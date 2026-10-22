Evin nem dengesini azaltan yöntem! Rutubet ve buğulanmayı anından önler

Soğuk havalarla birlikte evin içine meydana gelen nem değişimleri çoğu aman duvarlarda kararan lekelere neden olabiliyor. Bu lekelerde hem görüntü olarak hem de koku olarak çok rahatsız edici bir hal alıyor. Özellikle de yetersiz havalandırması olan evlerde bu durum daha çok meydana geliyor. Bizde sizin için evin nem dengesini azaltacak olup rutubet ve buğulanmayı önleyen yöntemi araştırdık. İşte detaylar…

EVİN NEM DENGESİNİ AZALTAN YÖNTEM!

Kış ve sonbaharı gelmesi demek soğuk havalarında gelmesi demek oluyor. Soğuk havalarında gelmesiyle evlerde çoğu zaman kararan lekeler, ağır nem koku ve buğulanma gibi durumlar meydana geliyor. Tüm bunlar adeta evlerin korkulu rüyaları olurken güneş almayan bölgeler nemin çoğalmasıyla birlikte endişe edici bir hal alıyor.

Evlerde bulunan rutubeti ya da buğulanmayı bir türlü gönderemeyen ne denediyse olmayan kişiler artık evdeki nem dengesini azaltan, havayı temizleyip rutubeti anında yok eden yöntemi sizin için araştırdık.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle odalar arası dolaşım farklılık gösterebilir. Bu sebeple odalardaki havanın daha kuru ve ferah olmasını istiyorsanız deniz tuzu ve pirinci kullanabilirsiniz. Bu iki doğal karışım havadaki fazla nemi çeker. Nemin azalmasıyla da oluşan rutubet ortadan kaybolmaya başlar.

Küçük kaselere konular deniz tuzu ve pirinç ikilisi odaların farklı köşelerine konur. Bu yöntem sayesinde özellikle de dolap içinde banyolarda ve pencerelerde meydana gelen rutubeti ortadan kaldırma da oldukça önemlidir. Sizlerde evinizde bu yöntemi deneyerek nem dengesini azaltabilir, azalan nemle birlikte de rutubetten ve buğulanmadan kurtulabilirsiniz.

Diğer bir yandan ise nemin azalmasıyla birlikte daha önceden oluşan rutubet kokusunu göndermek içinde evin kokusunda oynamalar yapılması gerekiyor. Lavanta, çay ağacı ya da limon yağı gibi doğal uçucu yağlar hem havayı temizler hem de ferahlık verir. Bir sprey şişesine doğal yağları koyarak rutubet alan bölgelere sıkabilirsiniz.

RUTUBET VE BUĞULANMAYI ANINDAN ÖNLER

Rutubet ve buğulanmayı anında önleyen karışım ise karbonat ve sirke ikilisi oluyor. Karbonat, küfün neden olduğu kötü kokuları emerken sirke antibakteriyel özelliğiyle küf mantarı oluşumuna engel olur. Yine aynı şekilde sprey şişesine bir bardak beyaz sirke ile bir yemek kaşığı karbonatı karıştırıp rutubetin olduğu bölgelere sıkabilirsiniz.

Rutubetler genellikle su sızıntısı ya da yalıtım eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu sebeple de banyolarda bulunan silikonları ve pencereleri kontrol edin. Çok yoğun bir yağmur yağması olduğu zaman oralardan su dolumunun gelip gelmediği önemli oluyor. Çünkü küçük bir çatlaktan bile sızıntı yapsa küf, rutubet ve nem konusunda bir numaralı nedenler arasında yer alır.

Gerekirse bu bölgelere tekrardan silikon sıkımı yapılabilir. Evin içerisindeki nem dengesini ayarlayabilirseniz, küf, rutubet ya da buğulanma konularıyla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bunun içinde siler için araştırdığımız yöntemleri denerseniz hem görüntü olarak hem de kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.