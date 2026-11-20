Demir, folat, K vitamini ve çeşitli antioksidan bileşenler bakımından değerli bir sebze olan ıspanak, çocukların dengeli beslenmesinde yer verilebilecek seçeneklerden biri. Peki, ıspanak yemek istemeyen çocuklara bu sebzeyi nasıl sevdirebiliriz? İşte kahvaltıdan akşam yemeğine kadar farklı öğünlerde değerlendirebileceğiniz, hazırlaması kolay ve lezzetiyle çocukların ilgisini çekebilecek 5 nefis ıspanaklı tarif.

1. ISPANAKLI MİNİ MÜCVER: KÜÇÜK BOYUTUYLA ÇOCUKLARIN FAVORİSİ OLABİLİR

Çocukların severek tükettiği mücver, ıspanakla buluştuğunda hem besleyici hem de pratik bir öğün seçeneğine dönüşüyor. Özellikle küçük porsiyonlar halinde hazırlanan mücverler, çocukların kendi kendine yiyebileceği eğlenceli bir alternatif sunuyor.

Malzemeler:

• 1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

• 1 yumurta

• 3 yemek kaşığı un

• 2 yemek kaşığı beyaz peynir

• 1 küçük havuç

• Az miktarda zeytinyağı

Hazırlanışı:

Öncelikle ıspanakları güzelce yıkayıp ince ince doğrayın. Havucu rendeleyin. Bir kabın içerisinde yumurta, un, peynir, ıspanak ve havucu karıştırın. Hazırladığınız karışımdan küçük parçalar alarak yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Dilerseniz az yağ kullanarak tavada da hazırlayabilirsiniz. Yanında yoğurtla servis ederek lezzetini tamamlayabilirsiniz.

2. ISPANAKLI PEYNİRLİ POĞAÇA: KAHVALTILARIN YENİ GÖZDESİ

Hamur işlerini seven çocuklar için ıspanaklı peynirli poğaça oldukça iyi bir alternatif olabilir. Yumuşacık hamurun içerisindeki peynir ve ıspanak, birbirini tamamlayan lezzetler sunuyor. Özellikle okul öncesi kahvaltılarda veya beslenme çantalarında tercih edilebilir.

Malzemeler:

• 1 su bardağı yoğurt

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 1 yumurta

• 1 paket kabartma tozu

• 2-2,5 su bardağı un

• 1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

• Beyaz peynir

Hazırlanışı:

Yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta karıştırın. Kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Ayrı bir kapta doğranmış ıspanak ve beyaz peyniri karıştırın. Hamurdan küçük parçalar koparıp açın ve iç harcı yerleştirdikten sonra kapatın. Poğaçaları yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Küçük boyutlarda hazırlayarak çocukların rahatça tüketmesini sağlayabilirsiniz.

3. ISPANAKLI RENKLİ KREP: SEBZEYİ SEVDİRMENİN EN PRATİK YOLLARINDAN BİRİ

Krep, çocukların kahvaltıda severek tükettiği yiyeceklerden biri. Ispanak püresiyle hazırlanan yeşil renkli krepler ise klasik kahvaltılara farklı bir seçenek kazandırıyor. İçerisine peynir, labne veya sevilen başka malzemeler eklenerek çocukların damak zevkine göre hazırlanabiliyor.

Malzemeler:

• 1 yumurta

• 1 su bardağı süt

• Yarım su bardağı haşlanmış ıspanak püresi

• 4 yemek kaşığı un

• Az miktarda zeytinyağı

Hazırlanışı:

Ispanakları kısa süre haşlayıp süzün ve blenderdan geçirerek püre haline getirin. Yumurta, süt, un ve ıspanak püresini bir kapta pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hafifçe yağladığınız tavaya karışımdan bir kepçe dökün ve iki tarafını da pişirin. Hazırladığınız kreplerin içerisine labne veya peynir sürerek rulo şeklinde sarabilirsiniz. Küçük üçgenler ya da şeritler halinde keserek servis etmek de çocukların ilgisini çekebilir.

4. ISPANAKLI MİNİ PİZZA: ÇOCUKLARIN SEVDİĞİ LEZZETLER BİR ARADA

Pizza seven çocuklar için ıspanaklı mini pizza oldukça iştah açıcı bir seçenek. Domates sosu, kaşar peyniri ve mısır gibi sevilen malzemelerle bir araya gelen ıspanak, pizzanın içerisinde daha kolay tüketilebiliyor. Üstelik çocuklar kendi pizzalarının üzerine malzemeleri yerleştirerek hazırlık sürecine de katılabiliyor.

Malzemeler:

• Mini pizza hamurları veya küçük ekmek dilimleri

• 1-2 yemek kaşığı domates sosu

• İnce doğranmış ıspanak

• Rendelenmiş kaşar peyniri

• Bir miktar mısır

Hazırlanışı:

Mini pizza tabanlarının üzerine domates sosunu sürün. Ardından ince doğranmış ıspanakları, mısırları ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin. Servis etmeden önce biraz soğumasını bekleyin. Küçük porsiyonlar halinde hazırlanan bu pizzalar, özellikle öğle ve akşam öğünlerinde farklı bir alternatif sunuyor.

5. ISPANAKLI PEYNİRLİ MAKARNA: ISPANAĞI FARKLI BİR LEZZETLE BULUŞTURUN

Makarna, pek çok çocuğun severek tükettiği yemeklerin başında geliyor. Bu nedenle ıspanaklı sosla hazırlanan makarna, sebzeyi çocukların beslenmesine dahil etmek için tercih edilebilecek tariflerden biri. Kremamsı kıvamı ve peynirli lezzetiyle sofralarda yerini alabilir.

Malzemeler:

• 1 su bardağı makarna

• 1 avuç ıspanak

• 2 yemek kaşığı labne

• 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

• Bir miktar makarna suyu

Hazırlanışı:

Makarnayı paket üzerindeki pişirme talimatlarına göre haşlayın. Ispanakları az miktarda suyla yumuşayana kadar pişirin. Ardından labneyle birlikte blenderdan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin. Hazırladığınız sosu haşlanmış makarnaya ekleyin. Kıvamını ayarlamak için biraz makarna suyu ilave edin. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek karıştırın. Peynir eridikten sonra yemeğiniz servise hazır.