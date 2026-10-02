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Mavi Kadin Saç Bakımı & Saç Uzatma
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:57

En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde

Moda dünyasında geçmişin izleri yeniden kendini göstermeye başlamışken, en havalı saç modellerinin hangileri olduğu da merak ediliyor. 90'lı yılların saç şekillerinin yeniden gündemde olduğu bu dönemde en havalı saç modellerinin hangileri olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Siz de saç stilinizi değiştirmek ve modaya ayak uydurmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu saç şekillerine mutlaka bir şans vermelisiniz. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:57

Şimdilerde 90'lı yılların dikkat çeken moda dünyasında etkisini göstermeye başladı. yılının saç trendleri arasında en havalı saç modellerinin hangileri olduğu da merakla araştırılmaya başlandı. Benim de saçlarımda farklı bir tarz oluşturmak istediğim şu dönemde en havalı saç modellerinin hangileri olduğunu araştırmadan geçemedim. Moda dünyasında geçmişin izleri yeniden kendini göstermeye başlamışken, en havalı saç modellerinin hangileri olduğunu sizlerle de paylaşmak istedim. Siz de saç stilinizi değiştirmek ve modaya ayak uydurmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu saç şekillerine mutlaka bir şans vermelisiniz. Özellikle hacimli fönlerin, parlak ve düzgün görünümlerin, bob kesimlerin ve yüzü çerçeveleyen katların sıklıkla tercih edildiği 2026 yılında en havalı saç modellerini açıklıyorum. Peki, en havalı saç modelleri hangileri? İşte 2026 yılına damga vuracak en havalı saç modelleri...

EN HAVALI SAÇ MODELLERİ 2026!

Her geçen gün değişiklik gösteren moda dünyasında şimdilerde 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde yerini alıyor. Benim de son  günlerde büyük bir merakla araştırdığım en havalı saç modellerinin hangileri olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Siz de saç stilinizi değiştirmek ve farklı bir hava katmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu modellere bir şans vermelisiniz. Bir dönemin vazgeçilmez saç stillerini adım adım anlatıyorum. Yıllar sonra yeniden modern dokunuşlarla karşımıza çıkan bu modellere bayılacaksınız.

En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde

2026 yılının saç trendlerinde sadece nostaljik bir görünüm elde etmek değil, aynı zamanda 90'ların karakteristik havasını günümüzün doğal ve hareketli saç anlayışıyla birleştirmek de büyük önem taşıyor. Bu yıl en havalı saç modelleri arasında süper model fönleri, ve hacimli saçlar ön plana çıkıyor. 90'lı yıllara ilginin bir hayli artış gösterdiği şu dönemde Cindy Crawford tarzı dolgun fönler, günümüz moda anlayışında daha doğal ve yumuşak bir görünümle etkisini gösteriyor.

En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde

Benim gibi birçok kadın 2026 saç trendlerinde hangi modellerin sıklıkla kullanıldığını merak ediyor. Hacimli fönler, hareketli saçlar ve esintisi taşıyan bu modeller 2026 yılının öne çıkan en havalı saç modellerini oluşturuyor. Peki, en havalı saç modelleri hangileri? 90'lı yılların saç şekillerinin yeniden gündemde olduğu bu dönemde en havalı saç modellerinin hangileri olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Siz de saç stilinizi değiştirmek ve modaya ayak uydurmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu saç şekillerine mutlaka bir şans vermelisiniz.

En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde

90'lar fonü yeniden gündemde

2026 yılının en havalı saç modelleri arasında 90'lar fönü ön plana çıkıyor. Köklerde hacim, uçlarda yumuşak hareket ve parlak bir görünüme sahp olan bu model, daha çok uzun ve orta boy saçlarda sıklıkla kullanılıyor. Bu modelde saçı tamamen düzleştirmek yerine yuvarlak fırçayla hacim vermek tercih ediliyor.

En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde

Slip bob modeli bu yılın gözdesi

Saçlarını bob kestirmek isteyenlerin çok kısaltmaya cesaret edemedikleri için tercih ettikleri bu model, 2026 yılında ön plana çıkıyor. Omuzlara hafifçe değen bu model özellikle 90'lı yılların zarif ve sade saç tarzını günümüze uyarlıyor.

En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde

Büyük ve doğal dalgalar ön planda

Geçmişin izlerinden bir parça bulunan büyük ve doğal dalgalar, 90'lı yılların süper model görünümünü yansıtıyor. 2026 yılının sıkça kullanılan ve öne çıkan modelleri arasında yer alan büyük ve doğal dalgalar, daha çok özel davetlerde ve gece kombinlerinde sıklıkla tercih ediliyor.

En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde

Yan ayrım yeniden kendini gösteriyor

Yan ayrım model, uzun yıllar boyunca geri planda kalsa da 2026 yılında yeniden kendini gösteriyor. Saçın genel şeklini değiştirmeden görünümünü yenilemenin en kolay yollarından biri olan yan ayrım, özellikle fönlü saçlarda klasik ve gösterişli bir hava oluşturuyor.

En havalı saç modelleri 2026! 90'lı yılların saç şekilleri yeniden gündemde

Uçları içe kıvrılan 90'lar bobu yeniden gündemde

Özellikle kısa saç kullanmak isteyenlerin büyük bir ilgiyle tercih ettikleri modeller arasında 90'lar bobu yer alıyor. Çene ya da boyun hizasında biten aynı zamanda uçları hafifçe içeri kıvrılan bu bob model 2026 yılında yeniden kendini gösteriyor. Bu saç modelinin en dikkat çekici tarafı ise hem nostaljik hem de modern bir görünüm oluşturarak havalı bir stil benimsemesi oluyor. 

 

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ETİKETLER
#saç modelleri
#90'lar
#2026
#Saç Bakımı & Saç Uzatma
#Slip Bob
#90'lar Bobu
#Mavi Kadin
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