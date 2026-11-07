Diş çıkaran bebeklere ne yedirilir? Serinletici muzlu irmik muhallebisi

Bebeklerde diş çıkarma dönemi, hem anneler için hem de çocuklar için zaman zaman zorlayıcı bir serüven oluyor. Bu süreçte bebekler, diş etlerinde hassasiyet, iştahsızlık ve huzursuzluk gibi belirtiler yaşıyor. Bazı yiyecekler ise diş çıkaran bebeklerin rahatlamasına yardımcı oluyor.

Diş çıkaran bebekler için buzdolabında soğutulmuş, uygun kıvamlı ek gıdalar tavsiye ediliyor.

Soğuk, ılık ve yumuşak kıvamlı gıdalar bebeklerde diş etini rahatlatmaya yardımcı oluyor.

Bebeklerin diş etindeki hassasiyet, ağrı ve sıcaklık artışı iştahsızlığı beraberinde getiriyor.

Diş çıkaran bebeklere soğuk meyve ve sebze püreleri yediriliyor.

DİŞ ÇIKARAN BEBEKLERE NE YEDİRİLİR?

Öncelikle diş çıkarma döneminde bebeklerin beslenme sürecine yumuşak kıvamlı ve kolay tüketilebilen yiyecekler eklenmelidir. Bu noktada özellikle bebeğin daha önce denediği ve herhangi bir alerjik reaksiyon göstermediği meyve ve sebzeler, uygun kıvamda hazırlanan muhallebiler şeklinde buzdolabında soğutularak ek gıdaya dahil edilmelidir.

Diş çıkaran bebeklerde soğuk yiyeceklerin diş etindeki hassasiyeti kısa süreli hafifleteceği unutulmamalıdır. Fakat bu noktada yiyeceklerin dondurulmuş ve buz gibi olmamasına dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda bebeğin yaşına, çiğneme ve yutma becerisine uygun kıvamda tariflerin hazırlanmasına da büyük ölçüde önem gösterilmelidir. Bebeklerin diş çıkarma döneminde; soğuk, ılık ve yumuşak kıvamlı gıdalar diş etlerini yatıştırmaya ve bebeğin beslenmesini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Diş çıkarma döneminde bebeklere yedirilebilecek başlıca besinler ve beslenme tavsiyeleri şu şekildedir:

Soğutulmuş yoğurt

Soğuk sebze ve meyve püreleri

Soğutulmuş parmak gıdalar (havuç, salatalık, kereviz sapı)

Ev yapımı meyveli dondurmalar

DİŞ ÇIKARAN BEBEKLERDE KAÇINILMASI GEREKEN GIDALAR NELER?

Diş çıkaran bebeklerin bu zorlu süreçte ne yemesi gerektiği kadar hangi gıdalardan kaçınması gerektiği de büyük önem taşır. Yanlış beslenme alışkanlıkları diş çıkaran bebeklerde bu süreci çok daha zorlayabilir. Bebeklerde diş etlerindeki hassasiyet, huzursuzluk ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterirken, bu süreçte kaçınılması gereken gıdalar şu şekildedir:

Aşırı sıcak gıdalar: Sıcak çorba, sıcak muhallebi ve sıcak mamalar.

Baharatlı yiyecekler: Baharatlı soslar, tahriş olmuş diş etlerini yakabilir.

Bebe bisküvisi ve şekerli gıdalar: Diş çıkaran bebeklerde diş etleri patlama aşamasındayken şekerli besinler verilmesi, yeni çıkacak dişlerde çürük riskini artırır.

DİŞ ÇIKARAN BEBEKLER İÇİN SERİNLETİCİ MANDALİNALI MUZLU İRMİK MUHALLEBİSİ!

Diş çıkarma döneminde soğuk yiyecekler, bebeğinin hassaslaşan diş etlerini rahatlatmaya yardımcı olur. Ancak bu noktada hazırlayacağınız besinler buz gibi değil, buzdolabında soğutulmuş şekilde sunulmalıdır.

Malzemeler;

1 çay bardağı taze sıkılmış mandalina suyu

2 tatlı kaşığı irmik

1 adet muz

Üzeri için;

Hindistan cevizi, ceviz veya kabak çekirdeği

Yapılışı;

Mandalina suyunu ve irmiği küçük bir tencereye alıp kıvam alana kadar pişirin.

Muzu ezerek bir tabağa alın.

Pişirdiğiniz irmikli karışımı muzun üzerine dökün.

Üzerine Hindistan cevizi serpin.

Dilerseniz ince çekilmiş ceviz veya öğütülmüş kabak çekirdeği de ekleyebilirsiniz.

Dipnot: 6. aydan sonra ek gıdaya geçmiş bebeklerde, mandalinanın asitli yapısı nedeniyle toleransına dikkat edin. Ceviz ve kabak çekirdeğini boğulma riskine karşı bütün değil, ince öğütülmüş şekilde kullanın. Tuz ve şeker eklememeye özen gösterin.

UZMANLAR DİŞ ÇIKARAN BEBEKLERİN RAHATLAMASI İÇİN NE TAVSİYE EDİYOR?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı DR. Ayça Kalkan, diş çıkaran bebeklerin rahatlaması için şu adımların izlenebileceğini öneriyor:

1- Buzdolabında beklettiğiniz ıslak havlu

2- Diş kaşıyıcılar (materyaline sağlamlığına dikkat etmeli, içi su dolu kaşıyıcılardan kaçınmalı)

3- Buzlukta dondurduğunuz anne sütünü meyve filesine koyabilirsiniz

4- Pırasa taze soğan gibi katmanlı, ısırabileceği ama koparamayacağı sebzeleri verebilirsiniz

5- Parmağınızla diş etlerine hafif baskılı masaj yapabilirsiniz. (Masaj öncesi ellerinizi yıkamayı unutmayın)

6- Ekstra sevgi ve şevket: Bu dönemde bebekler huzursuz huysuz olabilir, bol bol sarıp sarmaların.