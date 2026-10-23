Gıdı masajı sarkmayı giderir mi? Gıdı evde doğal yollarla nasıl azaltılır?

Gıdı görünümüne neden olan etkenler arasında; çene altında biriken yağ dokusu ve ciltte oluşan gevşeme yer alır. Gıdı bölgesini daha sıkı göstermek isteyenler için evde uygulanabilecek doğal yöntemler bulunmaktadır.

Gıdı masajı, ciltte geçici rahatlama sağlayarak şişkinlik görünümünü azaltır.

Gıdı oluşmadan yapılan egzersizler gıdı oluşumunu geciktirir ve engeller.

Gıdı oluştuktan sonra yapılan masajlar kasları geçici süre sıkılaştırır.

Gıdı masajı, gıdının tamamen gitmesini ve yok olmasını sağlamaz.

Boyun ve çene egzersizleri yaparak evde doğal yollarla gıdı sıkılaştırılır.

Kilo kontrolüne dikkat etmek ve cilt bakımını ihmal etmemek gıdı oluşumunu önleyecektir.

GIDI MASAJI SARKMAYI GİDERİR Mİ?

Yaşlanma, kilo değişimleri ve genetik faktörlerin etkisiyle gıdı görünümü etkilenebilir. Gıdı görünümüne neden olan etkenler arasında; çene altında biriken yağ dokusu ve ciltte oluşan gevşeme yer alır.

Bu noktada gıdı bölgesini daha sıkı göstermek için evde uygulanacak çeşitli egzersizler ve masajlar bulunmaktadır. Çene altındaki bölgeye minik hareketlerle uygulanan bir bakım tekniği olan gıdı masajı, ciltte geçici bir rahatlama sağlayarak şişkinlik görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Fakat gıdı masajı tek başına o bölgedeki yağ dokusunu eritmez ya da sarkan cildi kalıcı olarak toparlamaz. Gıdı masajının sarkmayı giderdiğine dair yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Düzenli yapıldığında sıkılaştırıcı ve rahatlatıcı bir his oluşturan gıdı masajı, sarkmayı gidermede belirgin bir değişim sağlamayabilir.

Özellikle gıdı görünümüne neden olan faktör; yağ birikimi, cilt gevşekliği veya genetik yapıysa gıdı masajı istenilen sonuçları vermeyebilir. Aynı zamanda yaşa bağlı gıdı sarkmalarında masajdan kalıcı ve etkili sonuçlar beklemek uygun olmaz.

EVDE DOĞAL YOLLARLA GIDI NASIL AZALTILIR?

Gıdı görünümünü azaltmak için evde uygulanan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Fakat bu noktada gıdınızın oluşma nedenine bağlı olarak yapacağınız egzersizler de ve masajlarda farklı sonuçlar alabilirsiniz. Gıdı masajı ya da egzersizleri tam anlamıyla gıdının yok olmasını engellemez. Geçici rahatlama ve sıkılaşma hissi veren bu yöntemler, özellikle düzenli uygulandığında olumlu sonuçlar verir. Evde doğal yollarla gıdı azaltmanın başlıca yöntemleri şunlardır:

Öneri / Yöntem Açıklama Uygulama İpuçları ve Faydaları Kilo Kontrolü Gıdı görünümünün en büyük nedeni fazla yağ birikimidir. Dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile çene altındaki yağ dokusu küçültülür. Boyun ve Çene Egzersizleri Düzenli masaj ve egzersizler çeneyi belirginleştirir ve gıdıyı sıkılaştırır. Kafayı kontrollü geriye alma, çeneyi hafifçe yukarı kaldırma ve boynu nazikçe esnetme. Duruş (Postür) Kontrolü Başın sürekli öne eğik olması çene altı görünümünü olumsuz etkiler. Telefon veya bilgisayar kullanırken başı öne eğmemek (Yağ birikimini doğrudan yok etmez). Cilt Bakımı Sadece yüz değil, boyun ve çene altı bölgesi de bakıma ihtiyaç duyar. Bölgeye uygun nemlendirici uygulamak daha bakımlı ve sıkı bir görünüm sağlar.

GIDI NEDEN OLUŞUR?

Gıdının oluşmasında birbirinden farklı etkenler bulunmaktadır. Elbette gıdı görünümü sadece kilo alımına bağlı meydana gelmemektedir. Bu bölgedeki yağ birikimi ve cilt gevşemesi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Gıdı oluşumunu etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

Genetik faktörler

Yaşlanma

Kilo değişimleri

Çene ve boyun yapısı

UZMANLAR GIDI MASAJI HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas, gıdı masajı ve egzersizleri hakkında şu ifadelere yer veriyor:

"Henüz gıdı oluşmadan önce egzersizlerin yapılması gıdı oluşumunu geciktirebilir ya da engelleyebilir fakat gıdı oluştuktan sonra az da olsa kasları geçici bir süreliğine sıkıştırır ama tamamen gitmesini ve yok olmasını sağlamaz."