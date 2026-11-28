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İstanbul
Çocukların internette geçirdiği süreyi azaltmak isteyen anne ve babalar, onları ekran bağımlılığından uzak tutmak için hafıza güçlendiren oyunları araştırmaya başladı. Çünkü internet ortamından biraz da olsa uzaklaştırmak anne ve babaların son zamanlarda istedikleri tek şey oluyor. Ayrıca boş zamanlarda kolayca ulaşılabilen ekranlar, çocukların oyun alışkanlıklarını da büyük ölçüde etkiliyor. Bizde sizin için çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştıracak oyunları araştırdık. İşte detaylar…
Günümüzde hemen hemen artık her evde bulunan tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon çocukların günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyen alışkanlıklar arasında yerini alıyor. özellikle de boş zamanlarında kolayca elde ettikleri ekranlar, çocukların oyun alışkanlıklarını da değişikliğe uğrattı. Ancak çocukları zorla ekran bağımlılığından uzaklaştırmaya çalışmak yerine, onların ilgisini çekecek alternatif oyunlar sunmak daha etkili olabilir. Bunu da evde bulunan basit malzemelerle kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Küçük çocukların enerjisini atması için evin uygun bir alanında mini bir olimpiyat düzenleyebilirsiniz. Bunun için yastık taşıma, belirli bir noktadan noktaya kadar zıplama, toplu sepete atma ya da dengede yürüme gibi basit etkinlikler yapılabilir. Çocuğun yalnız kalmaması için aile bireylerinin katılması oyunu daha eğlenceli bir hale getirebilir. Böylece çocuk ekran karşısında daha az zaman geçirir.
Anne ve babaların çocuklarını günlük hayata dahil etmesi, ekran alışkanlığını azaltmada oldukça işe yarayabilir. Bunun için mutfakta şef oyunu iyi bir alternatif olabilir. Birlikte sandviç hazırlamak, meyveleri şekilli kesmek, kurabiye süslemek ya da renkli bir şekilde meyve tabağı oluşturmak çocuklar için eğlenceli olur.
Evlerde bulunan karton kutulardan yapılabilecek eğlenceli oyuncaklar çocukların en çok sevdiği oyunlardan biri haline gelebilir. Tuvalet kağıdı rulosuyla yapılan renkli oyuncaklar, çocukların da tasarım alanında gelişmesine yardımcı olur. Kusursuz bir sonuç beklemek yerine çocuğun hayal gücünü kullanmasına fırsat verilerek yapılan bu oyun, çocukların en sevdiği oyunlar arasında yerini alıyor.
Yılların eskimeyen oyunları arasında yerini alan sessiz sinema, ekransız çocuk büyütürken klasikleşen oyunlar arasında yer alıyor. Çocukların da kolaylıkla uyum sağlayabileceği bu oyun, bir mesleği, filmi ya da günlük davranışı konuşmadan hareketlerle anlatmayı hedefliyor. Özellikle aile bireylerinin de birlikte oynayabileceği bu oyun iletişimi de güçlendiriyor.
Donmuş oyuncaklar özellikle de yaz aylarında oldukça popüler olurken, su dolu bir kabın içerisine oyuncakları koyup donmasını sağlayarak o oyuncakların bulunmasını amaçlar. Buzlar eridikçe ortaya çıkacak olan oyuncaklar çocukların hem eğlenmesine hem de sabırla beklemesine yardımcı olacak.
Eskilerden beri çok sevilerek oynanan sıcak ve soğuk oyunu, bir nesneyi saklayarak çocuğunuzun o nesneden uzaklaşıp yaklaşmasıyla birlikte oynanan bir oyundur. Saklanan nesneye yaklaştığında sıcak, nesneden uzaklaşınca soğuk denmesiyle bilinen bu oyun, aile bireylerinin de katılmasıyla daha güzel oynanıyor.