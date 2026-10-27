TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güçlü Kadın
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:07

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

Kadınların kendi potansiyellerini anlamasına ve keşfetmesine yardımcı olan filmler, sadece keyifli vakit geçirmek için değil de kişisel gelişim açısından da önemli oluyor. Gerçek yaşam öykülerinden de kendine pay çıkaran kadınlar hayata karşı zorluklara karşı göğüs gerenlerin hikayesini merak ediyor. Özellikle de 2026 yılında güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film son zamanlarda araştırılmaya başlandı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:07

karakterlerinin yer aldığı filmler ya da güçlü kadın olmak için kişisel deneyimlerini keşfetmek isteyen kadınlar gerçek hayattan uyarlama olan filmleri izlemeyi daha çok seviyor. Kaldı ki sadece hayat öykülerini değil başarılarını ve kariyer yolculuğunda karşılaşılan zorlukları, liderlik becerilerini ve hayallerin peşinden gitmenin önemini anlattıkları cümleler merak konusu oluyor. 2026 yılında da izleyicilerin dikkatini çeken bu yapımlar, kadınlara özgüven, kararlılık ve başarı konusunda önemli mesajlar veriyor. İşte detaylar…

GÜÇLÜ KADINLARIN İZLEMESİ GEREKEN EN İYİ 10 EĞİTİCİ FİLM 2026!

Kadınların kendi potansiyellerini anlattıkları ve bunu anlatırken kendileri gibi olan kadınlara örnek oluşturabilecek yapımlar merak konusu oldu. Gerçek yaşam öykülerinden alınan ilhamla birlikte kadın dayanışmasını anlatan filmler izleyicilere cesaretin yanı sıra özgüven ve kararlılık veriyor. Bu sebeple de 2026 yılında da oldukça dikkat çeken bu yapımlar kariyerinde bağımsız olmak isteyen, toplumsal kalıpları aşmak ve kendi gücünü tekrardan keşfetmek isteyen kadınlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

ERİN BROCKOVİCH

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan bu yapım, sınırlı imkanlara sahip bir kadının büyük bir şirkete karşı verdiği mücadeleyi ele alıyor. Üç çocuk annesi olan Erin hukuki eğitimi olmamasına rağmen çevre kirliliğinden etkilenen insanların haklarını savunmak için mücadele ediyor. Film de bir insanın eğitim geçmişi ne olursa olsun kararlılığını ele alıyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

HİDDEN FİGURES

NASA’nın uzay yarışmasındaki gizli kahramanlarını anlatıyor. Filmde üç Afro-Amerikalı kadının bilim dünyasındaki hikayesini ele alıyor. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson gibi üstün bir matematik ve mühendislik yeteneğine sahip bu üç kadın yaptıklarıyla adlarını tarihe yazdırıyorlar. Bu film yalnızca bilimsel başarılar ile değil aynı zamanda da cesaretleriyle ve kararlılıklarıyla dikkat çekiyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

THE DEVİL WEARS PRADA

Moda dünyasında rekabeti anlatan bu film, kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışan genç gazeteci bir kadının hikayesini ele alır. Zorlu bir yöneticinin yanında çalışırken mesleki becerilerini geliştiren ve iş hayatının görünmeyen kurallarıyla karşılaşması ve bu zorlu süreçte bir an olsun pes etmeyişi izleyicilere aktarılıyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

LEGALLY BLONDE

Dış görünüşüyle dikkate alınmayan baş karakterin kendini kanıtlamak için hukuk fakültesine girerek başkalarının beklentilerine göre yaşamak zorunda olmadığını anlatan eğlenceli yapımlardan biri oluyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

MONA LİSA SMİLE

1950’li yıllarda bir kadın kolejinde sanat tarihi dersleri veren başarılı bir kadının hikayesini ele alıyor. Filme öğrencilerine sadece geleneksel rollerle yetinmek yerine kendi geleceklerini inşa edilmesi anlatılıyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

JOY

Film de azim ve girişimcilik ruhu dikkat çekiyor.  Gerçek yaşam öyküsüyle ekranlara geliyor. Jennifer Lawrence’ın başarılı performansıyla birlikte üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan ve karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmemesi ele alınıyor. David O. Russell imzalı film, başarıya giden yolda kararlılık, cesaret ve özgüvenin güçlü bir şekilde anlatıyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

WİLD

Hayatında yaşadığı kayıpların ardından kendisini tekrardan bulmak isteyen baş rolün uzun geçen yolculuğunu ele alıyor. Film de fiziksel zorlukların yanı sıra geçmişle yüzleşmenin ve duygusal iyileşmenin ne kadar zorlu olabileceği ele alınıyor. Kendini tanımak isteyen kadınların izlemesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

LİTTLE WOMEN

March kardeşlerin büyüme, aile, aşk ve bağımsızlık mücadelesi vermelerini ele alıyor. Yazarlık hayalleri ve kendi ayakları üzerinde durma isteğiyle dikkat çeken bir yapım. Filmde kadınların hayallerini gerçekleştirmek için toplumsal beklentilerin ötesine geçebileceğini gösteriyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

NOMADLAND

Film de baş karakterin eşini kaybettikten sonra hayatını karavana sığdırarak Amerika’yı dolaşmaya başlayan Fern’in etkileyici hikayesini ele alıyor. Modern göçebe yaşamını gerçek hikayelerle anlatan bu film, izleyici de samimi bir yolculuğa sürüklüyor.

Güçlü kadınların izlemesi gereken en iyi 10 eğitici film 2026!

FRİDA

Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını ele ala bu film, kişisel zorluklara karşın hala daha üretmeye devam eden Frida’nın özgün kimliği ile sanat dünyasında bir iz bırakmasını anlatıyor. Kendini ifade etmek ve kendi kimliğini sahiplendirmek isteyenler için önemli filmler arasında yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güçlü kadınlar güne ne yiyerek başlıyor? Kahvaltıdaki o detay dikkat çekiyor
Güçlü kadınların başucu kitapları belli oldu! Hayata bakışınızı değiştirecek 6 kitap
ETİKETLER
#The Devil Wears Prada
#Güçlü Kadın
#Hidden Figures
#Erin Brockovich
#Frida
#Legally Blonde
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.