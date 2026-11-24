El, ayak ve ağız hastalığı çocuklarda daha sık bir hal alırken boğaz ağrısı, ateş, ağız içi yaralar gibi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Virüslerin neden olduğu bulaşıcı enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor.

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HABERİN ÖZETİ Çocuklarda el, ayak ve ağız hastalığı: Aileler nelere dikkat etmeli? El, ayak ve ağız hastalığı, özellikle 5 yaş altı çocuklarda sık görülen, viral kaynaklı, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık; ateş, halsizlik, iştahsızlık ve ağız içi yaraları ile kendini gösterir, ayrıca el ve ayaklarda kırmızı döküntüler görülebilir. Tükürük, burun salgıları, kabarcık sıvısı ve dışkı yoluyla bulaşır, ortak kullanılan yüzeyler aracılığıyla da yayılabilir. Çocuklar sıvı kaybı riski taşır, bu nedenle yeterli sıvı alımının sağlanması önemlidir. Ateş ve ağrıyı hafifletmek için doktor tavsiyesiyle ilaç kullanılabilir, ancak antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Hastalıktan korunmak için el hijyenine dikkat edilmeli ve ortak kullanılan eşyalar temiz tutulmalıdır.

Viral kaynaklı hastalıklardır.

Çocuklarda 5 yaş altındakiler de görülebilir.

Tükürük, burun salgıları gibi nedenlerden dolayı bulaşıcıdır.

Hastalık süresince sıvı tüketimi oldukça önemlidir.

El hijyenine dikkat edilmelidir.

EL, AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI NEDİR?

El, ayak ve ağız hastalığı, özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda sık görülen, virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. En sık Coxsackie virüsleri ve diğer enterovirüsler nedeniyle ortaya çıkar.

Çoğunlukla da kreş ve anaokulu gibi çocukların yakın temas halinde bulunduğu ortamlarda kolaylıkla yayılabilir. Genellikle hafif seyreden ve 7–10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır.

EL, AYAK VE AĞIZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık da genellikle ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ağız içinde, dilde, yanakların iç kısmında ve damakta ağır yaralar görülebilir. Bunların dışında el içlerinde, ayak tabanlarında kırmızı döküntüler ve su kabarcıkları da görülebilir.

Özellikle ağız içerisindeki yaralar nedeniyle çocuklar yemek yemekte ve su içmekte zorlanabilir. Küçük çocuklarda huzursuzluk ve salya artışı da görülebilir.

HASTALIK NASIL VE NERELERDEN BULAŞIR?

Tükürük, burun ve boğaz salgıları, öksürük ve hapşırık gibi durumlarda sırasında yayılan damlacıklar, ciltteki kabarcıkların sıvısı ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Eğer ki ortak kullanılan oyuncaklar, kapı kolları, masalar ve diğer yüzeyler de bulaşmaya aracılık edebilir.

Kreşlerde, oyun alanlarında ve kardeşler arasında bulaşma sık görülür. Hastalık ilk haftalarda daha sık görülebilir. Ancak iyileşme süresine girildiğinde çocuk onu dışkı yoluyla da atabilir.

EL, AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR OKULA VEYA KREŞE GİDEBİLİR Mİ?

Çocuklarda daha çok görülen el, ayak ve ağız hastalığı aktif bir şekilde devam ederken kendini iyi hissetmeyen ve ağız yaraları olan çocukların okula ya da kreşe gidilmesi pek de önerilmiyor.

Çocuğun ateşi geçmişse, genel durumu iyiyse, yeterli sıvı alabiliyorsa ve ağız yaraları nedeniyle kontrol edilemeyen salya akışı yoksa okula dönüşü değerlendirilebilir.

ÇOCUKLARDA HANGİ RİSKLERİ OLUŞTURUR?

Konu hakkında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Furkan Timur, “El, ayak ve ağız hastalığı çoğu çocukta ciddi bir soruna yol açmadan iyileşir. Ancak en önemli risklerden biri sıvı kaybıdır. Ağız içerisindeki ağrılı yaralar nedeniyle çocuk su içmek istemeyebilir ve özellikle küçük yaş grubunda susuz kalma gelişebilir. Çok nadir de olsa hastalık beyin zarı, beyin veya kalbi etkileyen ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak bu durumlarla çok sık karşılaşmıyoruz. Özellikle küçük bebeklerde, bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda ve genel durumu bozulan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır.” Dedi.

AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Aileler el, ayak ve ağız hastalığında öncelikle çocuğun yeterli sıvı almasını sağlamalıdır. Ağız yaraları nedeniyle beslenmekte zorlanan çocuklara serin, yumuşak ve kolay tüketilebilen gıdalar verilebilir.

Asitli, çok sıcak, baharatlı ve ağız içerisindeki yaraları tahriş edebilecek yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ateş ve ağrıyı hafifletmek amacıyla, çocuğun yaşına ve kilosuna uygun ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlara ihtiyaç duyduğumuz durumlar da olabiliyor. Hastalığın etkeni virüs olduğu için antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur.

HANGİ DURUMLARDA MUTLAKA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Çocuk yeterli sıvı alamıyorsa, idrar miktarında belirgin azalma varsa, ağız kuruluğu veya gözyaşında azalma gelişmişse mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Furkan Timur, “Ateşin üç günden uzun sürmesi durumunda da doktora başvurulmalıdır. Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, tekrarlayan kusma, bilinç değişikliği, aşırı uyku hali veya solunum güçlüğü gibi belirtilerde ise gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.” diyor.

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Hastalıktan korunmak için el hijyenine dikkat edilmeli. Özellikle tuvalet sonrası, bez değişiminden sonra ve yemeklerden önce eller su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmalıdır.

Çocukların ortak kullandığı oyuncaklar ve sık temas edilen yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli ve uygun şekilde dezenfekte edilmelidir. Hasta çocukların bardak, çatal, kaşık ve havlu gibi kişisel eşyaları paylaşılmamalı, yakın temastan kaçınılmalıdır.

UZMANLAR NE DİYOR?

Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Furkan Timur, “El, ayak ve ağız hastalığı çoğu çocukta kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır. Bu süreçte ailelerin döküntülerden çok çocuğun genel durumuna, yeterli sıvı alıp almadığına ve idrar miktarına dikkat etmesini öneriyoruz.” ifadelerini kullanıyor.