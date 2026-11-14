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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 13:39

Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla

Güneydoğu Anadolu mutfağının köklü lezzetleri arasında yer alan Diyarbakır yemekleri, yöresel tarifleriyle sofralarda kendine özel bir yer ediniyor. Bölgenin geleneksel yemeklerinden biri olan Gırık da bulgurun, baharatların ve özenli hazırlığın bir araya geldiği lezzetlerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle ev yapımı yöresel yemekleri sevenlerin merak ettiği Gırık, doğru malzeme seçimi ve uygun kıvamla hazırlandığında oldukça lezzetli bir sonuç veriyor. Peki, Diyarbakır usulü Gırık nasıl yapılır? Gırık hazırlarken nelere dikkat edilmeli? İşte malzemeleri, yapılışı ve lezzetini belirleyen 5 önemli püf noktası...

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Editor
 Ezgi Sezer
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Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 13:39

mutfağı, et yemeklerinden hamur işlerine, bulgurla hazırlanan yöresel tariflerden baharatlı lezzetlere kadar geniş bir yemek kültürüne sahip. Bu mutfakta , yalnızca yardımcı bir malzeme değil, birçok geleneksel yemeğin temelini oluşturan önemli bir besin olarak öne çıkıyor. 

DİYARBAKIR'IN GELENEKSEL LEZZETLERİNDEN GIRIK

Gırık da bulgurun başrolde olduğu yöresel lezzetlerden biri olarak biliniyor. Hazırlanışında kullanılan malzemeler ve şekillendirme yöntemi aileden aileye, yöreden yöreye farklılık gösterebiliyor. Geleneksel tariflerde hamurun kıvamı, yoğurma süresi ve pişirme aşaması lezzeti doğrudan etkiliyor.

Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla

GIRIK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Evde Gırık hazırlamak isteyenler için işte pratik bir tarif:

Dış harcı için:

•    2 su bardağı ince köftelik bulgur
•    1 su bardağı irmik
•    1 yemek kaşığı un
•    1 yemek kaşığı biber salçası
•    1 tatlı kaşığı tuz
•    Kontrollü miktarda ılık su

Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla

İç harcı için:

•    300 gram orta yağlı
•    2 adet kuru soğan
•    2 yemek kaşığı sıvı yağ
•    1 çay kaşığı karabiber
•    1 çay kaşığı pul biber
•    Yeteri kadar tuz

Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla

DİYARBAKIR USULÜ GIRIK NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç harcın hazırlanması gerekiyor. Kuru soğanlar ince ince doğranarak sıvı yağda kavruluyor. Ardından kıyma eklenerek suyunu çekene kadar pişiriliyor. Tuz, karabiber ve pul biber ilave edildikten sonra iç harç soğumaya bırakılıyor. Dış harcı hazırlamak için ince köftelik bulgur geniş bir yoğurma kabına alınıyor. Üzerine kontrollü şekilde ılık su eklenerek bulgurun şişmesi bekleniyor. Daha sonra irmik, un, biber salçası ve tuz ilave ediliyor.

Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla

Bütün malzemeler bir araya geldikten sonra hamur iyice yoğruluyor. Şekil verilebilecek kıvama ulaşan hamurdan küçük parçalar koparılıyor. Hazırlanan parçalar elde şekillendirilerek iç harçla dolduruluyor ve ağızları dikkatlice kapatılıyor. Son aşamada Gırıklar kaynar tuzlu suya bırakılıyor. Çok harlı olmayan ateşte pişirilen köfteler, dağılmadan yumuşadığında kevgir yardımıyla sudan çıkarılıyor. Üzerine isteğe bağlı olarak tereyağında kızdırılmış pul biber eklenerek servis edilebiliyor.

GIRIK YAPARKEN BU 5 PÜF NOKTASINA MUTLAKA DİKKAT!

Gırık hazırlarken lezzet kadar kıvam da önem taşıyor. Özellikle ilk kez deneyenlerin bazı ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. İşte başarılı bir Gırık hazırlamak için öne çıkan 5 püf noktası:

Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla

1. DOĞRU BULGUR SEÇİMİ YAPIN

Gırık hazırlığında kullanılacak bulgurun ince köftelik bulgur olması önem taşıyor. İri taneli bulgur, hamurun istenilen kıvama ulaşmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle tarifin başında doğru bulgur seçimine dikkat edilmesi gerekiyor.

2. SUYU BİRDEN DEĞİL, AZAR AZAR EKLEYİ

Hamurun kıvamını belirleyen en önemli unsurlardan biri su miktarıdır. Suyun tamamını bir anda eklemek hamurun gereğinden fazla yumuşamasına neden olabilir. Bu nedenle ılık suyu kontrollü şekilde ilave etmek ve bulgurun şişmesini beklemek gerekiyor.

Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla

3. HAMURU İYİCE YOĞURUN

Gırık yapımında en önemli aşamalardan biri yoğurma işlemidir. Bulgur, irmik ve diğer malzemelerin birbirine iyice karışması gerekiyor. İyi yoğrulmayan hamur şekil verirken çatlayabilir veya pişirme sırasında dağılabilir. Hamurun pürüzsüz ve bütünleşmiş bir yapıya ulaşması önemli.

4. İÇ HARCI MUTLAKA SOĞUTUN

Kıymalı iç harcın sıcakken hamurun içine konulması şekillendirme işlemini zorlaştırabilir. Ayrıca hamurun yapısını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kıymalı harcın pişirildikten sonra soğumasını beklemek ve ardından kullanmak gerekiyor.

Diyarbakır yöresinin geleneksel lezzetlerinden Gırık tarifi! 5 püf noktasıyla

5. PİŞİRME SUYUNUN ATEŞİNİ KONTROL EDİN

Gırıkların pişirme sırasında dağılmaması için suyun aşırı harlı kaynamamasına dikkat edilmeli. Köfteler kaynar suya dikkatlice bırakılmalı ve kontrollü ateşte pişirilmeli. Pişirme süresi köftelerin büyüklüğüne ve hamurun kıvamına göre değişebilir.

GIRIK NASIL SERVİS EDİLİR?

Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden Gırık, sıcak servis edildiğinde daha fazla beğeni topluyor. Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber dökülebiliyor. Sarımsaklı yoğurt, ayran ve mevsim salatası da yemeğin yanında tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle bulgurun doyurucu yapısı ve kıymalı iç harcın lezzetiyle öne çıkan Gırık, geleneksel yemekleri sofralarına taşımak isteyenler için denenebilecek tariflerden biri.

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