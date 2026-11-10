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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:22

Enginar yemeğini bir de böyle pişirin! Egelilerin yıllardır kullandığı lezzet sırrı

Zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezlerinden enginar, Ege mutfağında farklı pişirme yöntemleriyle sofralara taşınıyor. Özellikle taze soğan, dereotu ve zeytinyağıyla hazırlanan tarifler, enginarın kendine özgü aromasını ön plana çıkarıyor. Peki, Egelilerin yıllardır tercih ettiği enginar pişirme yöntemi nasıl uygulanıyor?

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Editor
 Merve Kaya
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Enginar yemeğini bir de böyle pişirin! Egelilerin yıllardır kullandığı lezzet sırrı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:22

Bahar ve yaz sofralarının sevilen sebzelerinden , hafif ve besleyici yemekler hazırlamak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle Ege mutfağında zeytinyağlı tariflerle öne çıkan enginar, doğru malzemeler ve pişirme tekniğiyle çok daha lezzetli hale geliyor. Egelilerin mutfaklarında sıkça kullandığı yöntemlerden biri ise enginarı taze soğan, dereotu ve zeytinyağıyla kısık ateşte, kendi suyunu koruyarak pişirmek. Bu yöntem sayesinde sebzenin dokusu korunurken malzemelerin aroması da yemeğe geçiyor.

HABERİN ÖZETİ

Enginar yemeğini bir de böyle pişirin! Egelilerin yıllardır kullandığı lezzet sırrı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden zeytinyağlı enginar yemeğinin malzemeleri, hazırlanışı ve lezzetini artıran pişirme püf noktaları paylaşılmıştır.
Enginar yemeğinde zeytinyağı, havuç, bezelye, patates, taze soğan ve dereotu gibi taze sebzeler kullanılır.
Limon suyu, enginarların kararmasını önlemeye yardımcı olurken yemeğe hafif bir ekşilik katar.
Yemeğin lezzetini ve dokusunu korumak için yüksek ateşte değil, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirilmesi gerekir.
Piştikten hemen sonra servis edilmeyip dinlendirilen yemek, genellikle soğuk veya oda sıcaklığında tüketilir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ENGİNAR YEMEĞİ EGE USULÜ NASIL PİŞİRİLİR?

Ege usulü enginar yemeğinde ve taze sebzeler ön plana çıkıyor. Enginar çanakları; havuç, bezelye, patates ve taze soğan gibi malzemelerle birlikte pişirilebiliyor. Limon suyu ise enginarın kararmasını önlemeye yardımcı olurken yemeğe hafif bir ekşilik katıyor.

Malzemeler:

  • 4 adet enginar çanağı
  • 1 adet havuç
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 adet küçük patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 3-4 dal taze soğan
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Bir tutam dereotu

Hazırlanışı:

Enginar çanakları öncelikle limonlu su içerisinde bekletilmeli. Havuç ve patates küçük küpler halinde doğranırken kuru soğan ve taze soğan da ince ince kıyılmalı. Geniş bir tencereye zeytinyağı alınarak soğanlar hafifçe sotelenmeli. Ardından havuç, patates ve bezelye eklenerek birkaç dakika karıştırılmalı.

Enginar yemeğini bir de böyle pişirin! Egelilerin yıllardır kullandığı lezzet sırrı

Hazırlanan sebzeli karışım enginar çanaklarının üzerine paylaştırılmalı ve enginarlar tencereye yerleştirilmeli. Üzerlerine limon suyu, tuz ve sıcak su ilave edilmeli. Tencerenin kapağı kapatılarak yemek, enginarlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilmeli. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra yemek bir süre dinlendirilmeli. Servis öncesinde üzerine ince kıyılmış dereotu eklenerek soğuk veya oda sıcaklığında sunulmalı.

Enginar yemeğini bir de böyle pişirin! Egelilerin yıllardır kullandığı lezzet sırrı

EGE USULÜ ENGİNARIN LEZZETİNİ ARTIRAN PÜF NOKTASI NE?

Enginar yemeğinin lezzetini artıran en önemli ayrıntılardan biri, sebzeyi yüksek ateşte uzun süre pişirmemek. Kısık ateşte ve kapağı kapalı şekilde pişirildiğinde enginarın dokusu daha iyi korunabiliyor. Zeytinyağının ölçülü kullanılması, limonun verdiği hafif ekşilik ve dereotunun taze aroması da yemeğin lezzetini tamamlıyor.

Enginar yemeğini bir de böyle pişirin! Egelilerin yıllardır kullandığı lezzet sırrı

Bir diğer püf noktası ise enginarı pişirdikten hemen sonra servis etmemek. Zeytinyağlı enginarın dinlendirilmesi, malzemelerin aromasının birbirine geçmesine yardımcı oluyor. Soğuk veya oda sıcaklığında servis edilen bu yemek, özellikle hafif öğünlerden hoşlananlar için güzel bir alternatif oluşturuyor.

Enginar yemeğini bir de böyle pişirin! Egelilerin yıllardır kullandığı lezzet sırrı

ENGİNAR YEMEĞİ SICAK MI, SOĞUK MU SERVİS EDİLİR?

Zeytinyağlı enginar genellikle soğuk veya oda sıcaklığında servis ediliyor. Piştikten sonra tenceresinde dinlendirilen yemek, servis öncesinde buzdolabında bir süre bekletilebiliyor. Üzerine taze dereotu ve az miktarda zeytinyağı eklenerek sunulabiliyor.

Enginar yemeğini bir de böyle pişirin! Egelilerin yıllardır kullandığı lezzet sırrı

Ege mutfağının sevilen zeytinyağlılarından enginar, doğru pişirme yöntemiyle hem hafif hem de aroması güçlü bir yemeğe dönüşüyor. Taze sebzeler, limon ve zeytinyağıyla hazırlanan bu tarif, özellikle mevsiminde enginar tüketmek isteyenler için sofralara farklı bir lezzet taşıyor.

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#zeytinyağı
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#Ege Mutfağı
#Taze soğan
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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