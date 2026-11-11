Emine Erdoğan’dan 11 kasım mesajı: “Bir fidan, geleceğe bırakılan en güzel iyilik”

Doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Emine Erdoğan, fidan dikmenin uzun yıllar boyunca etkisini sürdürecek bir yatırım olduğunu vurguladı. Paylaşımında, ormanların korunmasında emeği bulunan herkese duyduğu minnettarlığı dile getiren Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nün önemine işaret etti.

EMİNE ERDOĞAN’DAN ANLAMLI 11 KASIM MESAJI

Emine Erdoğan, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kutlu olsun. Bir fidanı toprakla buluşturmak, yıllar sonra da varlığını sürdürecek bir iyiliğe vesile olmaktır. Ülkemizin her köşesinde bu iyiliği çoğaltan, ağaçlarımızı ve ormanlarımızı özenle koruyan herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Erdoğan'ın mesajında, ağaçlandırma faaliyetlerinin yalnızca bugünün çevre ihtiyaçlarına değil, gelecek kuşakların yaşam koşullarına da katkı sunduğu vurgulandı.

ORMANLARIN KORUNMASINDA EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Türkiye genelinde sürdürülen ağaçlandırma faaliyetlerinde görev alan ekiplerin ve gönüllülerin çalışmalarına dikkat çekildi. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki özverili çalışmaları, orman varlığının korunması ve yeni yeşil alanların oluşturulması açısından önem taşıyor.

Emine Erdoğan, ülkenin farklı bölgelerinde doğanın korunması için emek veren vatandaşların katkısını takdir ederek çevre bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

81 İLDE FİDAN DİKİM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Her yıl 11 Kasım'da kutlanan Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarla ülkenin orman varlığının artırılması amaçlanıyor.

"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında yürütülen etkinlikler, ağaçlandırmanın yanı sıra ormanların korunması konusunda da toplumsal farkındalık oluşturuyor. Dikilen her fidanın geleceğe bırakılan bir emanet olduğu anlayışıyla sürdürülen çalışmalar, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal yaşamın korunması açısından önemini koruyor.

