına neden olabilir.

İŞTE TEMİZLEMENİZ GEREKEN O BÖLÜM

Çamaşır makinesinde temizlenmesi gereken o bölüm temizlenmediği zaman kıyafetlerinizde de iyi bir temizlik olmaz. Genelde de çamaşır makinesi temizlerken çoğu zaman oranın temizlenme konusunu atlayabiliyoruz. Çamaşır makinesinde bulunan pompa filtresinin temizlenmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle makinenin fişini çıkartın.

Daha sonrasında makinenin alt kısmında bulunan o yeri açma şekline göre açarak kapağı çıkartmanız gerekiyor. Bu işlemi yapmadan önce yere birkaç kat havlu atın ya da altına bir kap koyun. Çünkü içeri de biriken tahliye suyu dışarı çıkabilir. Kullanım kılavuzunuz varsa oradan bakarak da işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Filtre içinde biriken tüy, saç, iplik, küçük plastik parçalar ya da küçük kıyafetler burada sıkışabilir. Bu sebeple de burada bulunan tüm kirlerin temizlenmesi gerekiyor. Özellikle de para gibi durumlar varsa onların da oradan alınması gerekiyor.