Çocuklarda zatürre alarmı! Önce griple karıştırılıyor, ancak sinsi sinsi ilerliyor

Çocuklarda sonbahar ve kış aylarında sık görülen solunum yolu enfeksiyonları, bazı durumlarda zatürre alarmı veriyor. Grip ve soğuk algınlığıyla benzerlik gösterdiği için başlarda fark edilmeyen zatürre, önce griple karıştırılıyor sonrasında ise sinsi sinsi ilerliyor. Havaların git gide soğuduğu ve hastalıkların artış gösterdiği son günlerde çocuklar siz fark etmeden zatürre olabiliyor. Başlangıçta fark edilmeyen bu hastalık, teşhis ve tedavi edilmediğinde akciğerleri etkileyerek, çocuklarda ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Peki, çocuklarda zatürre neden grip ile karıştırılıyor? Çocuklarda zatürre belirtileri neler? Zatürreden korunmak için nelere dikkat edilmeli? İşte çocuklarda zatürre hastalığı hakkında merak edilenler...

ÇOCUKLARDA ZATÜRRE NEDEN GRİPLE KARIŞTIRILIYOR?

Havaların soğuması ve çocukların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, çeşitli gribal enfeksiyonları beraberinde getiriyor. Özellikle son zamanlarda çocuklarda zatürre hastalığı griple karıştırılıyor. Akciğer dokusunun enfeksiyon nedeniyle iltihaplanmasıyla ortaya çıkan zatürre hastalığı, özellikle çocuklarda bağışıklık sisteminin henüz tam olarak gelişmemiş olmasından kaynaklı kendini gösterebiliyor.

Bakteriler, bazı mikroorganizmalar ve virüsler zatürre hastalığının ortaya çıkmasında etkili oluyor. Bu noktada ebeveynlerin çocuklarda enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olunması gerektiği söyleniyor. Zatürre hastalığının ilk dönemlerinde; öksürük, ateş, burun akıntısı, iştahsızlık ve halsiz belirtilerinin görülmesi çoğu zaman grip ve soğuk algınlığıyla karıştırılabiliyor.

Şikayetler grip ve soğuk algınlığıyla karıştırıldığı için aileler başlangıçta durumu basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak görebiliyor. Fakat zatürre önce griple karıştırılıyor sonrasında ise sinsi sinsi ilerliyor. Zatürrede enfeksiyon akciğerleri etkilediğinden dolayı solunumla ilgili şikayetler giderek belirgin hale geliyor. Bu noktada belirtilerin seyrini takip etmek büyük önem taşıyor. Çocuklarda zatürre hastalığı belirtileri griple çok benzer olduğundan dolayı karıştırılabiliyor.

ÇOCUKLARDA ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Son zamanların yaygın hastalıkları arasında yer alan zatürre, çocuklarda alarm veriyor. Anneler griple sıkça karıştırılan zatürre hastalığının çocuklardaki belirtilerini merak ediyor. Çocuklarda zatürre her yaşta farklı belirtilerle meydana gelebiliyor. Özellikle küçük çocuklar yaşadıkları şikayetleri dile getiremedikleri ve ifade edemedikleri için ebeveynlerin çocukların davranış ve solunum değişikliklerini takip etmesi gerekiyor. Çocuklarda zatürre belirtileri şu şekilde kendini gösteriyor:

Balgam çıkaran öksürük

Öksürükle birlikte görülen göğüs ağrısı

İştah kaybı ve sıvı tüketiminde azalma

Hırıltılı veya inlemeli solunum

Yüksek ateş ve titreme

Hızlı ve zor nefes alma

Kusma veya ishal

Karın ağrısı

Yorgunluk

ÇOCUKLARI ZATÜRREDEN KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle hızlı solunum, çocuğun nefes almakta zorlanması ve nefes alırken göğüs kafesinin içeri çekilmesi zatürrede önemli belirtilerin göstergesidir. Bu noktada çocukta ateş ve öksürüğe solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa mutlaka vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılması ve hasta kişilerle yakın temasın sınırlandırılması büyük önem taşır.

Çocuklarda yaşa ve sağlık durumuna uygun aşıların kontrollü bir şekilde yapılması da zatürreye neden olabilen bazı enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. Zatürre hastalığından korunmanın en önemli kuralı hijyene ve çocukların bulunduğu ortama dikkat etmektir. Zatürre tedavisinde hastalığın nedeni ve çocuğun genel sağlık durumu göz önünde bulundurulur.

Her zatürre vakasında antibiyotik kullanılmayabilir. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlarda doktorun uygun gördüğü antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Bu yüzden çocuklara uzman önerisi ve bilgisi olmadan antibiyotik ve öksürük ilacı verilmemelidir. Elbette grip benzeri belirtiler gösteren her çocuk zatürre olmaz. Fakat ateş, öksürük ve halsizliğe solunum değişiklikleri de eşlik ediyorsa belirtilerin kendiliğinden geçmesini beklemek yerine mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulmalıdır.