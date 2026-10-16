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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:16

Ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yaptım ki! Dışı çıtır, içi yumuşacık

Kahvaltılık olarak ya da gün içinde acıkınca akıllara gelen pratik tariflerden biri de tost oluyor. Ancak sıradan tost ekmekleri kimi zaman yenildiğinde insanları rahatsız edebiliyor. Bende son zamanlar da ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yapıyorum ki, dışı çıtır içi yumuşacık oluyor. Hem doyurucu hem de oldukça iştah açıcı olan bu tost ekmekleri basit malzemelerle yiyenlerin favorisi haline geliyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yaptım ki! Dışı çıtır, içi yumuşacık
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 10:16

Son zamanlarda sıklıkla tükettiğim ekşi mayalı ekmekler tost olursa nasıl olur diye merak etmemle severek tükettiğim aperatifler arasında yerini alıyor. Hem doyurucu hem de iştah açıcı olan bu lezzet, üstelik de birkaç malzemeyle kolayca hazırlanabiliyor. Ekşi mayalı ekmeğin kendine özgü aroması, çıtır kabuğuyla farklı bir lezzet sunan bu tost, dışı çıtır içi yumuşacık olmasıyla severek tükettiğim besinler arasında yerini alıyor.

EKŞİ MAYALI EKMEKTEN ÖYLE BİR TOST YAPTIM Kİ!

Klasik tostlardan sıkılan ancak başka ne ekmekle nasıl tost yapacağını bilmeyenler bu haber size. Son zamanlarda severek tükettiğim ekşi mayalı ekmekten tost, favorim haline geldi. Özellikle de ekşi mayanın kendine has özgü aroması, çıtır çıtır kabuğu ve gözenekli iç yapısı tost tariflerinde farklı bir lezzeti ayağınıza getiriyor.

Ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yaptım ki! Dışı çıtır, içi yumuşacık

Doğru malzemelerle hazırlanan bu tost hem sağlıklı beslenen kişilerin hem de klasik tost tariflerinden sıkılanların severek tükettiği aperatiflerden biri haline geliyor. Üstelikte uğraştırmayan yapısı sayesinde kahvaltı sofralarının yıldızı oluyor. Öncelikle hazır ekşi mayalı ekmek almak istemeyen kişiler için ekşi mayalı ekmek tarifini verirken daha sonrasında da tost tarifini sizin için vereceğim.

Ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yaptım ki! Dışı çıtır, içi yumuşacık

Ekşi Mayalı Tost Ekmeği Tarifi

Malzemeler;

  • 90 gram taze ekşi maya (2 defa eşit beslenmiş)
  • 200 gram beyaz un
  • 150 gram sarı sert buğday unu
  • 50 gram irmik unu (İrmiği kendim robotta çektim)
  • 1 yumurta
  • 25 gram tereyağı (Oda sıcaklığında)
  • 130 ml süt
  • 130 ml su
  • 10 gram şeker
  • 7 gram tuz

Hazırlanışı:

AşamaİşlemSüre / Detay
1. Ön HazırlıkMayanın beslenmesi8 saat önceden
2. Hamur Yoğurma20 gr su ve 7 gr tuz ayrılarak kalan malzemelerin yoğrulması ve dinlendirilmesi7-8 dk yoğurma, 1 saat dinlendirme
3. Tuz ve Su İlavesiAyrılan tuz ve suyun eklenip tekrar yoğrulması5 dk yoğurma
4. KatlamaHamurun katlanması30 dk aralıklarla 4 kez
5. İlk MayalanmaHamurun mayalanmaya bırakılması1,5 saat
6. Şekillendirme ve KalıplamaHamurun şekillendirilip baton kalıba alınması ve kalıpta mayalanması1 saat
7. Soğuk MayalanmaBuzdolabında bekletmeEn az 1 gün (tercihen 30 saat)
8. Oda Sıcaklığına GeçişDolaptan çıkarılıp oda ısısına gelmesi ve mayalanmasıPişirmeden 1-2 saat önce
9. Pişirme210°C fırında içine bir kase su konularak kontrollü pişirmeFırına göre değişkenlik gösterir

Ekşi mayalı ekmek tarifiyle hazır ekmek almanıza gerek kalmayacak. Diğer bir yandan da hazır alınan ekmeklerle gönül rahatlığıyla tost ekmeğinizi yapabilirsiniz. Ancak kendi ekmeğinizi kendiniz yaparsanız daha çok lezzetli bir ürün elde edeceğinizden bu tarifi sizin için paylaştım.

Ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yaptım ki! Dışı çıtır, içi yumuşacık

DIŞI ÇITIR, İÇİ YUMUŞACIK

Gelelim dışı çıtır, içi yumuşacık olan tost tarifine. Aslında normal tostlardan hiçbir farkı olmayan bu tostun dışının çıtır olması tamamen ekşi maya ile ekmeklerin hazırlanması oluyor. Ancak son zamanlarda sıkla tükettiğim bir tost tarifi var ki, klasik tostları bir kalemde silip atıyor.

Ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yaptım ki! Dışı çıtır, içi yumuşacık

Tost Tarifi

Malzemeler;

  • 2 dilim kalın ekşi mayalı ekmek (ister kendi yaptığınız ister hazır)
  • 2 ya da 3 dilim kaşar
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Birkaç zaten fesleğen yaprağı
  • İsteğe göre de biber
Ekşi mayalı ekmekten öyle bir tost yaptım ki! Dışı çıtır, içi yumuşacık

Hazırlanışı:

Klasik tostlardan hiçbir farkı olmayan bu tostun dışının çıtır içinin de yumuşacık olmasını istiyorsanız, içerisine malzemeleri koymadan tereyağını sürün. Ekmeklerin kalın olması burada önemli bir detay. Ekmeğin içerisine kaşarı da ekleyin erimesini bekledikten sonra fesleğinizi koyun. Tostunuz hazır.

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ETİKETLER
#ekşi mayalı ekmek
#Fesleğen
#Tereyağı
#tost
#Yemek Tarifleri
#Kaşar
#Mavi Kadin
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