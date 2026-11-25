Özgüvenli çocuklar doğuştan olmazlar. Kendini değerli hissetmesi, çevresine güven duyması ve kendi başına bir şeyler yapabileceğine inanması bu konuda büyük öneme sahip oluyor. Özellikle de 2 yaş dönemi çocuklar için tam bağımsızlıklarını istedikleri dönem olduğundan anne ve babaların çocuklarına yaklaşımı, ilerleyen yıllarda özgüven gelişimine destek verebilir. Bu yüzden çocuğunuz henüz 2 yaşındayken özgüven konusunda bunları öğretin. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Özgüvenli çocukların sırrı! Henüz 2 yaşındayken mutlaka bunları öğretin Özgüvenli çocuk yetiştirmek için 2 yaşındaki çocuklara kazandırılması gereken temel beceriler ve ebeveyn yaklaşımları anlatılmaktadır. Çocukların denemesine izin verilmeli ve hata yaptıklarında küçümsenmemelidir. Yaşına uygun sorumluluklar üstlenmesi özgüven kazanmasına yardımcı olur. Çocuklara aşırı, gerçek dışı iltifatlar yerine çabaları överek gerçekçi geri bildirim verilmelidir. Çocukların kendi kendilerine bir işi yapmasına fırsat tanınmalıdır. Küçük seçimler yapmasına izin verilerek fikrinin dikkate alınması sağlanmalıdır. Duygularını tanıması ve ifade etmesi öğretilmelidir. Hataları hemen düzeltilmemeli, kendi başına çözmesine fırsat tanınmalıdır. Küçük yaşlarda sorumluluk verilerek bağımsızlık ve kendine güveni desteklenmelidir. Çocuklar başkalarıyla veya kardeşleriyle kıyaslanmamalıdır.

ÖZGÜVENLİ ÇOCUKLARIN SIRRI!

Hepimiz, kendine güvenli, ayakları üstünde durabilen, kendini koruyabilen, korkmadan kendini ifade edebilen, yeteneklerinin ve eksikliklerinin farkında bireyler yetiştirmek isteriz. Bunun için de çocuklarımızın özgüven problemleri yaşamadıkları anları isteriz. Özgüven problemlerini aşmış çocuklar yetiştirebilmek için özgüvenli çocukların sırrını sizin için araştırdık.

Özellikle de çocukların her şeyi kusursuz bir şekilde yapması beklenilmez. Çünkü asıl önemli olanın denemesine izin verilmesi, hata yaptığında da küçümsenmemesi ya da yaşına uygun sorumluluklar üstlenebilmesi aslında özgüven kazanmasıdır. Bu yüzden de özgüvenli çocuklar yetiştirmek ilk bakışta zor gibi görünse de ana temelinde ufak tefek sırlar bulunuyor.

HENÜZ 2 YAŞINDAYKEN MUTLAKA BUNLARI ÖĞRETİN

Özgüvenli çocukların anne ve babaları ya da çevrelerindeki diğer kişiler onları överken dikkatlidir. Çocuklara aşırı, gerçek dışı iltifatlar yapılmaması gerekiyor. Burada yapılması gereken çabalarının övgü alması olmalıdır. Çocuklara bir işi yaparken onu kendi kendine yapması için fırsat verilmesi gereklidir. Buradaki amaç çocuğun bir işi yaparken kusursuz olmasını istemek değildir.

Seçim Yapılmasına İzin Verin

Çocukların gelişiminde seçim yapmasına izin verin. Elbette 2 yaşındaki bir çocuğa sınırsız seçenek sunmak doğru değildir. Onlara küçük küçük seçim hakları tanınabilir. Burada önemli olan çocuğun verdiği kararın mutlaka uygulanması değil de yaşına uygun alanlarda fikrinin dikkate alınmasıdır.

Duygularını Öğretin

Özgüven yalnızca bağımsız hareket edebilmek anlamına gelmez. Çocuğun kendi duygularını tanıyabilmesi ve ifade edebilmesi oldukça önemlidir. Hatta şunu unutmayın ki 2 yaşındaki bir çocuk her zaman öfkelenebilir. Bunu bilerek onlarla iletişime geçin.

Hatalarını Hemen Düzeltmeye Çalışmayın

Çocukların özgüvenli olmasını istiyorsanız hatalarını hemen düzeltmeye çalışmayın. Siz bunu yaparsanız çocuklar bir işi kendisinin yapamayacağını düşünür. Bırakın ayakkabısını ters giysin, bırakın kaşığını ters tutsun.

Küçük Sorumluluk Verin

2 yaşındaki çocukları ev işlerine küçük ölçüde dahil etmek aslında onların hem bağımsızlıklarını hem de sorumluluk bilincini destekler. Bunlar ilk bakışta ufak tefek işler gibi görünebilir. Ancak basit görevler vermek ya da sorumluluk yüklemek yapabilecekleri güveni hissetmelerini sağlar.

Başkalarıyla Kıyaslama Yapmayın

Çocuklarınızı sakın bir kıyaslama içerisine almayın. Özellikle de başkalarıyla kıyaslama yapmayın. Kıyaslanmak onları durumdan daha kötü bir noktaya sokabilir. Hatta kardeşler arasında bile ayrım ve kıyaslama yapılmaması gerekiyor. 2 yaşındaki gelişim çağındaki çocuklar için hayatları boyunca kalacak bir yara bırakabilir.