Ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yaptım ki! Dışı çıtır, içi yumuşacık

Son zamanlarda sıklıkla tükettiğim ekşi mayalı ekmekler tost olursa nasıl olur diye merak etmemle severek tükettiğim aperatifler arasında yerini alıyor. Hem doyurucu hem de iştah açıcı olan bu lezzet, üstelik de birkaç malzemeyle kolayca hazırlanabiliyor. Ekşi mayalı ekmeğin kendine özgü aroması, çıtır kabuğuyla farklı bir lezzet sunan bu tost, dışı çıtır içi yumuşacık olmasıyla severek tükettiğim besinler arasında yerini alıyor.

EKŞİ MAYALI EKMEKTEN ÖYLE BİR TOST YAPTIM Kİ!

Klasik tostlardan sıkılan ancak başka ne ekmekle nasıl tost yapacağını bilmeyenler bu haber size. Son zamanlarda severek tükettiğim ekşi mayalı ekmekten tost, favorim haline geldi. Özellikle de ekşi mayanın kendine has özgü aroması, çıtır çıtır kabuğu ve gözenekli iç yapısı tost tariflerinde farklı bir lezzeti ayağınıza getiriyor.

Doğru malzemelerle hazırlanan bu tost hem sağlıklı beslenen kişilerin hem de klasik tost tariflerinden sıkılanların severek tükettiği aperatiflerden biri haline geliyor. Üstelikte uğraştırmayan yapısı sayesinde kahvaltı sofralarının yıldızı oluyor. Öncelikle hazır ekşi mayalı ekmek almak istemeyen kişiler için ekşi mayalı ekmek tarifini verirken daha sonrasında da tost tarifini sizin için vereceğim.

Ekşi Mayalı Tost Ekmeği Tarifi

Malzemeler;

90 gram taze ekşi maya (2 defa eşit beslenmiş)

200 gram beyaz un

150 gram sarı sert buğday unu

50 gram irmik unu (İrmiği kendim robotta çektim)

1 yumurta

25 gram tereyağı (Oda sıcaklığında)

130 ml süt

130 ml su

10 gram şeker

7 gram tuz

Hazırlanışı:

Aşama İşlem Süre / Detay 1. Ön Hazırlık Mayanın beslenmesi 8 saat önceden 2. Hamur Yoğurma 20 gr su ve 7 gr tuz ayrılarak kalan malzemelerin yoğrulması ve dinlendirilmesi 7-8 dk yoğurma, 1 saat dinlendirme 3. Tuz ve Su İlavesi Ayrılan tuz ve suyun eklenip tekrar yoğrulması 5 dk yoğurma 4. Katlama Hamurun katlanması 30 dk aralıklarla 4 kez 5. İlk Mayalanma Hamurun mayalanmaya bırakılması 1,5 saat 6. Şekillendirme ve Kalıplama Hamurun şekillendirilip baton kalıba alınması ve kalıpta mayalanması 1 saat 7. Soğuk Mayalanma Buzdolabında bekletme En az 1 gün (tercihen 30 saat) 8. Oda Sıcaklığına Geçiş Dolaptan çıkarılıp oda ısısına gelmesi ve mayalanması Pişirmeden 1-2 saat önce 9. Pişirme 210°C fırında içine bir kase su konularak kontrollü pişirme Fırına göre değişkenlik gösterir

Ekşi mayalı ekmek tarifiyle hazır ekmek almanıza gerek kalmayacak. Diğer bir yandan da hazır alınan ekmeklerle gönül rahatlığıyla tost ekmeğinizi yapabilirsiniz. Ancak kendi ekmeğinizi kendiniz yaparsanız daha çok lezzetli bir ürün elde edeceğinizden bu tarifi sizin için paylaştım.

DIŞI ÇITIR, İÇİ YUMUŞACIK

Gelelim dışı çıtır, içi yumuşacık olan tost tarifine. Aslında normal tostlardan hiçbir farkı olmayan bu tostun dışının çıtır olması tamamen ekşi maya ile ekmeklerin hazırlanması oluyor. Ancak son zamanlarda sıkla tükettiğim bir tost tarifi var ki, klasik tostları bir kalemde silip atıyor.

Tost Tarifi

Malzemeler;

2 dilim kalın ekşi mayalı ekmek (ister kendi yaptığınız ister hazır)

2 ya da 3 dilim kaşar

1 tatlı kaşığı tereyağı

Birkaç zaten fesleğen yaprağı

İsteğe göre de biber

Hazırlanışı:

Klasik tostlardan hiçbir farkı olmayan bu tostun dışının çıtır içinin de yumuşacık olmasını istiyorsanız, içerisine malzemeleri koymadan tereyağını sürün. Ekmeklerin kalın olması burada önemli bir detay. Ekmeğin içerisine kaşarı da ekleyin erimesini bekledikten sonra fesleğinizi koyun. Tostunuz hazır.