Çocukların boyunu zürafa gibi uzatan karışım! İbn-i Sina'nın şifa kitabından

Annelerin en çok merak ettiği konular arasında çocukların sağlıklı büyümesi ve boy gelişimi yer alıyor. Bu noktada birçok ebeveyn çocuklarının boylarının uzamasını istediği için bitkisel içerikli doğal formüllere başvuruyor. Siz de çocukların boy gelişimi destekleyen doğal karışımın ne olduğunu merak ediyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim İbn-i Sina'nın şifa kitabında yer alan bu boy uzatan karışıma mutlaka bir şans vermelisiniz. Son zamanlarda doğal besinlerle hazırlanan tarifler, çocukların gelişimini desteklemek isteyen ailelerin ilgisini çekiyor. Peki, İbn-i Sina'nın çocukların boyunu zürafa gibi uzatan karışımı nasıl hazırlanır? . Çocukların boyunu zürafa gibi yapacak İbn-i Sina karışımını sizlerle paylaşıyorum. İşte İbn-i Sina'nın şifa kitabından çocukların boyunu zürafa gibi uzatan karışım...

İBN-İ SİNA'NIN ŞİFA KİTABINDAN ÇOCUKLARIN BOYUNU UZATACAK KARIŞIM!

Çocukların sağlıklı büyümesi ve boy gelişimi hemen her anne için oldukça büyük önem taşıyor. Bu noktada birçok ebeveyn, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla doğal besinlerle hazırlanan tariflere dikkat çekiyor. Özellikle İbn-i Sina'nın şifa anlayışıyla ilişkilendirilen geleneksel karışımlar da bu noktada yeniden gündeme geliyor.

Çocuğunun boyunun uzamasını isteyen anneler, İbn-i Sina'nın boy uzatan tarifine yöneliyor. Son zamanlarda benim de büyük bir ilgiyle araştırdığım tarifler arasında yer alan, İbn-i Sina'nın şifa kitabında yer alan çocukların boyunu uzatacak karışımı sizlerle paylaşıyorum. Siz de çocukların boy gelişimi destekleyen doğal karışımın ne olduğunu merak ediyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim İbn-i Sina'nın şifa kitabında yer alan bu boy uzatan karışıma mutlaka bir şans vermelisiniz.

Eserlerinde sağlık, beslenme ve yaşam alışkanlıkları üzerine çeşitli önerilerde bulunan İbn-i Sina, çocukların boy gelişimini destekleyecek karışımlara dikkat çekiyor. Birçok anne çocuğunun doğal yollarla şifalanmasını istediği boy uzatma sürecinde İbn-i Sina'nın doğal karışımına başvuruyor. Tıp alanındaki çalışmaları tarih boyunca ilgi gören ünlü bilgin İbn-i Sina'nın kuru öksürük için önerdiği bu karışım, yüzyıllık doğal şifa ilacı oluyor. İbn-i Sina, El-Kanan fi't-Tıbb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabında yer verdiği birbirinden faydalı formüller ve tariflerle günümüze de ışık tutuyor.

Yüzyıllar önce yaşamış büyük hekim İbn-i Sina'nın boy uzatan karışımı şu şekilde uygulanıyor:

100 gram günlük sakızı, 100 gram karabiber ve 200 gram çemen tohumu tozunu birleştirip toz haline getirin. Hazırladığınız karışımı 1 litrelik cam bir kavanoza koyun ve üzerine hakiki zeytinyağı doldurun. İyice çalkaladığınız karışımı güneş alan bir yerde 3 hafta boyunca bekletin. 3 hafta sonra bu yağ ile çocuğun omurgalarına masaj yapın. Özellikle gece yatmadan önce 20 dakikadan fazla masaj yapmaya özen gösterin.

Deri yağı yiyeceği için tekrar tekrar yağ sürerek güzelce masaj yapın. Bu karışım sadece çocukların boyunu uzatmakla değil aynı zamanda bütün romatizmal hastalıklarda ve kireçlenmelerde çok etkili bir tedavidir. İbn-i Sina'nın önerdiği bu karışım, kemiklerdeki romatizmayı çıkarır. Bu karışım, boy uzatmak için 20 yaş üzerinde etkili değildir.

ÇOCUKLARIN BOY GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER NELER?

Çocuklarda boy gelişimi daha çok genetik özelliklerle kendini belli etmektedir. Aynı zamanda boy gelişimin yanı sıra uyku, beslenme ve fiziksel aktivite ve genel sağlık durumu da boy gelişimini yakından etkilemektedir. Bu noktada çocukların büyüme döneminde yeterli ve dengeli beslenmesi büyük önem taşımaktadır.

Çocukların boy gelişimini desteklemesi için protein, kalsiyum, D vitamini, çinko ve diğer temel besin öğelerini beslenme rutinlerine mutlaka eklemesi önemlidir. Bu takviyeler kemik ve kas gelişiminde büyük rol oynarken; yumurta, süt, yoğurt, peynir, balık, et, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler çocukların boy gelişimini destekleyen besinler arasındadır.