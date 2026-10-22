Emine Erdoğan Özbekistan’da! Beşerî sermaye reformları sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Özbekistan’da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar” konusu sergiyi ziyarete gitti.

EMİNE ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN’DA BEŞERİ SERMAYE REFORMLARI SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti Beşeri sermaye reformları sergisini ziyarette bulunan Emine Erdoğan, değerli lider eşleriyle yaptığı sergi gezine dair detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kendi hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli lider eşleriyle birlikte “Özbekistan’da Beşerî Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar” konulu sergiyi ziyaret ettik.”

“Anne ve çocuk sağlığından eğitime, sosyal korumadan aile desteklerine uzanan alanlarda hayata geçirilen reformları ve bunların günlük yaşama yansımalarını inceledik.”

“Bu kapsamlı ve anlamlı sergide, çocukların gelişimini destekleyen ve toplumsal hayata katılımlarını güçlendiren çalışmaların somut sonuçlarını görmek memnuniyet vericiydi.” İfadeleri kullandı.