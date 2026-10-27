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Mavi Kadin Anne Çocuk
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:28

Emziren annelerin kaçınması gereken besinler nelerdir? Hem anne de hem bebekte gaz yapan besinler

Emzirme döneminde annelerin beslenmesi, hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle doğumdan sonraki ilk aylarda sık görülen gaz, şişkinlik ve karın rahatsızlığı, annelerin hangi besinleri tüketmeleri gerektiği konusunda soru işaretlerine yol açıyor. Kuru baklagillerden lahana türlerine, gazlı içeceklerden bazı süt ürünlerine kadar pek çok yiyecek bu dönemde gündeme geliyor. Ancak her besinin her annede veya bebekte aynı etkiyi göstermediğini unutmamak gerekiyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Emziren annelerin kaçınması gereken besinler nelerdir? Hem anne de hem bebekte gaz yapan besinler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:28

Emziren annelerin yaptığı düşünülen bütün yiyecekleri beslenmelerinden çıkarması ise doğru bir yaklaşım değil. Annenin bağırsaklarında gaz oluşmasına neden olan besinler, anne sütüne gaz olarak geçmez. Bununla birlikte bazı bebekler, annenin tükettiği belirli besinlerde bulunan proteinlere karşı hassasiyet gösterebilir. Bu nedenle önemli olan, gereksiz kısıtlamalara gitmek yerine bebeğin belirtilerini takip etmek ve şüpheli besinleri dikkatli şekilde değerlendirmektir.

EMZİREN ANNELERDE GAZ VE ŞİŞKİNLİK YAPABİLEN BESİNLER

Bazı yiyecekler, içeriklerindeki lifler ve sindirimi zor karbonhidratlar nedeniyle annelerde gaz ve şişkinlik oluşturabilir. Bu durum annenin günlük konforunu etkileyebilir. Ancak annede gaz yapan bir yiyeceğin bebeğe de mutlaka gaz yapacağı düşüncesi doğru değildir.

Emziren annelerin kaçınması gereken besinler nelerdir? Hem anne de hem bebekte gaz yapan besinler

Annelerde gaz şikâyetini artırabilen besinler şunlardır:

Besin Grubu / YiyecekOlası Etkileri / Nedenleri
Kuru fasulye, nohut ve mercimekİçerdikleri fermente edilebilir karbonhidratlar nedeniyle bağırsaklarda gaz oluşumunu artırabilir.
Lahana, karnabahar ve brokoliBazı kişilerde şişkinlik ve gaz şikâyetine yol açabilir.
Soğan ve sarımsakÖzellikle hassas bağırsak yapısına sahip kişilerde sindirim rahatsızlıklarını artırabilir.
Gazlı içeceklerMide ve bağırsaklarda şişkinlik hissine neden olabilir.
Bazı tam tahıllarYüksek lif içeriği, özellikle aniden fazla tüketildiğinde gaz şikâyetini artırabilir.
Bazı tatlandırıcılarSorbitol ve mannitol gibi şeker alkolleri bağırsaklarda gaz ve şişkinlik oluşturabilir.
Not: Bu besinlerin tamamını emzirme döneminde bırakmak gerekmez. Anne, kendisinde hangi yiyeceklerin rahatsızlık oluşturduğunu gözlemleyerek porsiyonlarını ve tüketim sıklığını düzenleyebilir.

BEBEKTE GAZ YAPTIĞI DÜŞÜNÜLEN BESİNLER HANGİLERİ?

Bebeklerde gaz ve huzursuzluk, özellikle yaşamın ilk aylarında sık karşılaşılan durumlardır. Sindirim sisteminin gelişmeye devam etmesi, sırasında hava yutulması ve bağırsak hareketleri bu şikâyetlerde etkili olabilir. Bu nedenle bebeğin gazlı olması her zaman annenin beslenmesiyle ilişkili değildir. Annelerin sıklıkla şüphelendiği besinler arasında süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller, lahana, brokoli, soğan ve baharatlı yiyecekler bulunur. Ancak bu yiyeceklerin emzirilen her bebekte gaz oluşturduğunu gösteren güçlü bir kanıt yoktur.

Emziren annelerin kaçınması gereken besinler nelerdir? Hem anne de hem bebekte gaz yapan besinler

EMZİRME DÖNEMİNDE UZAK DURULMASI GEREKENLER

Emzirirken her yiyeceği yasaklamak gerekmez. Bununla birlikte bazı ürünlerin sınırlandırılması veya belirli durumlarda tüketilmemesi önemlidir.

•    Alkol: Emzirme döneminde en güvenli seçenek alkol tüketmemektir. Tüketim söz konusuysa zamanlama ve güvenli bekleme süresi konusunda sağlık uzmanından bilgi alınmalıdır.
•    Yüksek miktarda kafein: Kahve, enerji içecekleri, çay ve çikolata yoluyla alınan kafein toplamı dikkate alınmalıdır. Özellikle yenidoğan ve prematüre bebekler kafeine daha hassas olabilir.

Emziren annelerin kaçınması gereken besinler nelerdir? Hem anne de hem bebekte gaz yapan besinler


•    Cıva oranı yüksek balıklar: Kılıç balığı, köpek balığı ve benzeri yüksek cıvalı balıklar tercih edilmemelidir. Düşük cıvalı balıklar ise uygun miktarlarda tüketilebilir.
•    Gelişigüzel bitkisel ürünler: Emzirme döneminde kullanılan bitki çayları, zayıflama ürünleri ve takviyeler güvenli olmayabilir. Kullanım öncesinde sağlık uzmanına danışılmalıdır.
•    Gıda güvenliği açısından riskli ürünler: İyi pişmemiş et, balık ve yumurta ile uygun koşullarda saklanmamış yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Riskli Grup / MaddeAçıklama ve Öneriler
AlkolEmzirme döneminde en güvenli seçenek alkol tüketmemektir. Tüketim söz konusuysa zamanlama ve güvenli bekleme süresi konusunda sağlık uzmanından bilgi alınmalıdır.
Yüksek miktarda kafeinKahve, enerji içecekleri, çay ve çikolata yoluyla alınan kafein toplamı dikkate alınmalıdır. Özellikle yenidoğan ve prematüre bebekler kafeine daha hassas olabilir.
Cıva oranı yüksek balıklarKılıç balığı, köpek balığı ve benzeri yüksek cıvalı balıklar tercih edilmemelidir. Düşük cıvalı balıklar ise uygun miktarlarda tüketilebilir.
Gelişigüzel bitkisel ürünlerEmzirme döneminde kullanılan bitki çayları, zayıflama ürünleri ve takviyeler güvenli olmayabilir. Kullanım öncesinde sağlık uzmanına danışılmalıdır.
Gıda güvenliği açısından riskli ürünlerİyi pişmemiş et, balık ve yumurta ile uygun koşullarda saklanmamış yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

BEBEĞİN GAZ ŞİKÂYETİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Bebeğin gaz şikâyetini hafifletmek için yalnızca annenin beslenmesine odaklanmak yerine emzirme alışkanlıklarını da değerlendirmek gerekir.

ÖneriAçıklama
Emzirme pozisyonunu kontrol edinBebeğin memeyi doğru kavraması, beslenme sırasında fazla hava yutmasını azaltmaya yardımcı olabilir.
Beslenme sırasında mola verinBebeğiniz ihtiyaç duyuyorsa emzirme arasında ve sonrasında gazını çıkarmasına yardımcı olun.
Beslenme sonrası dik tutunBebeği uyanıkken bir süre dik pozisyonda tutmak rahatlamasına yardımcı olabilir.
Nazik hareketlerden yararlanınBebeğin bacaklarını bisiklet hareketi yaptırmak ve karnına hafifçe masaj yapmak bazı bebekleri rahatlatabilir.
Beslenme günlüğü tutunŞüphelendiğiniz yiyecekleri, tüketim zamanlarını ve bebeğin belirtilerini not edin. Böylece tekrarlayan bir ilişki olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

Uyku sırasında her zaman sırtüstü, düz ve sert bir zeminde yatırılmalıdır. Gazını çıkarmak amacıyla yüzüstü veya yan yatırılmamalıdır.

HANGİ BELİRTİLERDE DOKTORA BAŞVURULMALI?

Bebeklerde gaz çoğu zaman ciddi bir soruna işaret etmez. Ancak bazı belirtiler yalnızca gaz olarak değerlendirilmemelidir. Özellikle yeşil renkli kusma, tekrarlayan fışkırır tarzda kusma, dışkıda kan, karında belirgin şişlik, beslenmeyi reddetme, az idrar yapma veya kilo alımında yetersizlik görülürse sağlık değerlendirmesi gerekir.

Emziren annelerin kaçınması gereken besinler nelerdir? Hem anne de hem bebekte gaz yapan besinler

EMZİREN ANNELER İÇİN EN DOĞRU BESLENME YAKLAŞIMI

Emzirme döneminde temel hedef, annenin yeterli ve dengeli beslenmesini sürdürürken bebeğin belirtilerini dikkatle takip etmektir. Gaz şikâyeti nedeniyle çok sayıda besini aynı anda kesmek yerine, gerçekten şüphe uyandıran bir besini sağlık uzmanının önerisiyle değerlendirmek daha doğru olur.

 

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ETİKETLER
#bebek
#beslenme
#kuru fasulye
#Emziren Anneler
#gaz
#Anne Çocuk
#Mavi Kadin
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