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Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:17

Emine Erdoğan Özbekistan’da! Beşerî sermaye reformları sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, beşerî sermaye reformları sergisi için Özbekistan’da gitti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Emine Erdoğan Özbekistan’da! Beşerî sermaye reformları sergisini ziyaret etti
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:17

Cumhurbaşkanı ’ın eşi ’da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar” konusu sergiyi ziyarete gitti.

EMİNE ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN’DA BEŞERİ SERMAYE REFORMLARI SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti Beşeri sermaye reformları sergisini ziyarette bulunan Emine Erdoğan, değerli lider eşleriyle yaptığı sergi gezine dair detayları paylaştı.

Emine Erdoğan Özbekistan’da! Beşerî sermaye reformları sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kendi hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli lider eşleriyle birlikte “Özbekistan’da Beşerî Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar” konulu sergiyi ziyaret ettik.”

Emine Erdoğan Özbekistan’da! Beşerî sermaye reformları sergisini ziyaret etti

“Anne ve çocuk sağlığından eğitime, sosyal korumadan aile desteklerine uzanan alanlarda hayata geçirilen reformları ve bunların günlük yaşama yansımalarını inceledik.”

Emine Erdoğan Özbekistan’da! Beşerî sermaye reformları sergisini ziyaret etti

“Bu kapsamlı ve anlamlı sergide, çocukların gelişimini destekleyen ve toplumsal hayata katılımlarını güçlendiren çalışmaların somut sonuçlarını görmek memnuniyet vericiydi.” İfadeleri kullandı.

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ETİKETLER
#Emine Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Özbekistan
#Sosyal Koruma
#Güçlü Kadın
#Beşeri Sermaye Reformları
#Mavi Kadin
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