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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:28

Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif

Sonbahar aylarında sofralarda daha sık yer bulan çıntar mantarı, tavada ve fırında farklı yöntemlerle pişirilebiliyor. Peki, çıntar mantarı nasıl temizlenir, kaç dakikada pişer ve lezzetini korumak için nelere dikkat etmek gerekir? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:28

Çıntar mantarı, kendine özgü aroması ve etli dokusuyla sevilen mantar çeşitleri arasında yer alıyor. Tavada ve sarımsakla kavrularak ya da fırında zeytinyağı ve baharatlarla pişirilerek hazırlanabiliyor. Lezzetli bir sonuç elde etmek için mantarın doğru temizlenmesi, fazla suyunun giderilmesi ve tamamen pişirilmesi gerekiyor. Peki, çıntar mantarı nasıl pişirilir? İşte tavada ve fırında çıntar mantarı tarifi…

HABERİN ÖZETİ

Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Haberde, çıntar mantarının temizlenme aşamaları, tavada ve fırında pişirme yöntemleri ile hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılmaktadır.
Çıntar mantarları toprak ve yaprak kalıntılarından iyice arındırılmalı, uzun süre suda bekletilmemelidir.
Yalnızca türü uzmanlarca doğrulanmış ve güvenilir kaynaklardan temin edilen çıntarlar tüketilmelidir.
Tavada hazırlarken mantarlar ince dilimlenip geniş bir tavada suyunu salıp çekene kadar pişirilmeli, ardından soğan, sarımsak ve baharatlar eklenmelidir.
Fırında pişirirken zeytinyağı ve baharatlarla harmanlanan mantarlar, yağlı kağıt serili tepsiye tek sıra dizilip önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika tutulmalıdır.
Her iki pişirme yönteminde de mantarların üst üste yığılmaması ve tamamen piştiğinden emin olunması önemlidir.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
  • Mantarları toprak ve yaprak kalıntılarından iyice arındırın.
  • Uzun süre suda bekletmeyin.
  • Geniş bir tava veya fırın tepsisi kullanın.
  • Pişirme sırasında mantarların suyunu bırakıp çekmesini bekleyin.
  • Mantarların tamamen piştiğinden emin olun.
  • Yalnızca türü uzmanlarca doğrulanmış, güvenilir kaynaklardan temin edilen çıntarları tüketin.

ÇINTAR MANTARI NASIL PİŞİRİLİR?

Çıntar mantarı pişirmeden önce üzerindeki toprak, yaprak ve diğer kalıntılardan iyice arındırılmalıdır. Temizlenen mantarlar büyüklüklerine göre doğranabilir veya küçük olanlar bütün halde bırakılabilir. Pişirme sırasında mantarın kendi suyunu salıp çekmesi, lezzetinin ortaya çıkması açısından önemlidir.

Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif

Çıntar mantarı en çok tavada ve fırında tercih edilen yöntemlerle hazırlanır. Tavada tereyağı, zeytinyağı, soğan ve sarımsakla kavrulabilir. Fırında ise zeytinyağı ve baharatlarla harmanlanarak pişirilebilir. Her iki yöntemde de mantarların içinin tamamen pişmesine dikkat edilmelidir.

Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif

TAVADA ÇINTAR MANTARI NASIL YAPILIR?

Tavada çıntar mantarı hazırlamak için öncelikle temizlenen mantarlar ince dilimler halinde doğranır. Geniş bir tavaya zeytinyağı veya tereyağı eklenerek ısıtılır. Ardından mantarlar tavaya alınır ve orta ateşte pişirilmeye başlanır. 

Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif

Mantarlar suyunu salıp çektikten sonra isteğe bağlı olarak doğranmış soğan ve eklenir. Tuz, karabiber ve pul biberle lezzetlendirilen çıntarlar, tamamen yumuşayıp pişene kadar kavrulur. Servis öncesinde üzerine ince kıyılmış maydanoz eklenebilir. Tavada çıntar mantarı hazırlarken mantarları üst üste yığmamak önemlidir. Geniş bir tava kullanmak, mantarların daha dengeli pişmesine yardımcı olur.

Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif

FIRINDA ÇINTAR MANTARI NASIL YAPILIR?

Fırında çıntar mantarı hazırlamak için öncelikle temizlenen mantarlar büyüklüklerine göre ikiye veya dörde bölünür. Ardından bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve isteğe bağlı sarımsakla harmanlanır. Hazırlanan mantarlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek sıra halinde yerleştirilir. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, mantarlar suyunu bırakıp çekene ve tamamen pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika tutulur. Pişirme süresi mantarların büyüklüğüne ve fırının performansına göre değişebilir. Fırından çıkarılan çıntarlar sıcak servis edilebilir. Üzerine ince kıyılmış maydanoz eklenerek lezzeti artırılabilir.

Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif

ÇINTAR MANTARI PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çıntar mantarını pişirmeden önce temizleme işlemini mümkün olduğunca kısa tutmak ve mantarları iyice süzmek gerekir. Çok küçük parçalara ayrılmayan mantarlar, pişirme sırasında dokusunu daha iyi korur. Tavada hazırlanırken geniş bir yüzey kullanılması, mantarların kendi suyunu daha kolay çekmesine yardımcı olur. Baharatların mantar suyunu çektikten sonra eklenmesi lezzetini artırır. Fırında pişirilecekse mantarların tepsiye üst üste dizilmemesi ve eşit şekilde pişmelerinin sağlanması önemlidir. Her iki yöntemde de mantarların tamamen piştiğinden emin olunmalıdır.

Çıntar Mantarı Nasıl Pişirilir? Tavada ve Fırında Lezzetli Tarif

Çıntar mantarı, doğru temizleme ve pişirme yöntemleriyle sofralarda farklı lezzetlere dönüşebiliyor. Tavada kısa sürede hazırlanabilen bu mantar, fırında baharatlarla pişirildiğinde de doyurucu bir seçenek sunuyor. Mevsiminde tercih edilen çıntar mantarını hazırlarken en önemli nokta ise güvenilir kaynaklardan temin etmek ve tamamen pişirerek tüketmek. Böylece hem lezzetli hem de güvenli bir yemek hazırlamak mümkün oluyor.

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ETİKETLER
#sarımsak
#fırında
#soğan
#Çıntar Mantarı
#Yemek Tarifleri
#Tavada
#Mavi Kadin
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